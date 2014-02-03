Anjan Contractor, NASA için üç boyutlu pizza yazıcısının prototipini hazırladı

Son yılların en çok konuşulan teknolojilerinden üç boyutlu yazıcılar, hatırlayacağınız üzere NASA'nın da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda uzun mesafeli yolculuklar sırasında astronotların gıda ihtiyacının karşılaması için geçtiğimiz yılın başlarında Anjan Contractor'a 125.000$ yatırım yapan NASA, konuya ciddi oranda önem veriyor.

Normal üç boyutlu yazıcılardan çok farklı olmayan sistem, toz haline getirilmiş farklı gıda kartuşlarını açık kaynak kodlu RepRap Mendel üç boyutlu yazıcı modeli kullanarak katman katman birleştiriyor ve pişirme işlemi (70 saniye) sonrası kare şekilli pizzalar elde edilebiliyor. Uzun mesafeli yolcuklara özel geliştirildiği için dayanıklı olması gereken ve bu konuda malzemelerden nemi uzaklaştırmak için farklı yollar arayan Contractor, hazırladığı teknolojinin önümüzdeki 30 yıl boyunca kullanılabileceğini belirtiyor.

Anjan Contractor'un üç boyutlu yazıcıyla pizza üretimini gösteren kısa videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Genel olarak yazıcının geliştirilmeye devam edeceği de verilen bilgiler arasında.

http://www.theverge.com/2014/1/24/5342180/watch-this-3d-printer-make-pizza-fit-for-astronauts