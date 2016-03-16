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Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor

Windows 10'un kullanıcılara hiç bir sorgu sual yapmadan yüklemeye başladığı yeni güncellemelere tepki yağıyor. Açık programları direkt olarak kapatan güncelleme sizin de canınızı sıkabilir.
3 yıl
11,4b
1
68
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10 kullanıcıları son zamanlarda ilginç bir durumdan şikayetçi. Son zamanlarda güncellemelerin kullanıcıya hiç bir uyarı verilmeden yapılması beraberinde bir çok olumsuzluğu da getiriyor. Daha önce de güncellemeler arka planda indirilebiliyordu ancak yükleme yapılması için bilgisayarın kapatılması ya da yeniden başlatılması gerekiyordu. Yeni güncelleme ise indirildiği gibi hemen kuruluma geçerek bilgisayarda açık olan uygulamaları kapatıyor.
Güncelleme kullanıcılara hissettirilmeyecek şekilde indirildiği için oturumu kapatılan kullanıcılar da hazırlıksız yakalanmış oluyorlar. Popüler sosyal mecra Reddit'te de kullanıcılar konuya tepkilerini sıkı bir şekilde dile getirdiler. Bu durum için açılan başlıkta şikayet sayısı 3000'i geçmiş durumda. Özellikle çalışma sırasında güncellemeye yakalanan kullanıcılar ödev, proje gibi önemli dökümanlarını kaybettiklerini belirtiyor. Bu tarz çalışmalar yapanlara kaydet butonunu sık sık kullanmaları tavsiye ediliyor.
Şirketin blog üzerinden yaptığı açıklamada ise kullanıcıların bilgisayarın tek hakimi olmaya devam edecekleri belirtiliyor. Dileyen kişilerin Windows Update ayarlarına giderek kullanıcıya sorulacak durumları güncelleyebileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra güncelleme yapan kullanıcılara 31 gün boyunca bir önceki sürüme dönebilmek için kolay bir çözüm sunulduğunun da altı çiziliyor. Yeni sürümden memnun kalmayanlar kolaylıkla eski sürüme dönebilecek. 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/windows-10-upgrade-update-install-stop-fix-microsoft-a6932421.html Yorum Yaz
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dostum kertenkele 3 yıl en beğenilen
Şu Windows 10 kadar kötü bir işletim sistemi yoktur herhalde her güncelleme bir hata getiriyor güncellediğime bin pişman oldum vista bile daha stabil çalışır bunun yanında rezil ettiler güzelim Windows u en iyisi 7 önümüzdeki birkaç sene 10 dan hayır gelmez zaten toplanıp win 7 nin performansını yakalaması 10 sene sürer herhalde.
Şu Windows 10 kadar kötü bir işletim sistemi yoktur herhalde her güncelleme bir hata getiriyor güncellediğime bin pişman oldum vista bile daha stabil çalışır bu...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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ULYSES 3 yıl
Oyun moyun demiş millet ama bu durum çok daha ciddi sıkıntılar yaratıyor. Geçen autocad üzerinde bir saatlik çalışmamızı uçurdu. Resmi işletim sistemi bunu yapan, virüs falan değil.
Oyun moyun demiş millet ama bu durum çok daha ciddi sıkıntılar yaratıyor. Geçen autocad üzerinde bir saatlik çalışmamızı uçurdu. Resmi işletim sistemi bunu yapa...
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MnTotoro 3 yıl
"Açık programları 'direk' olarak kapatan güncelleme sizin de canınızı sıkabilir."
Direk; kalede olur, bayrakta olur...
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DH Misafiri 1 yıl
Linuxta apt-get update ile güncellemenin zamanını kendiniz belirleyebiliyorsunuz ve aynı zamanda bilgisayarı yeniden başlatmadan devam edebiliyorsunuz. Windows 10'un bazen saatler süren güncellemeleri ise bıktırıyor.
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Spinata 2 yıl
Ayarlardan Windows update altında güncelleştirmelerin ne zaman denetlenip ne zaman kurulacağına, yeniden başlatma zamanlarından yeniden başlatma uyarısına. ve son olarak bir 35 gün kadar güncelleştirme erteleme seçenekleri bulunmakta.
Windows sıfır kurulumsa yapacak bir şey yok. Fakat en son 1703 güncelleştirmesinden sonra çok nadir güncelleştirme almaya başladı.
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xnoname 2 yıl
Macbook a geçtim kafa rahat
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EdgarDavids 2 yıl
Windows 10 a yeni geçtim sürekli güncelleme indiriyor yahu oyun indiremiyorum. İnternet hızı da düşük yeni sistem topladık bş halta yaramadı. Arkadaşlar sizce windows 8.1 e geçmem mantıklı mı?
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PolovetsTR 2 yıl
Arkadaş zaten bulunduğum yerde fiber altyapı neyin yok devamlı bir update çabası var çözemedim. Bir işletim sistemi neden bir ay içinde 3 defa update yapar ki? pc yi açmaya çekiniyorum artık. Online oyun hayatımı bitirecek neredeyse bunun updateleri. Sürekli bir lag sürekli bir ping. Durduramıyorsun da update yapmasını. Keşke şu DX12 Windows 7 de olsaydı, hiç bulaşmazdım şu windows 10 denen şeye.
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DH Misafiri 2 yıl
Oyun oynarken sormadan etmeden kendi başına güncelleme yapmaya başladı. Ping yüzünden oyundan düştüm. Peki güzel kardeşim sormadan yapıyorsun bunu anladık oyun ortasında neden yapıyorsun? Peki ben turnuvada falansam ne olacak halim? Adamlar eşkiya gibi resmen. İstediğimiz zaman yaparız sana mı soracağız der gibiler. Bilgisayar benim değil mi birader ister yaparım ister yapmam. Sistemin parasını verdik mi verdik ne her şeye burnunu sokuyorsun. Alternatif de yok ki geçelim.
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Spinata 2 yıl
Win 10 yükseltmeden önce Allah'tan biraz hakkında okuyup bilgi sahibi olmuştum. Bu yüzden ilk ayarım update olmuştu. Allah'a şükür ne zaman update yapsa, o akşamınan bilgisayarı kapattığımda bana güncelleştirdim kuruyum da öyle kapa seçeneği sunuyor. Bende eyvallah sen daha iyisin bilirsin yiğen seçeneğini seçiyorum. Sıfır sıkıntı.

Açık konuşmak gerekirse Win 10 ne kadar iyi olursa olsun sandığımdan çok daha yüksek bir kullanıcı deneyimi istiyor. Günümüzde milletin mobil platformlarla yatıp kaktığı düşünülürse bizim gibi yıllanmış Windows kurtlarını zor günler bekliyor gibi.

Hayır densiz bi de kalkmış Androidi övüyor. Töbe yarabbim. Mumla ararsınız diyeceğim ama günümüz nesli çok afadersiniz marka ve model bağımlısı olduğundan pek içeriği önemsemiyor zaten. Andro olsunda varsın ne olursa olsun.

Gül gibi Os'nin elbette dikenleri de olur. Tutmasını bilicen, bilmiyorsanda, acıdığında -bu ne ya böyle gül olmaz olsun, demeyeceksin. Giideceksin aşkı sevdayı başka çiçeklerde arayacaksın.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar benim bu konuda pek bir bilgim yok azıcık bilgisayar konusunda teknoloji özürlüyüm.Çileden çıkmama engel olamadı bir süre.Windows 10 kurulu bende de ve aylık değişen periyotlarda kendini 30 dk kadar güncellemeye alıyor meret.Bu 30 dk güncelleme işlemini 5 ayda iki kez kadar yaptı.Hadi sorun değil yapsın beklerim ama benim sıkıntım bilgisayarın güncelleme işlemi bitip açıldığında yüklü olan ders dvd lerimi açmıyor olması.Dvdlerim lisanslı olduklarından dolayı bilgisayarın kendi playerı ile çalışmıyor.Dvd kurulum yapmak gerekiyor.Kurulumun pleyerı ile çalışıyor.Pc ye takıp çıkarmakla uğraşmamak için öncesinde bilgisayarıma kopyaladığım dvdler 30 dk güncellemeden sonra açılmadı özetle.Öncesinde yine açmadı programı yeniden kurdum ve dvd satıcısına uzun bir ıd yollayıp lisans almakla uğraştım tekrar.İkincisinde de aynı sorunla karşılaştım.Güncelleme olunca dvdleri açmak için lisans gönderilmesini bekledim yine.Dvd kurulum silinince mecburen dvd yi çalıştırmak için tekrar kurup lisans almam gerekiyor.Sorun şu ki 2 yıl kadar dvd satıcısı teknik destek vermekte.2 yılın sonunda dvdlerim silindiğinde veya pc ye format attığım takdirde tekrar lisans alıp çalıştıramam çünkü teknik destek süresi bitiyor.Ve dvdleri satın almam gerekiyor 2 yılın sonunda silinirse bir şey olursa işte cart curt.Şimdi alabildim süre var daha.Ama sürekli de her güncelleştirmeden sonra bu işlerle uğraşmak yorucu oluyor.Mail at da mesajı görür mü de lisansı kısa sürede yollar mı derdine düş vs. derken vallahi yoruldum.Dersten geri bırakması da cabası.Ben bu 30 dk lık güncellemelerden nasıl kurtulurum? Windows uptade yi devre dışı bıraktım araştıra araştıra öğrendim.Merak ettiğim ise bu işi mi görür mü?
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SkyTech74 3 yıl
Placeholder nerede kaldı ey Windows.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Ben de güncellemeleri yüklerken sürekli hata vermesinden sıkıldım. Win7 downgrade yapabilirim.
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azazel34 3 yıl
Bunları okuduktan sonra karar vermedım oyun oynuyorum ama dx12 daha performanslı dıyorlar ben şimdi win10 kurmalımıyım yoksa wind 8.1 e devammı etmelıyım.Benim eski pc 8.1 yeni pc topladım win 10 kurmak için eski pcyi win10a yukseltip sonra yenı pcye dırek win10 mu kurmalıyım?
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andelip 3 yıl
Görsel olarak güzel olsada veriminden memnun kalmadım.özellikle ekran kartı performansı bence sorunlu.oyunlarda sıkıntı yaşatıyor.en azından bende böyle.
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cparty69 3 yıl
Chrome'nin güncelleme yapısına özenmiş Microsoft, Google Chrome'dada bir güncelleme kontrolü yok, kafasına göre güncelleniyor, amaç yazılımı otomatik olarak sürekli güncel tutmak, peki iyimi? bence değil; her güncellemeden sonra dahada ağırlaşıyor ve açılışı çok yavaşlıyor, eğer DX12 ile işiniz yoksa bence en iyisi Windows 7 64BIT'tir. Mac OS biraz daha pazar stratejisini değiştirip son kullanıcıya açılsa bizide Microsoft'tan kurtarsa harika olacak ama görünürde öyle bir şey hala yok!
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