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Anjan Contractor, NASA için üç boyutlu pizza yazıcısının prototipini hazırladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Anjan Contractor, NASA için üç boyutlu pizza yazıcısının prototipini hazırladı
Son yılların en çok konuşulan teknolojilerinden üç boyutlu yazıcılar, hatırlayacağınız üzere NASA'nın da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların gıda ihtiyacının karşılaması için geçtiğimiz yılın başlarında Anjan Contractor'a 125.000$ yatırım yapan NASA, konuya ciddi oranda önem veriyor.
Normal üç boyutlu yazıcılardan çok farklı olmayan sistem, toz haline getirilmiş farklı gıda kartuşlarını açık kaynak kodlu RepRap Mendel üç boyutlu yazıcı modeli kullanarak katman katman birleştiriyor ve pişirme işlemi (70 saniye) sonrası kare şekilli pizzalar elde edilebiliyor. Uzun mesafeli yolcuklara özel geliştirildiği için dayanıklı olması gereken ve bu konuda malzemelerden nemi uzaklaştırmak için farklı yollar arayan Contractor, hazırladığı teknolojinin önümüzdeki 30 yıl boyunca kullanılabileceğini belirtiyor.
Anjan Contractor'un üç boyutlu yazıcıyla pizza üretimini gösteren kısa videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Genel olarak yazıcının geliştirilmeye devam edeceği de verilen bilgiler arasında.

Anjan Contractor, NASA için üç boyutlu pizza yazıcısının prototipini hazırladı

http://www.theverge.com/2014/1/24/5342180/watch-this-3d-printer-make-pizza-fit-for-astronauts Yorum Yaz
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Umutcan 5 yıl en beğenilen Guest_976545
1myst

Şuanda her eve doğal gaz bağlandığı gibi yakında her eve bir kartuş boru hattı çekilebilir. Gıda gideri adı altında fatura ödeyebiliriz.


Doğuda kaçak kullanırlar yemek paralarını da biz öderiz artık
1mystŞuanda her eve doğal gaz bağlandığı gibi yakında her eve bir kartuş boru hattı çekilebilir. Gıda gideri adı altında fatura ödeyebil...
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some_times 4 yıl
DH Misafiri
direkt kolon kanseri

NASAnın farketmediğini sen farketmişsin bravo :D farklı bir milletiz ya :D
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DH Misafiri 5 yıl
direkt kolon kanseri
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Dark Knıght 5 yıl

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boostibo 5 yıl
bu bildiğin salça ekmek oldu nesi pizza
nese genede çok başaralı daha yolu var
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ssbrutality 5 yıl
Bunu Yiyip Ölmek...
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ozzyhawk 5 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR















 

Son yılların en çok konuşulan teknolojilerinden üç boyutlu yazıcılar, hatırlayacağınız üzere NASA'nın da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların gıda ihtiyacının karşılaması için geçtiğimiz yılın başlarında Anjan Contractor'a 125.000$ yatırım yapan NASA, konuya ciddi oranda önem veriyor.

 

Normal üç boyutlu yazıcılardan çok farklı olmayan sistem, toz haline getirilmiş farklı gıda kartuşlarını açık kaynak kodlu RepRap Mendel üç boyutlu yazıcı modeli kullanarak katman katman birleştiriyor ve pişirme işlemi (70 saniye) sonrası kare şekilli pizzalar elde edilebiliyor. Uzun mesafeli yolcuklara özel geliştirildiği için dayanıklı olması gereken ve bu konuda malzemelerden nemi uzaklaştırmak için farklı yollar arayan Contractor, hazırladığı teknolojinin önümüzdeki 30 yıl boyunca kullanılabileceğini belirtiyor.

 

Anjan Contractor'un üç boyutlu yazıcıyla pizza üretimini gösteren kısa videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Genel olarak yazıcının geliştirilmeye devam edeceği de verilen bilgiler arasında.

 







Kaynak:http://www.theverge.com/2014/1/24/5342180/watch-this-3d-printer-make-pizza-fit-for-astronauts

sanırım burada bir çeviri hatası var.
"Uzun mesafeli yolcuklara özel geliştirildiği için dayanıklı olması gereken ve bu konuda malzemelerden nemi uzaklaştırmak için farklı yollar arayan Contractor, hazırladığı teknolojinin önümüzdeki 30 yıl boyunca kullanılabileceğini belirtiyor." bunun doğrusu şöyle aslında "Üretici 3D yazıcıyı 30 yıl boyunca dayanabilecek kartuşlarla doldurmayı düşünüyor. Yani pizza uzun süre bozulmadan kalabilecek. Böylece uzun mesafeli uzay görevlerinde halen yeterli yiyecek olabilecek. Anjan firması yiyeceklerdeki nemi uçurarak, protein ve besin miktarı daha düşürülmüş bir toz formu üzerinde çalışıyor."
Bu başka bir kaynakta daha doğru aktarılmış
gerçekbilim
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mfurkan0 5 yıl
Tadı çok önemli :D
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