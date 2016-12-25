Türkiye'nin ilk özgün tasarımlı helikopteri IDEF 2017'de gün yüzüne çıkacak

26 Haziran 2013 tarihinde TUSAŞ ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşma ile başlanan proje kapsamında, TSK envanterindeki UH-1 tipi helikopterlerin yerini almak üzere özgün hafif sınıf genel maksat helikopteri geliştirilmesi için çalışıyor.

İlk uçuşunu 2018 yılında yapması planlanan yerli helikopterin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri, daha sonra ise Sağlık Bakanlığı vb. diğer ihtiyaç sahibi kurumlar için üretilmesi planlanıyor. TUSAŞ ana yükleniciliği ve ASELSAN alt yükleniciliğinde yürütülen projede motor üreticisi olarak da Amerikan Honeywell ve İngiliz Rolls-Royce ortak şirketi olan LHTEC firmasının yer alacağı da belirtiliyor.

5 ton ağırlığa sahip olacak olan yerli helikopter 6.000 metre yani yaklaşık 20.000 feet irtifaya kadar yükselebilecek. 2 pilot ve 12 yolcu kapasiteli olması planlanan helikopterin 120 knota kadar hız yapabileceği belirtiliyor.

Helikopterin ön tasarımı Nisan 2014'de tamamlanmıştı. Projenin nihai tasarımının gerçek boyutlu maketi ise 9-12 Mayıs tarihleri arasında IDEF 2017 fuarında sergilenecek.

Yerli helikopter ailesi planlanıyor

Bu proje kapsamında üretilecek olan helikopterin gövde boyutlarının ve görev ekipmanlarının değiştirilmesiyle yerli bir helikopter ailesinin ortaya çıkarılması planlanıyor. Farklı kapasitelerde birden fazla tasarımın ortaya çıkarılmasıyla yerli bir helikopter ailesinin oluşturması için çalışılıyor.

Motoru da geliştiriliyor

İlk uçuşunu 2018 yılında yapacak olan helikopterin sivil ve askeri sertifikasyonlarının ardından envantere girmesi planlanıyor. En erken envantere giriş yılı olarak da 2021 yılı öngörülüyor.

https://tyrannosurusrex.wordpress.com/2016/04/10/ozgun-helikopter-projesi/

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Proje kapsamında üretilecek olan helikopterin motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla TEI tarafından başlatılan proje kapsamında 8 yıllık bir süreç belirlendi. Bu süre zarfında yerli bir turboşaft motorun geliştirilmesi planlanıyor. Geliştirilecek olan bu motor aynı zamanda yerli taarruz helikopterimiz'ta da kullanılabilecek.