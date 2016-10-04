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Anki Overdrive tır yarışlarını sunar

Sahip olduğu yapay zeka ile oyuncuya gerek bırakmadan pistte yarışabilen Anki OverDrive setleri artık büyük oynamaya başladı. Supertrucks ile özel tırlar da pistlere çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İsmini son dönemde pek duymasak da Anki Drive, 2013 sonbahar etkinliklerinde Tim Cook ile sahneye çıkarak o dönem çok ses getirmişti. Tamamen yapay zeka sahibi oyuncak arabaların yarıştığı Anki Overdrive zaman içerisinde kendisini geliştirdi. Firma şimdi tırları da işin içine katıyor.

Anki Overdrive

Carnegie Mellon Robotik Enstitüsü mezunları tarafından 2010 yılında kurulan Anki Overdrive, iPhone 5S lansmanında iOS için geliştirdiği yarış seti ile şöhret kazanmıştı. Anki Overdrive temelde araçların birbirlerini takip ederek otonom yarışmasını ve savaşmasını sağlayan bir yapay zeka sistemi.

Anki arabaları alt kısmında parkuru okuyan bir kamera ile iç kısımda bu verileri işleyen 50MHz saat hızında bir mikroişlemci barındırıyor. Arabalar saniyede birkaç yüz karar alabiliyor ve önündeki aracı geçme, atış yapma, engelleme gibi hareketlere anında karar verebiliyor. Araba bir LED ışığı ile farklı bildirimler verebiliyor, şarj edilebilir bataryaya sahip ve Bluetooth Smart ile mobil cihazlara bağlanabiliyor. Atış yapma ve vurulma olayı ise sanal ortamda gerçekleşiyor ancak araçlara pistten çıkma sonuçları yansıyor.

Arabalar karakter sahibi olmak gibi ilginç bir özellik de sunuyor. Oyunda yarışlar kazandıkça para topluyorsunuz ve güçlendirmeler alabiliyorsunuz. İşte Anki arabaları bu güçlendirmeleri kendi hafızasına kaydediyor ve güçlendirmeler artık o araca ait oluyor. Başka bir kullanıcı o aracı kullansa bile aynı güçlendirmeler devam ediyor. Böylece çok güçlü araçları hediye de edebiliyorsunuz.

Yarış parkuru ise konumsal kodlar içeren özel bir mürekkep içeriyor. Bu kodlar arabaya hangi pozisyonda olduğunu ve diğer araçlar ile mesafesini iletebiliyor. Parkur araba ile çok iyi iletişim kuruyor ve arabayı ters yöne koysanız bile yönünü değiştirerek olması gereken istikamete gidiyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor"

Geçen yılın ABD’de en çok satan oyuncaklarından birisi olan Anki Overdrive, toplamda 3.4 milyon saatten fazla oynandı ve 3.4 milyon Km kat edildi. Oyuncular 60 000 farklı pist inşa etti. Daha çok video oyunlarında gördüğümüz birbirleri ile yarışan yapay zeka arabaların fiziksel pistlere gelmesi tüketicinin ilgisini çekiyor.

Supertrucks

Anki Overdrive bugüne kadar sadece yarış arabaları ile oynanabiliyordu. Şimdi ise Anki Overdrive Supertrucks ile tırlar da yarışlara katılıyor. Supertrucks, Hollywood’un futuristik araba tasarımcısı Harald Belker imzasını taşıyor.

Freewheel ve X52 adındaki tırlar standart arabaların 3 katı büyüklüğünde ve çarparak pist dışına atabilme özelliğine sahip. Ayrıca tırlarda daha güçlü yeni silahlar ve oyun modları yer alıyor. Örneğin çarpma dışında belirli bir süre araçların kontrolünü erişime kapatan Yerçekimi Tuzağı bunlardan bazıları. Yine standart arabalarla tırın savunma sistemini devre dışı bırakarak kontrolünü ele geçirmek gibi modlar mevcut.

Anki Overdrive seti iki araba ile birlikte 150$ fiyat etiketine sahip. Ekstra arabalar 50$ civarında. Tır modelleri için ise 60$’ı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani geniş oyunculu bir pist için 400$ civarında bir masraf yapmak gerek.

 

http://venturebeat.com/2016/10/03/anki-launches-its-robotic-supertrucks-combat-racing-toys/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Ekrem. Seni defalarca "Bir yorumunu yayınlamadan önce defalarca iyice oku, öyle yayınla. Çok hata yapan birisisin. Sonra komik duruma düşersin" diye uyarmıştım.
Yukarıdaki yorumları okudun mu bilmiyorum ama durumun içler acısı. Sen gel, bu kardeşini dinle. Bir yazını yayınlamadan önce birkaç kez gözden geçir. Yoksa iyice üyelerin maskarası olma yolunda ilerliyorsun...
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Lord Melkor 3 yıl
Yorum silme yetkiniz varsa şunları silsenize. Şu seviyesiz kitleye karşı sabrınız taktir edilesi. Anasayfa yorumlarının kalitesi böyleleri yüzünden yerlerde..
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Virinom 3 yıl Lord Melkor
Lord Melkor

Yorum silme yetkiniz varsa şunları silsenize. Şu seviyesiz kitleye karşı sabrınız taktir edilesi. Anasayfa yorumlarının kalitesi böyleleri yüzünden yerlerde..

Bence tam tersi. Asıl DH yönetiminin Ekrem71 üzerindeki sabrı taktir edilesi. Piyasada elini sallasan editör doluyken site kullanıcılarının çok büyük oranının adını dahi duymak istemediği birisinin halen editörlüğe devam etmesi çok garip.
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kalfatt 3 yıl
Ekrem71 :/ Artik yaptiginiz haberlerde basliga ekrem diye dipnot duserseniz uyanir vaktimizi harcamayiz. 1500 tl ye 55" tv alcagimi sanip fiyatin ekrem71 hatasi oldugunu anlamamla yerlebir oldum. Shame on you ekrem71.
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Neyinkafasi 3 yıl
tır yeni bir icatmı? TIR gördümde hiç tır görmedim.
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tobepeople 3 yıl
Ekrem71 (!)
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