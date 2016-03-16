Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/windows-10-upgrade-update-install-stop-fix-microsoft-a6932421.html

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Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10 kullanıcıları son zamanlarda ilginç bir durumdan şikayetçi. Son zamanlarda güncellemelerin kullanıcıya hiç bir uyarı verilmeden yapılması beraberinde bir çok olumsuzluğu da getiriyor. Daha önce de güncellemeler arka planda indirilebiliyordu ancak yükleme yapılması için bilgisayarın kapatılması ya da yeniden başlatılması gerekiyordu. Yeni güncelleme ise indirildiği gibi hemen kuruluma geçerek bilgisayarda açık olan uygulamaları kapatıyor.Güncelleme kullanıcılara hissettirilmeyecek şekilde indirildiği için oturumu kapatılan kullanıcılar da hazırlıksız yakalanmış oluyorlar. Popüler sosyal mecra Reddit'te de kullanıcılar konuya tepkilerini sıkı bir şekilde dile getirdiler. Bu durum için açılan başlıkta şikayet sayısı 3000'i geçmiş durumda. Özellikle çalışma sırasında güncellemeye yakalanan kullanıcılar ödev, proje gibi önemli dökümanlarını kaybettiklerini belirtiyor. Bu tarz çalışmalar yapanlara kaydet butonunu sık sık kullanmaları tavsiye ediliyor.Şirketin blog üzerinden yaptığı açıklamada ise kullanıcıların bilgisayarın tek hakimi olmaya devam edecekleri belirtiliyor. Dileyen kişilerin Windows Update ayarlarına giderek kullanıcıya sorulacak durumları güncelleyebileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra güncelleme yapan kullanıcılara 31 gün boyunca bir önceki sürüme dönebilmek için kolay bir çözüm sunulduğunun da altı çiziliyor. Yeni sürümden memnun kalmayanlar kolaylıkla eski sürüme dönebilecek.