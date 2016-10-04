Xiaomi Mi Note 2 de çift kamera ile geliyor

Bu yıl çift kamera kombinasyonunu en çok kullanan firmalar dediğimiz zaman akla Huawei ve Xiaomi geliyor. Trendin öncülüğünü yapan bu iki firma, mümkün olduğunca çok çift kameralı akıllı telefon piyasaya sürmeye çalışıyor.

Xiaomi’nin bu yılı Mi 5S serisi ile tamamlayacağını tahmin ediyorduk ancak firmanın elinde halen daha önemli bir silah var o da Mi Note 2. Aslında Mi Note 2 modelinin Mi 5S Plus olarak piyasaya çıkacağı belirtilmişti ancak görüyoruz ki böyle bir şey yok ve Mi Note serisi yerini koruyor.

Sızdırılan yeni görsele göre Mi Note 2 modelinde de çift kamera kombinasyonu bizi karşılıyor. 16MP çözünürlüğündeki kombinasyonun, Mi 5S Plus ile benzer olduğu ifade ediliyor yani sensörün birisi renkli diğer ise monokrom. Bu noktada en büyük desteğin Qualcomm’dan geldiğini söyleyebiliriz.

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Firmanın bir süre önce duyurduğu Clear Sight adındaki çift kamera teknolojisi muhtemelen hem Mi 5S Plus hem de Mi Note 2 modelinde yer alıyor. Clear Sight, renkli ve monokrom iki sensörü bir araya getirerek en iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Donanım olarak satıldığı için de firmaların sadece cihazlarına entegre etmeleri ve gerekli optimizasyonu yapmaları yeterli oluyor. Görünen o ki Xiaomi bu teknolojiyi sonuna kadar kullanacak.

Xiaomi Mi Note 2 modelinin pek çok özelliği Mi 5S Plus ile benzer. 5.7 inçlik ekranda 2560x1440 piksel çözünürlük sunan modele Snapdragon 821 yonga seti gücünü veriyor. 4GB/6GB LPDDR4 RAM ile güçlendirilen modelde 64GB, 12GB ve 256GB depolama seçenekleri sunulacak. Bataryanın ise 4000mAh kapasiteli olduğu ifade ediliyor. Piyasanın en ince modellerinden birisi olmayı hedefleyen cihazın kalınlığı 6.5mm olarak belirlenmiş. Xiaomi Mi Note 2 için henüz net bir tarih yok ancak bu ay sonu veya gelecek ay başları işaret ediliyor.