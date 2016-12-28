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Anka projesi neden gecikti? "ANKA-S hakkında herşey"

2 yıl
73,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Türkiye'nin yerli MALE sınıfı insansız hava aracı ANKA'nın uzun süren geliştirme serüvenin de sona yaklaşılıyor. ANKA-S Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ANKA-S projesi kapsamında ilk uçağın 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere gireceği açıklandı. Peki ANKA projesi neden bu kadar gecikti? Niçin henüz envantere alınmadı. İşte tüm bu soruların yanıtı videomuzda.
Öncelikle 2004 yılında sözleşmesi imzalanan Türk İnsansız Hava Aracı projesinin bir tedarik değil geliştirme projesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şuanda sözünü ettiğimiz ve 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere girmeye başlayacak olan ANKA-S ise bu projeden ayrı olarak bir tedarik projesi. Dilerseniz bu iki projede üretilen 3 farklı ANKA modelinin özelliklerine bakalım.
Geliştirme projesinin ilk ürünü olan ve 2013 yılında tüm kabul testlerini tamamlayan ANKA-A, görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi ASELFLİR-300T kullanıyor. Maksimum 23.000 feet irtifada görev yapabilen ANKA-A, 18 saat havada kalabiliyor. Bu kapsamda geliştirilen ANKA prototipleri resmi olarak tedarik edilmese de, şuanda Elazığ'da Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veriyor.
ASELFLİR-300T ve ANKA-A:
Anka projesi neden gecikti?
ANKA-B adı verilen ve daha gelişmiş olan ANKA modeli ise 30.000 feet irtifaya çıkabiliyor ve 24 saat havada kalabiliyor. ANKA-B aynı zamanda taşıdığı yine ASELSAN üretimi Sentetik Açıklıklı Radar ile elektro optik sistemlerin devre dışı kaldığı kötü hava şartlarında ve bulutlu havalarda dahi görüntü alabiliyor.
Geliştirme projesinden farklı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen yeni isterler doğrultusunda geliştirilen ve sipariş edilen ANKA-S ise bir çok yeni özellik ile ön plana çıkıyor. Bunlardan en ön plana çıkan özellik olarak SATCOM yani uydu kontrolü görülüyor.
TÜRKSAT uydularının dünya üzerindeki kapsama alanı içerisinde herhangi bir noktadan kontrol edilebilecek olan ANKA, örnek olarak Ankara'daki merkezden komuta edilerek Katar'daki askeri üste kullanılabilecek. Aynı zamanda milli uçuş kontrol bilgisayarı, telsiz muharebe rölesi, 24 saat havada kalış ve 30.000 feet irtifaya çıkma gibi özelliklere sahip olan ANKA-S, elektro optik görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi olan ve yeni geliştirilen CATS'i kullanıyor.
ANKA-S'nin ilk uçuşu 25 Eylül 2016 tarihinde Sivrihisar'da gerçekleştirmişti. ANKA-S'in testlerinin tamamlanmasını müteakip 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere girmeye başlaması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu proje kapsamında 10 uçak alması planlanıyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/813331863032971264
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ERIKCI 2 yıl en beğenilen
Donanımhaber'de savunma teknolojilerimizle ilgili haberlerin çıkmasını bazı insanlar eleştiriyor. Ben bunun güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Herkes çok özelleşmiş forumlara girmiyor. Böyle genel teknolojiyle ilgili bir sitede kısa kısa videoların olması sayesinde hem aşırı teknik detaylardan sıkılmadım , hem de ilk kez gördüğüm araçlarımız oldu.
Donanımhaber'de savunma teknolojilerimizle ilgili haberlerin çıkmasını bazı insanlar eleştiriyor. Ben bunun güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Herkes çok öz...
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ParaPalaZula 2 yıl
Allah devletimize zeval vermesin!
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AKTeknisyen 2 yıl cengiz7
cengiz7

Bayraktar silahlı bayraktar modelini çok kısa süre içerisinde geliştirip full fonksiyonel çalışır hale getirdi ve TSK envanterine de kattı. TAI nin ankanın 3 modelini üretmesine karşın neden hala silahlı bir versiyonunu üretemediklerini anlayabilmiş değilim. Tamam belki TSK taleplerine göre ürettik bunları diyecekler ama yinede silahlı bi modelini yapıp kenara koysalardıda hiç fena olmazdı belki TSK gereksinimi olmasa dahi alacaktı.

Aynı sınıfta değiller.Anka , Bayraktara göre abisi sayılır. İrtifa avantajı nedeni ile o irtifada kullanılacak silahlarda değişik oluyor.Yani 10 Bin metreden hedefe atacağınız mühimmat ile bunun yarısı mesafeden hedefe atacağınız mühimmatın hemen hemen tüm dinamikleri kontrol ve güdüm sistemi iletişim sistemi değişiktir.Ayrıca S önemli bir adım.Önce S tam kapasite işletilmeye başlansın daha sonra S üzerinden Anka silahlandırılabilir ve bu bizi kapasite olarak ayrı bir dünyaya taşır.
cengiz7Bayraktar silahlı bayraktar modelini çok kısa süre içerisinde geliştirip full fonksiyonel çalışır hale getirdi ve TSK envanterine...
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SirSdü 2 yıl
Jet motorlu ihamızı ne zaman yapacağız?
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DH Misafiri 2 yıl
Maalesef yanlış bilgiler var. SSM bugün açıklama yaptı Anka S 23 bin feet 18 saat satcomlu. Yani şu irtifa orunu çözülemedi hala. İnternette satılan dronlardan çok az yukarıda. Açıklama şöyle:
Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) konuya ilişkin yazılı açıklamasında, TSK'nın havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmekte olan ANKA İHA sisteminin seri üretimine yönelik sözleşmenin, Müsteşarlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında 25 Ekim 2013 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı.
Sistemin 23 bin fit irtifada 18 saat görev yapabilme özelliğine sahip olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ANKA-S İHA sistemi halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol (SATCOM TÜRKSAT 4B), telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içerecektir. Operasyon, Simülatör ve Eğitim Merkezi (OSEM) vasıtasıyla görüş hattı ötesinde uydu üzerinden aynı anda birden fazla ANKA-S İHA sistemi kontrol edilebilecektir.
Sözleşme kapsamında, 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanması planlanmakta olup halihazırda kalifikasyon süreci devam etmektedir."
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superposition 2 yıl
anka sektörün yüz karasıdır, bugün bu uçağı fuarda görmemiş tipler bana savunmasın.
şimdiye kadar kaç kırım yaşadı bilen var mı mesela?
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DH Misafiri 2 yıl
Öncelikle Haber Harika bir haber bence türkiyenin iha ihtiyacı iki ayrı grup kategorisinde oluşturulabilir birincisi gözetleme ağırlıklı diğeride ağır saldırı agırlıklı her ikisindende şahsi fikrim 30 ar tane olması özellikle gözlem ihası önemli orta doğuda uçan kuuştan istihbarat olması lazım ve sınır güvenligi için ama şuan için makul bir seviye alım sayısı olarak
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DH Misafiri 2 yıl
Bayraktar ile ANKA yi kiyaslamak buyuk hata. ANKA irtafa ve kapasite olarak cok daha gelismis. Ustelik optikler yerli mali, en zor ar-ge konularindan biri. Bayraktarda israil mali optikler var. Uc gun sonra yesil marmara krizi diye bir kriz filan cikar da yahudi satmiyorum, ambargo uyguladim size dese Bayraktar elimizde patlar. Yedek parca bulamayiz. Bunda o sikintilar yok. Gercek "yerli".
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DH Misafiri 2 yıl
Gecikti çünkü mühendislik hataları meydana geldi. Haberde bir bilgi yok üzgünüm. Nereden aldınız haberi bilmiyorum. ANKA'lar Eskişehir taraflarında düşüşler gösterdi. Üretim olarakta ABD ile offset anlaşmsı gereği sınırlı üretim yapma koşulu var. Türkiye işin yazılım boyutunu yapmaya çalışıyor sadece birde sınırlı parça üretimi. Üretimi sağlayan makineleri ise ABD'den alıyoruz. ABD'de 2035'e kadar saldırı uçağı sınırlaması koyuyor. Nedeni yedek parça temini. Bunu da kabul eden TAİ.
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DH Misafiri 2 yıl
benim şahsi düşüncem bu anka olayı fetö ye takıldı diye düşünüyorum bundan sonra ne olur bilinmez devlet kurumlarının hepsi sorunlu MPT76 yı kale kalıp geliştirdi M.K.E müdürü hain çıktı planlarını amerikaya satmaya çalıştı bende bu anka proşesinde böyle bir şey var diye düşünüyorum kim yapıyorsa işini çok gizli yapıyor aselsan mühendislerimizin ölümlerini hatırlayalım!!!
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DH Misafiri 2 yıl
Sonraki modelin adı ANKA-SLX olmasz inşallah. ANKA-S nedir aga
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sdc55 2 yıl
çok başarılı daha da geliştirmek lazım savaş uçağı yapmak lazım memleketin yerli savunmaya çok ihtiyacı var
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Bluflame 2 yıl
anka’nın bir çok teknik problemleri vardı:
-irtifa yetersiz
-havada kalma süresi yetersiz
-faydalı yük yetersiz
-motor tedarik (motor yapan firma kapandı)
bu problemler çözümlendimi bilmiyorum.
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