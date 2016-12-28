Anka projesi neden gecikti? "ANKA-S hakkında herşey"

Türkiye'nin yerli MALE sınıfı insansız hava aracı ANKA'nın uzun süren geliştirme serüvenin de sona yaklaşılıyor. ANKA-S Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ANKA-S projesi kapsamında ilk uçağın 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere gireceği açıklandı. Peki ANKA projesi neden bu kadar gecikti? Niçin henüz envantere alınmadı. İşte tüm bu soruların yanıtı videomuzda.

Öncelikle 2004 yılında sözleşmesi imzalanan Türk İnsansız Hava Aracı projesinin bir tedarik değil geliştirme projesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şuanda sözünü ettiğimiz ve 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere girmeye başlayacak olan ANKA-S ise bu projeden ayrı olarak bir tedarik projesi. Dilerseniz bu iki projede üretilen 3 farklı ANKA modelinin özelliklerine bakalım.

Geliştirme projesinin ilk ürünü olan ve 2013 yılında tüm kabul testlerini tamamlayan ANKA-A, görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi ASELFLİR-300T kullanıyor. Maksimum 23.000 feet irtifada görev yapabilen ANKA-A, 18 saat havada kalabiliyor. Bu kapsamda geliştirilen ANKA prototipleri resmi olarak tedarik edilmese de, şuanda Elazığ'da Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veriyor.

ASELFLİR-300T ve ANKA-A:

ANKA-B adı verilen ve daha gelişmiş olan ANKA modeli ise 30.000 feet irtifaya çıkabiliyor ve 24 saat havada kalabiliyor. ANKA-B aynı zamanda taşıdığı yine ASELSAN üretimi Sentetik Açıklıklı Radar ile elektro optik sistemlerin devre dışı kaldığı kötü hava şartlarında ve bulutlu havalarda dahi görüntü alabiliyor.

Geliştirme projesinden farklı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen yeni isterler doğrultusunda geliştirilen ve sipariş edilen ANKA-S ise bir çok yeni özellik ile ön plana çıkıyor. Bunlardan en ön plana çıkan özellik olarak SATCOM yani uydu kontrolü görülüyor.

TÜRKSAT uydularının dünya üzerindeki kapsama alanı içerisinde herhangi bir noktadan kontrol edilebilecek olan ANKA, örnek olarak Ankara'daki merkezden komuta edilerek Katar'daki askeri üste kullanılabilecek. Aynı zamanda milli uçuş kontrol bilgisayarı, telsiz muharebe rölesi, 24 saat havada kalış ve 30.000 feet irtifaya çıkma gibi özelliklere sahip olan ANKA-S, elektro optik görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi olan ve yeni geliştirilen CATS'i kullanıyor.

ANKA-S'nin ilk uçuşu 25 Eylül 2016 tarihinde Sivrihisar'da gerçekleştirmişti. ANKA-S'in testlerinin tamamlanmasını müteakip 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere girmeye başlaması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu proje kapsamında 10 uçak alması planlanıyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/813331863032971264