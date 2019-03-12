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Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu

Anker'in Apple AirPods'a rakip olarak ürettiği Anker Soundcore Liberty Air, Türkiye'de satışa sunuldu. Liberty Air, sadece amazon.com.tr'de satılacak. Liberty Air'in fiyatı ne kadar?
2 ay
17,9b
1
42
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu
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Bluetooth kulaklıkları ile son dönemde kullanıcıların radarına giren Anker’in AirPods’a rakip kulaklığı Türkiye’ye giriş yaptı. 20 saate kadar kullanım vadeden Anker Soundcore Liberty Air, rakiplerinin yarı fiyatına amazon.com.tr’de satışa sunuldu.

Anker Soundcore Liberty Air, tıpkı Apple AirPods gibi tamamen kablosuz bir tasarıma sahip. Kulaklığın kendisi 5 saate kadar çalma süresi sunarken, şarj yuvalı taşıma çantasıyla birlikte bu süreyi 20 saate kadar çıkarabilmek mümkün.

Bluetooth 5 teknolojisini destekleyen Liberty Air, IPX5 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Çift mikrofon sayesinde arka plan seslerini karşı tarafa iletmeyen gürültü önleme özelliğine sahip. Ayrıca karşı tarafın sesini her iki kulağa birden iletiyor.

Anker Soundcore Liberty Air fiyatı ne kadar?

Bluetooth 5 bağlantı protokolünün yanı sıra FPC anteniyle müzik keyfinin aralıksız devam etmesini sağlayan Liberty Air, tek adımlı eşleştirme özelliği sayesinde ilk kurulumun ardından şarj kutusundan çıktığı anda akıllı telefon ya da tabletlere bağlanıyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışan kablosuz kulaklık, şarj çantasıyla 20 saate kadar aktif kullanım vadediyor. Liberty Air’in dokunmatik kontrolleri, telefon ekranına bakmaksızın çağrı yanıtlamayı ve müzik deneyimini özelleştirmeyi mümkün kılıyor. Anker Soundcore Liberty Air kablosuz stereo kulaklıklar, şık tasarımlı özel şarj çantasıyla birlikte 499 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de sadece Amazon.com.tr'de satılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz:


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MR.BERK 2 ay en beğenilen
150-200 se alayım diyorum, adam 500 dedi, dağılın.
Yanıtla +44
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GAJU 2 ay
Amazon USA fiyatı 80 dolar , bu dolar kurunda TR fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum muhtemelen yakın zamanda yükseltirler fiyatını.
Bu arada unbox therapy inceleme videosu yayınlamıştı merak edenler göz atabilir.
Amazon USA fiyatı 80 dolar , bu dolar kurunda TR fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum muhtemelen yakın zamanda yükseltirler fiyatını.Bu arada unbox therap...
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Yanıtla +14
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ozakin70 2 ay
Anker’i bilmeyenler yine uçuşta. Dolar cinsine göre bu fiyat gayet uygun bile, bünye çinliye alışınca ters etki yapıyor tabi
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the wade 1 ay
Müzik performansı olarak bu fiyat segmentinde kensilikle dinlediğim en iyi kulaklık diyebilirim. Özellikle midler ve sahenin pozisyonu acayip dengeli.
Ama gel gelelim telefonla görüşme konusunda çok başarsız. Tüm dış mekan seslerini karşı tarafa iletiyor, ve kendi sesiniz çok boğul gidiyor.
tek kulaklıkla karşı tarafın sesini duyamıyorsunuz. Bu sebeple iade ettim.
Telefonla konuşmak için airpodsdan başkası yalan anlaşıldı.
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The.Mafia 2 ay
500 lira yine çok pahalı
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rdksr725 2 ay
Hocam yorumlarını bekliyorum.
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the wade 2 ay
Amazon’dan aldim bugun, izlenimlerimi yazarim.
Markasi Anker olup da kotu birsey kullanmadim. Bu urunden de beklentim cok bu sebeple.
Bakalim gorecegiz.
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MHEC 2 ay
Kaliteli görünüyor.
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rdksr725 2 ay
Kullanan yok mu ankeri almayı düşünüyorum yada bu fiyat bandında önerilerinizi bekliyorum.
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brk6152 2 ay
Qcy t1cpro var göz atın derim
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Hobar 2 ay
Yalnız beğendiğim harbiden. Kaliteli müzik için biraz yetersiz kalabilir ama kullanım kolaylığı için tercih edilebilir.
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ir10 2 ay
QCY T1C QS1 alın ekolayzır ayarlayıp keyfinize bakın 100 tl ve earpodstan daha iyi
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Teknolojikadam07 2 ay
Kullandığım bir çok ürün apple markasına ait olsa da fanboyluk yapmadan yorum yapacağım.Anker gerçekten kaliteli ve iyi bir marka.Bu fiyat bandın da daha iyisi varsa paylaşın biz de alalım.
Şu sıralar kulaklık araştırması yapıyorum.
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