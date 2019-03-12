Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu

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Anker Soundcore Liberty Air, rakiplerinin yarı fiyatına Bluetooth kulaklıkları ile son dönemde kullanıcıların radarına giren Anker’in AirPods’a rakip kulaklığı Türkiye’ye giriş yaptı. 20 saate kadar kullanım vadeden, rakiplerinin yarı fiyatına amazon.com.tr’de satışa sunuldu.

Anker Soundcore Liberty Air, tıpkı Apple AirPods gibi tamamen kablosuz bir tasarıma sahip. Kulaklığın kendisi 5 saate kadar çalma süresi sunarken, şarj yuvalı taşıma çantasıyla birlikte bu süreyi 20 saate kadar çıkarabilmek mümkün.

Bluetooth 5 teknolojisini destekleyen Liberty Air, IPX5 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılık gösteriyor. Çift mikrofon sayesinde arka plan seslerini karşı tarafa iletmeyen gürültü önleme özelliğine sahip. Ayrıca karşı tarafın sesini her iki kulağa birden iletiyor.

Anker Soundcore Liberty Air fiyatı ne kadar?

Bluetooth 5 bağlantı protokolünün yanı sıra FPC anteniyle müzik keyfinin aralıksız devam etmesini sağlayan Liberty Air, tek adımlı eşleştirme özelliği sayesinde ilk kurulumun ardından şarj kutusundan çıktığı anda akıllı telefon ya da tabletlere bağlanıyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışan kablosuz kulaklık, şarj çantasıyla 20 saate kadar aktif kullanım vadediyor. Liberty Air’in dokunmatik kontrolleri, telefon ekranına bakmaksızın çağrı yanıtlamayı ve müzik deneyimini özelleştirmeyi mümkün kılıyor. Anker Soundcore Liberty Air kablosuz stereo kulaklıklar, şık tasarımlı özel şarj çantasıyla birlikte 499 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de sadece Amazon.com.tr'de satılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz: