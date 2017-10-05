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En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu

DxOMark'ın detaylı incelemesi sonucunda kamera performansıyla 98 puan almayı başaran Google Pixel 2, hem iPhone 8 Plus hem de Samsung Galaxy Note 8'i geride bırakarak yeni lider oldu.
1 yıl
7,6b
1
21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kaliteli kameraya sahip akıllı telefonlar denildiğinde akla ilk olarak Samsung, Apple veya Sony gibi markalar gelebilir zira yıllar geçtikçe bu şirketler kameralarının kalitesini korumayı başardı.
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Öte yandan Google'ın Nexus modellerinin bugüne kadar hiç en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar olarak ön plana çıktığını hatırlamıyoruz. Ancak Google, kısa süre önce duyurduğu Pixel 2 akıllı telefonuyla bunu başarmış görünüyor. Tabi daha önce Google Pixel modeliyle uzun süre birinci sırada yer aldığını da unutmamak gerekir.
Kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından yapılan kapsamlı incelemeye göre Pixel 2'nin kamerası, şimdiye kadar piyasadaki en iyi akıllı telefon kamerası olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan telefona kamera performansı bakımından 98 puan gibi etkileyici bir skor verildi.

iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8'i solladı

Pixel 2 bu puanla hem iPhone 8 Plus hem de Samsung Galaxy Note 8'i geride bırakmayı başardı. Her iki telefon da daha önce 94 puanla zirveyi paylaşıyordu. Pixel 2'nin liderliği alma nedenlerinden biri de geniş dinamik aralıklı (WDR) fotoğraf çekimi ve yüksek seviyede detay koruyabilme yeteneği oldu.
DxOMark ayrıca kameranın güçlü flaş performansı, iyi bokeh çekimi ve aynı zamanda görüntü sabitleme özelliklerine de değindi. Google Pixel 2 serisi 4 Ekim 2017 itibariyle resmiyet kazanmış durumda. Pixel 2'nin 649 dolar, Pixel 2 XL modelinin ise 849 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

https://www.dxomark.com/google-pixel-2-reviewed-sets-new-record-smartphone-camera-quality/ Yorum Yaz
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WB 1 yıl en beğenilen
En kotu tasarima sahip telefon odulunu ne zaman alacak bakalim
Yanıtla +23
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YesimCirakli 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

bu site tam yalancı. googleden para aldığı çok belli. tanıtımda çıkmayan telefonun inceleme puanını reklam yaptılar.resmen telefonu önceden yollamış,google parayı pasmış puanı kapmış. hangi kritere göre 98 puan alıyor. bundan sonra çıkakacak telefon 110 puanmı alacak.

Bu site kendini ıspatlamış bir sitedir. Hangi kriterlere göre değerlendirme yapıldığı sitede ÇOK DETAYLI olarak yazılmaktadır. Okumanız faydanızadır.
KalemKolikbu site tam yalancı. googleden para aldığı çok belli. tanıtımda çıkmayan telefonun inceleme puanını reklam yaptılar.resmen tel...
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marsli61 1 yıl
buna ancak pro 20 tane fotografci ayni test e katilip karar verise inanirim.
yoksa kendi gozlerimle karar veririm .
dxo antutu hikaye.
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aycibin 1 yıl
2017de çıkan en kalın çerçeveli amiral gemisi.sony bile incelteceğini açıkladı ayıptır o alt çıta ne öyle rekor kırmış.bunu da xl gibi tasarlasalar nolurmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Marrusia 1 yıl
Gereksiz bos bir site antutu neyse buda o gercek disi bana gore...
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Sampler 1 yıl
Bu telefona para veren var mı ya?

Allah akıl fikir versin ne diyeyim.
Eskiden bir laf vardı... Tipe bak çay demle.
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kadirirdem 1 yıl
En iyi kamera ama tasarımı da en kötü tasarım :D
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tugares 1 yıl
Türkiye ye gelse ne kadar da güzel olurdu.
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Bilgisayar Bağımlısı 1 yıl
Akilli olmasa lumia 1020 den iyi fotograf cekebiliyor mu merak ediyorum.
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addidas_85 1 yıl
Nedense yeni çıkan ve reklam payı yüksek olan her telefon o dönemin en iyi kamera performansını sergiliyor
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kraix 1 yıl addidas_85
addidas_85

Nedense yeni çıkan ve reklam payı yüksek olan her telefon o dönemin en iyi kamera performansını sergiliyor


HTC U11 in reklam payı mı vardı da biz görmedik?

HTC U11 in kamerasının güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonudur Pixel de ki...
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smart1978 1 yıl
Pixel 2 ler fotograf kalitesinde Note8 in gerisinde 99 puan almistir Note8 100 tam puan ...


Note8 video da geride kaliyor Pixel 2 lerde ise video daha iyi ...


dxomark.com/...

dxomark.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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transverse 1 yıl smart1978
smart1978
Pixel 2 ler fotograf kalitesinde Note8 in gerisinde 99 puan almistir Note8 100 tam puan ...


Note8 video da geride kaliyor Pixel 2 lerde ise video daha iyi ...


dxomark.com/...

dxomark.com/...

Biri 99 puan almış diğeri 100 neredeyse aynı. Video'da ise biri 96 diğeri 84, Note 8 ezilmiş
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-F8946C419 1 yıl
Samsungcular'ın sevinci bi gün sürdü



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marsli61 1 yıl Guest-F8946C419
Ipon cularında1 gün sürdüğü gibi.
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DODANLI 1 yıl
Seri 1 de en iyi kameraya sahipti. Üstüne koyup gelen firmaları seviyorum. Yurt dışı apple dışında cihaz almayı sevmiyorum. Ama böyle kaliteli cihazlar için bu prensibimi bozarım.
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