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Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor

Bu yıl adeta amiral gemi modelinde doymayan Xiaomi, Mi 5 serisini duyurduktan sonra Mi Note hazırlıklarına da başladı. Mi Note 2 modelinin de çift kamera ile geleceği görülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor

Bu yıl çift kamera kombinasyonunu en çok kullanan firmalar dediğimiz zaman akla Huawei ve Xiaomi geliyor. Trendin öncülüğünü yapan bu iki firma, mümkün olduğunca çok çift kameralı akıllı telefon piyasaya sürmeye çalışıyor.

Xiaomi’nin bu yılı Mi 5S serisi ile tamamlayacağını tahmin ediyorduk ancak firmanın elinde halen daha önemli bir silah var o da Mi Note 2. Aslında Mi Note 2 modelinin Mi 5S Plus olarak piyasaya çıkacağı belirtilmişti ancak görüyoruz ki böyle bir şey yok ve Mi Note serisi yerini koruyor.

Sızdırılan yeni görsele göre Mi Note 2 modelinde de çift kamera kombinasyonu bizi karşılıyor. 16MP çözünürlüğündeki kombinasyonun, Mi 5S Plus ile benzer olduğu ifade ediliyor yani sensörün birisi renkli diğer ise monokrom. Bu noktada en büyük desteğin Qualcomm’dan geldiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Yeni Nokia telefonları benchmark testlerinde göründü"

Firmanın bir süre önce duyurduğu Clear Sight adındaki çift kamera teknolojisi muhtemelen hem Mi 5S Plus hem de Mi Note 2 modelinde yer alıyor. Clear Sight, renkli ve monokrom iki sensörü bir araya getirerek en iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Donanım olarak satıldığı için de firmaların sadece cihazlarına entegre etmeleri ve gerekli optimizasyonu yapmaları yeterli oluyor. Görünen o ki Xiaomi bu teknolojiyi sonuna kadar kullanacak.

Xiaomi Mi Note 2 modelinin pek çok özelliği Mi 5S Plus ile benzer. 5.7 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük sunan modele Snapdragon 821 yonga seti gücünü veriyor. 4GB/6GB LPDDR4 RAM ile güçlendirilen modelde 64GB, 12GB ve 256GB depolama seçenekleri sunulacak. Bataryanın ise 4000mAh kapasiteli olduğu ifade ediliyor. Piyasanın en ince modellerinden birisi olmayı hedefleyen cihazın kalınlığı 6.5mm olarak belirlenmiş. Xiaomi Mi Note 2 için henüz net bir tarih yok ancak bu ay sonu veya gelecek ay başları işaret ediliyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/10/xiaomi-mi-note-2-teaser-leaks-shows-off-rear-facing-cameras.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Sadece 350 TL ye aldığım snapdragon 808li mi4c cihazımı düşündükçe iyiki varsın xiaomi diyorum
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DARBE 3 yıl
Bugün tanıtılacak sanırım.
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meneter 3 yıl
Gene xiaomi ve gene harika bir cihaz. Tşk xiaomi miu ailesi.
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Yazılımcı Online 3 yıl
Clear Sight, renkli ve monokrom

Bu tarz sensör kullanan bir telefon daha vardı unuttum modeli ve ikisi de aynı açıda fotoğraf çekiyor aynı özelliğe sahip sensörler. Alıp deneyen var mı gerçekten fark yaratıyor mu ? Alan derinliği falan diyordu ama bir iki foto görmüştüm fark hissedemedim.

Foto kalitesinde %100 crop da keskinliğe katkısı var mı ? eğer yoksa çift kamera konusunda en matıklı çözümü bu sene LG yaptı gibi bence biri dar biri Geniş açı kullanarak. Alışınca insan bırakamıyor geniş açı kamerayı. Keşke 8 yerine 12 ya da 16mp falan kullansaymış diyorum.
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technoroom 3 yıl
Şirketin biri telpa ile de olsa şu telefonu getirse iyi olmam mı. Gionnee ile anlaşıp reeder satanlar xiomi ile anlaşıp sadece 5 serisini getirse daha çok satmazmiydi arkadaşlar. Hepsiburada 5s serisini getirir mi acep
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DARBE 3 yıl
Htc ve Google şu telefona bakıp biraz tasarım konusunda ilham alsın.
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mskblt 3 yıl
Oha abi ya 6.55 mm 4000 mha batarya nedir nası bi mühendisleri var telefonda hiç boşluk yok heralde.
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TLamir 3 yıl
12Gb depolama hmm iyiymis
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alemburda34 3 yıl
biraz malzeme kalitesinide arttırdılar mı olur bu iş.
Birde allah aşkına şu parmak okuyucuyu ön tarafa koyun.
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veleciraptor 3 yıl alemburda34
alemburda34

biraz malzeme kalitesinide arttırdılar mı olur bu iş.
Birde allah aşkına şu parmak okuyucuyu ön tarafa koyun.

İlk bölüme katılıyorum. Xiaomi'nin tek kötü yanı genelde malzeme kalitesi oluyor. Daha az maliyet uğruna buradan kısıntı yapmaları çok kötü. Metal telefon kasası yapıyorlar ama kullandıkları malzeme o kadar az ki, internette dolaşan videolardan sonra insan almaya korkuyor. Gerçi bir ara MI 4 ile gerçekten çok iyi kaliteye sahip kasa yapmışlardı ama sonra nedense geri adım attılar.

Ben parmak izi okuyucusunun arka tarafta olmasını savunanlar grubundanım. Nedeni ise küçük telefon sevmem ve parmak izi okuyucusu ön tarafta olan telefonların zorunlu olarak yükseklik bakımından daha büyük olmaları. Örneğin MI 4 parmak izi okuyucusu olmadığından dolayı aynı ekrana sahip telefonlara göre son derece kompakt.
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OverClocK1ng 3 yıl
Ben taa ne zaman söyledim. Çift kamera çok yaygınlaşacak. Amiral gemilerinde arkasını saymıyorum, önde de çift kamera olacak. Böylece LG G5 gibi geniş çekim yapabilecek veya selfie çubuğu kullanmadan ön kameraya herkes sığacak.
Hatta selfie çubuğunu Amiral gemisi modellerde kullanmaya gerek kalmayacak bence...
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jad06 3 yıl
Aslında mi5s plus arka parmak izi okuyucu olmasaymış iyi olacaktı inşallah mi not 2 de önde olur ozaman güzel tercih olur;)
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kadirirdem 3 yıl
bu firma yakında samsung ve apple geçecek gibi duruyor.Helal olsun...
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