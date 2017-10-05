Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds

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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Google etkinliğinde firmanın ilk kablosuz kulaklığı Pixel Buds tanıtıldı. Pixel Buds, rakibi Apple Air Pods’a göre akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Kulaklığın Google Translate yardımıyla anında çeviri özelliği bulunuyor. Aralarında Türkçe’nin de olduğu 40 dilde internet üzerinden çeviri yapılabiliyor. Çeviri için yabancı dildeki konuşma bittikten sonra kulaklığın üzerindeki dokunmatik panele bir defa dokunmak ve 2-3 sn beklemek yeterli oluyor. Google lansmanında kısa bir muhabbetin İngilizce’den İsveççe’ye çeviri örneği yapıldı. Gözlemlediğimi kadarıyla sistem gayet başarılı çalışıyor.

Pixel Buds’ı iOS 10 ve Android 5.0 üzeri cihazlarınızda kablosuz kulaklık olarak kullanabilmek mümkün. Google Asistan özelliklerini kullanabilmeniz için Android 6.0 ve üzeri bir cihaza ihtiyacınız var. Google Translate özelliği içinse Pixel ve Pixel 2 serisi bir akıllı telefon gerekiyor.

Pil konusunda da başarılı olan Pixel Buds, taşıma kutusu ile beraber toplamda 24 saate varan kullanım süresi vadediyor. Pixel Buds, Kasım ayında satışa çıkacak ve 159 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Hangi Diller Arasında Anında Çeviri Yapılabiliyor?

Afrikaans, Arapça, Ermenice, Bengalce, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekce, Danca, Flemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, Macarca, İzlandaca, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Khmerce, Korece, Letonca, Nepali, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Seylanca, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tamilce, Tayca, Türkçe ve Vietnamca dilleri arasında adında sesli çeviri yapılabiliyor.