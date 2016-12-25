Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak

Türkiye'nin ilk özgün hafif sınıf genel maksat helikopteri geliştirme projesi kapsamında ortaya çıkan helikopterin gerçek boyutlu maketinin IDEF 2017 fuarında sergileneceği belirtiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13b
1
19
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak
 
26 Haziran 2013 tarihinde TUSAŞ ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşma ile başlanan proje kapsamında, TSK envanterindeki UH-1 tipi helikopterlerin yerini almak üzere özgün hafif sınıf genel maksat helikopteri geliştirilmesi için çalışıyor. 
İlk uçuşunu 2018 yılında yapması planlanan yerli helikopterin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri, daha sonra ise Sağlık Bakanlığı vb. diğer ihtiyaç sahibi kurumlar için üretilmesi planlanıyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN alt yükleniciliğinde yürütülen projede motor üreticisi olarak da Amerikan Honeywell ve İngiliz Rolls-Royce ortak şirketi olan LHTEC firmasının yer alacağı da belirtiliyor.
5 ton ağırlığa sahip olacak olan yerli helikopter 6.000 metre yani yaklaşık 20.000 feet irtifaya kadar yükselebilecek. 2 pilot ve 12 yolcu kapasiteli olması planlanan helikopterin 120 knota kadar hız yapabileceği belirtiliyor. 
Helikopterin ön tasarımı Nisan 2014'de tamamlanmıştı. Projenin nihai tasarımının gerçek boyutlu maketi ise 9-12 Mayıs tarihleri arasında IDEF 2017 fuarında sergilenecek.

Yerli helikopter ailesi planlanıyor

Bu proje kapsamında üretilecek olan helikopterin gövde boyutlarının ve görev ekipmanlarının değiştirilmesiyle yerli bir helikopter ailesinin ortaya çıkarılması planlanıyor. Farklı kapasitelerde birden fazla tasarımın ortaya çıkarılmasıyla yerli bir helikopter ailesinin oluşturması için çalışılıyor.

Motoru da geliştiriliyor

Proje kapsamında üretilecek olan helikopterin motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla TEI tarafından başlatılan proje kapsamında 8 yıllık bir süreç belirlendi. Bu süre zarfında yerli bir turboşaft motorun geliştirilmesi planlanıyor. Geliştirilecek olan bu motor aynı zamanda yerli taarruz helikopterimiz T129 ATAK'ta da kullanılabilecek.
İlk uçuşunu 2018 yılında yapacak olan helikopterin sivil ve askeri sertifikasyonlarının ardından envantere girmesi planlanıyor. En erken envantere giriş yılı olarak da 2021 yılı öngörülüyor.

https://tyrannosurusrex.wordpress.com/2016/04/10/ozgun-helikopter-projesi/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MALTHAEL 2 yıl
Üretsinler bir şeylerde ne üretirlerse üretsinler deneyim kazanıyoruz böyle böyle . Hep dışardan alacağımıza öğrenmiş oluruz işin bir tarafından başlamış oluyoruz güzel .
Üretsinler bir şeylerde ne üretirlerse üretsinler deneyim kazanıyoruz böyle böyle . Hep dışardan alacağımıza öğrenmiş oluruz işin bir tarafından başlamış oluyor...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Güzel gelişmeler bunlar. Motorunun üretilip üretilmemesi şu an için önceliğimiz olmamalı çünkü zaten o konuda yememiz gereken ekmek fırınlarca... Yıllardır helikopter üreten Hindistan ve Çin bile bu konuda büyük sorunlar yaşıyorken bizim için böyle olması kaçınılmaz. En azından stratejik durumlara göre farklı ülkelerden motor tedariği ile uçurabileceğimiz bir platformumuz olsun şimdilik yeterli. İleride üzerine küçükten tuboşaft motor üretmeye başlarız bir yandanda demo olarak...
Güzel gelişmeler bunlar. Motorunun üretilip üretilmemesi şu an için önceliğimiz olmamalı çünkü zaten o konuda yememiz gereken ekmek fırınlarca... Yıllardır heli...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 2 yıl
Ay tasarımı çok hoş görünüyor haberi okumadım ama bir şeylerin üretilip geliştirilmesi beni çocuk gibi heyecanlandırıyor umarım güzel olur
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Dünya standartlarında özgün bir otomobil ve elektronik yapmamız lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl
Motor çok önemli. Altay tanka da hala motor bulamadık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
transverse 2 yıl
Görsel AW-139, büyük ihtimalle helikopter gövdesi de AW-139 olacak zira TAI bir kaç yıldır bu gövdeyi üretiyor. Haber bayat, planlanan prototip uçuşu 2019 ortası (İsmail Demir'e göre).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
işimiz sadece maket/model/prototip üretmek, hayal satmak, zamanı gelince adama soruyoruz: “yaw arkadaş şu xyz projesine ne oldu ? cevap: projede sarkma var, feto var, trafoda kedi var, nazar değdi, rafa kalktı”
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Güzel inşAllah gerçekten yapılır ve proje uzamaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 2 yıl
Ne kadar güzel gelişmeler bunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 2 yıl
Platform bulunsun geriye motor kalır o da uzun yıllar geliştirilmesi denemesi testleri gerekir.
Bir yerden başlamak gerekliydi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
her yer de biz varız karada (havada) denizde çatakta batakta...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 2 yıl
Ay tasarımı çok hoş görünüyor haberi okumadım ama bir şeylerin üretilip geliştirilmesi beni çocuk gibi heyecanlandırıyor umarım güzel olur
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Üretsinler bir şeylerde ne üretirlerse üretsinler deneyim kazanıyoruz böyle böyle . Hep dışardan alacağımıza öğrenmiş oluruz işin bir tarafından başlamış oluyoruz güzel .
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13027 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, tai ve
11 etiket daha tusaş aselsan güç grubu yerli helikopter özgün helikopter t129 atak Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Samet Yurtsever MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yerli, zırhlı ve kudretli: Emniyet güçlerine yeni taktik araç "Hızır" 2 yıl Prostat kanseri tedavisinde yeni gelişme 2 yıl Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor 2 yıl Bu cihaz karşı tarafa gerçek öpücük gönderiyor 2 yıl Türk akademisyenlerden dünyada ilk: "Teknolojik bor boyası" üretildi 2 yıl Yapay zekanın geldiği uç nokta: 160 milyar dolarlık fon yapay zekanın emrinde 2 yıl Microsoft: Windows 10 güncellemelerinde çizgiyi aştık 2 yıl Cyanogen gidiyor Lineage geliyor 2 yıl Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere 2 yıl Yerli arama motoru yakında 2 yıl Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor 2 yıl Tesla’nın Süperşarj istasyonlarına heyecan verici güncelleme 2 yıl Simitli, tesbihli, sünnet çocuklu yerel emoji klavyesi 2 yıl Birleşmiş Milletler onayladı: Uluslararası Teknoloji Bankası Türkiye'de çalışacak 2 yıl 5G devrimi CES 2017 Fuarı'nda olacak 2 yıl İlk sanal gerçeklik gözlüğü 50 yaşında 2 yıl LG, çift yıkama gözüne sahip çamaşır makinesini Türkiye’ye getiriyor 2 yıl Snapchat İsrailli arttırılımış gerçeklik firmasını almaya çok yakın 2 yıl Apple Store'da 24 farklı oyun ve uygulama indirime girdi 2 yıl Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak Sonraki Obama'dan Trump'a son çelme: Müslüman kaydı tutulmayabilir 2 yıl Yeni 2017 Kia Picanto'nun eskiz tasarım görselleri yayınlandı 2 yıl Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi 2 yıl Cyanogen yolun sonuna geldi 2 yıl A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı" 2 yıl ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir 2 yıl Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı 2 yıl Microsoft "Surface Phone" ile yeni bir kategori getirmek istiyor 2 yıl Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key" 2 yıl Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim