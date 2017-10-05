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Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds

Google aralarında Türkçe'nin de olduğu 40 farklı dilde anında sesli çeviri yapabilen kablosuz akıllı kulaklığı Google Pixel Buds'ı tanıttı. Pixel Buds, Air Pods'un en büyük rakibi olacak.
1 yıl
15,8b
1
28
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds
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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Google etkinliğinde firmanın ilk kablosuz kulaklığı Pixel Buds tanıtıldı. Pixel Buds, rakibi Apple Air Pods’a göre akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor.
Kulaklığın Google Translate yardımıyla anında çeviri özelliği bulunuyor. Aralarında Türkçe’nin de olduğu 40 dilde internet üzerinden çeviri yapılabiliyor. Çeviri için yabancı dildeki konuşma bittikten sonra kulaklığın üzerindeki dokunmatik panele bir defa dokunmak ve 2-3 sn beklemek yeterli oluyor. Google lansmanında kısa bir muhabbetin İngilizce’den İsveççe’ye çeviri örneği yapıldı. Gözlemlediğimi kadarıyla sistem gayet başarılı çalışıyor.
Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds
Pixel Buds’ı iOS 10 ve Android 5.0 üzeri cihazlarınızda kablosuz kulaklık olarak kullanabilmek mümkün. Google Asistan özelliklerini kullanabilmeniz için Android 6.0 ve üzeri bir cihaza ihtiyacınız var. Google Translate özelliği içinse Pixel ve Pixel 2 serisi bir akıllı telefon gerekiyor.
Pil konusunda da başarılı olan Pixel Buds, taşıma kutusu ile beraber toplamda 24 saate varan kullanım süresi vadediyor. Pixel Buds, Kasım ayında satışa çıkacak ve 159 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Hangi Diller Arasında Anında Çeviri Yapılabiliyor?

Afrikaans, Arapça, Ermenice, Bengalce, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekce, Danca, Flemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, Macarca, İzlandaca, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Khmerce, Korece, Letonca, Nepali, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Seylanca, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tamilce, Tayca, Türkçe ve Vietnamca dilleri arasında adında sesli çeviri yapılabiliyor.


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ardaq 1 yıl en beğenilen
apple duyurmuş olsa ortalık yıkılmıştı, siz de özel program yapıyor incelemek için dostlarınızı devreye sokuyor olurdunuz. hayat işte.
1 Yanıt Yanıtla +21
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There goes your life 1 yıl
Google translate son 1 yıl içinde baya gelişti, önümüzdeki dönemde kusursuz olacağını düşünüyorum
Yanıtla +9
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interwap 1 yıl
Google Translate dolayısıyla bu kulaklık ne kadar başarılı Türkçe<>İngilizce çeviri yapabilir sorusuna yanıt:

Yes they let me go >>>> Evet

Bildiğin özet geçiyor.
Google Translate dolayısıyla bu kulaklık ne kadar başarılı TürkçeEvet
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2 Yanıt Yanıtla +5
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BekirTemel 1 yıl
Birkaç yıla dil öğrenmede tarihe karışır iyi
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arel.gr 1 yıl
haklılar, internetle anlamı kalmıyor.
tr 'çe çeviride artikel 'lerden dolayı sapıtıyordur.
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redoano 1 yıl
Yau kimse de demiyor "Çeviriyi yapan kulaklık değil" diye :D Google assistanın çeviri özelliğini bi adım ileri taşımışlar olay bu. Peki google üçkağıt yapıp bu özelliği sadece bu kulaklıklar ile kullanılabilir yapabilir mi? Evet. Ama üç gün sonra tüm custom romlarda kablolu kablosuz her tür kulaklık ile kullanılabilir hale gelir. Hatta custom roma da gerek kalmaz, rootlu olan tüm cihazlarda kullanılabilir olur. Android'in güzel yanı..
Netice olarak, çeviriyi yapan kulaklık değil; düzeltin şu başlığı lütfen :)
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SERDARbdrm 1 yıl
40 dilden biri rusca ise eger, tr de satis rekorlari kirar :)
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kadirirdem 1 yıl
Dil bilmeme sorunu önümüzdeki yıllarda ortadan kalkabilir.
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atilasat 1 yıl
internete gereksininim duyması bi halt olmadığı anlamına geliyor. google translateden farkı yok aynı sistem. 160 dolara telefon al yanında kulaklık geliyor zaten
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ezimuse 1 yıl
Pixel gereksinimi ile çöp olan kulaklık. Google'da applelaşma yolunda gidiyor ancak bu kendini batırır.
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ardaq 1 yıl en beğenilen
apple duyurmuş olsa ortalık yıkılmıştı, siz de özel program yapıyor incelemek için dostlarınızı devreye sokuyor olurdunuz. hayat işte.
1 Yanıt Yanıtla +21
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kraix 1 yıl ardaq
ardaq

apple duyurmuş olsa ortalık yıkılmıştı, siz de özel program yapıyor incelemek için dostlarınızı devreye sokuyor olurdunuz. hayat işte.

Arkadaşı destekliyor ve bu yorumundan ötürü tebrik ediyorum.
Harbi güzel bir konuya değinmiş.



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Jül Sezar 1 yıl
Apple iyiki kablosuz kulaklık çıkardı yoksa piyasa canlanamayacakti
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Marrusia 1 yıl Jül Sezar
United States
Apple iyiki kablosuz kulaklık çıkardı yoksa piyasa canlanamayacakti


Gear icon x once cikti
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wustti 1 yıl
ilk önce heyecan yaptım amma illa pixel kullanmak zorunda mıyız? çok saçma. eğer pixel kullanma şartı varsa bana göre çöp cihaz.
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