En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu

Kaliteli kameraya sahip akıllı telefonlar denildiğinde akla ilk olarak Samsung, Apple veya Sony gibi markalar gelebilir zira yıllar geçtikçe bu şirketler kameralarının kalitesini korumayı başardı.

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Öte yandan Google'ın Nexus modellerinin bugüne kadar hiç en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar olarak ön plana çıktığını hatırlamıyoruz. Ancak Google, kısa süre önce duyurduğu Pixel 2 akıllı telefonuyla bunu başarmış görünüyor. Tabi daha önce Google Pixel modeliyle uzun süre birinci sırada yer aldığını da unutmamak gerekir.

Kamera test laboratuvarı DxOMark tarafından yapılan kapsamlı incelemeye göre Pixel 2'nin kamerası, şimdiye kadar piyasadaki en iyi akıllı telefon kamerası olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanan telefona kamera performansı bakımından 98 puan gibi etkileyici bir skor verildi.

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Pixel 2 bu puanla hem iPhone 8 Plus hem de Samsung Galaxy Note 8'i geride bırakmayı başardı. Her iki telefon da daha önce 94 puanla zirveyi paylaşıyordu. Pixel 2'nin liderliği alma nedenlerinden biri de geniş dinamik aralıklı (WDR) fotoğraf çekimi ve yüksek seviyede detay koruyabilme yeteneği oldu.

DxOMark ayrıca kameranın güçlü flaş performansı, iyi bokeh çekimi ve aynı zamanda görüntü sabitleme özelliklerine de değindi. Google Pixel 2 serisi 4 Ekim 2017 itibariyle resmiyet kazanmış durumda. Pixel 2'nin 649 dolar, Pixel 2 XL modelinin ise 849 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

https://www.dxomark.com/google-pixel-2-reviewed-sets-new-record-smartphone-camera-quality/