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Anonymous kendi sosyal ağı Anonplus’ı başlatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlere damga vuran en büyük hack olaylarının arkasında hep aynı grup bulunuyordu. Apple'a ait bazı kullanıcı adı ve şifrelerin sızdırılması, ülkemizdeki kurumlara siber saldırılar ve ABD askerlerine ait mail adreslerinin çalınması hep Anonymous hacker grubu tarafından yapıldı.

Bu kanunsuz davranışlar grup üyelerinin hakkında soruşturmalar açılmasına ve internet ortamında yasaklanmasına sebep oldu. Üyelerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardaki profilleri silindi, sitelerine erişim yasaklandı. Son olarak Google yeni sosyal ağı Google+’dan üyelere ait tüm profilleri sildi.

Bu yasaklamalar nedeniyle kendilerini yeterince ifade edemeyen grup en sonunda kendi sosyal ağını açmaya karar verdi. Anonplus adını verdikleri sosyal ağ aynı ad altından yayın yapıyor.

Ancak ağ henüz geliştirme aşamasında. Sitede sadece bir karşılama ekranı bulunuyor. Sol alt köşede “Revision : 0.1 Alpha” şeklinde bir ibare var. Bu da ağın daha ilk geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Herhangi bir davetiye talebi veya üyelik girişi bulunmuyor. Yani siteyle hiç bir şekilde etkileşim sağlanamıyor. 

Siteden sadece geliştirme forumuna bir link bulunuyor. Yeni başlayan forumda Mantık, Arayüz, Genel Sohbet ve Personel Pozisyonu alt başlıkları bulunuyor. Üye sayısı ise 100’ü geçmiş durumda.

Anonymous grubu sosyal ağlarını herkesin anonim olarak herşeyi paylaşabileceği bir alan olarak tanımlıyor. Teknik olarak izin verilmeyen birşeyin paylaşılmamasını sağlamak mümkün. Ancak bir sosyal ağın böyle bir temele oturtulması biraz garip.  

Sosyal ağın neye benzeyeceği, neyi örnek alacağı veya neye rakip olacağı şimdilik bilinmeyen konular.

Bir Anonymous sözcüsü bu sosyal ağın kapatılma veya sansürlenmeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtiyor. Hükümetlerin kendilerine neyin iyi neyin kötü olduğunu söylemelerinden bıktıklarını belirten sözcü artık koyun olma çağının sona erdiğini belirtiyor. 

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Börü 8 yıl en beğenilen
Kim bir hacker grubuna güvenip bu sosyal ağa katılır ?
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Virinom 8 yıl
açıldığı zaman bu sosyal ağdan ayrılmayacağım kesin zaten oldum olası illegal şeyleri sevmişimdir.
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justbejust 8 yıl
Sansür yoksa Google'da ülke olarak en yüksek çocuk pornosu arama istatistiğine sahip olan Türkiye'nin vatandaşları yaşadı demektir.
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The Big Brother 8 yıl
Onlara herkezin anonim takıldığı bir sosyal ağ açmak yakışır. Çokta iyi olur aslında bakarsanız.
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Amore 8 yıl
Anonymous'un e-bildirelini okursanız, bu grubun hiçbir şekilde bilgi hırsızlığı ve maddi çıkar amaçlı bir oluşum içinde olmadığını ayrıca hiçbir ülkenin güdümünde aktivitelerini yerine getirmeyip; farklı ırklardan, siyasi görüşlerden ve etnik gruplardan olan kişilerin bir araya gelip ortak bir şekilde sansür ile ilişkili kurumlara siber saldırılar düzenleyip, erişimlerini engellediğini görebilirsiniz.
Siber saldırılar sürerken bazı uyanık korsanlar, güvenliğin kaybolduğu noktalardan giriş yapıp ilgili siteden bilgi hırsızlığı yapabilmektedir. Yani anonymous, bilgi hırsızlığı yapmayıp bilgi hırsızlığına çanak tutturmaktadır.
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vidoko 8 yıl
üye olunmasına olalım da güven sorunu var .okdar kişinin özel biliglerine utanmadan ulaşabilen bir gruba nasıl güvenebiliriz ..bence seslerini bu şekilde hack yaparak değil de yaratıcı fikirler sunarak yapabilirlerdi..
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alpa07 8 yıl
anonim nereden buluyor bu kaynağı.cvp herkez biliyordur
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Einstein 8 yıl
Herkes anonim mi takılacakmış?
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artenis 8 yıl
Koyun Olmak !
Güzel bir noktaya değinilmiş, bir zahmet herkes aynaya baksın, korkmayın !
Sağlık olsun ;)
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Se'eks Duvarı 8 yıl
Önce buna üye olursun sonra senın ıp adresını cıkarırlar sonra bı bakarsın bilgisayar kafayı yemış kameradan senı ızlıyolar felan resmen bile bile kendini hacker ların eline vermış oluyosun bu aptallık!
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MattPegasus 8 yıl Se'eks Duvarı
Pro_Wizard
Önce buna üye olursun sonra senın ıp adresını cıkarırlar sonra bı bakarsın bilgisayar kafayı yemış kameradan senı ızlıyolar felan resmen bile bile kendini hacker ların eline vermış oluyosun bu aptallık!

sen çok film izlemişsin
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sendomi 8 yıl
hacker olup bu grıuba katılasım geliyor:)(Hükümetlerin kendilerine neyin iyi neyin kötü olduğunu söylemelerinden bıktıklarını belirten sözcü artık koyun olma çağının sona erdiğini belirtiyor.)bu lafı çok sevdim gerçekci ve akılcı bir söz
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HAAltuntas 8 yıl
Daha Google+'a adapte olamadan birde Anonymous mu geliyor? Sosyal ağ kurma olayı da ülkemizdeki mp3 sitesi açma seviyesine düştü :))
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coldflue 8 yıl
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