Anonymous kendi sosyal ağı Anonplus’ı başlatıyor

Son dönemlere damga vuran en büyük hack olaylarının arkasında hep aynı grup bulunuyordu. Apple'a ait bazı kullanıcı adı ve şifrelerin sızdırılması, ülkemizdeki kurumlara siber saldırılar ve ABD askerlerine ait mail adreslerinin çalınması hep Anonymous hacker grubu tarafından yapıldı.





Bu kanunsuz davranışlar grup üyelerinin hakkında soruşturmalar açılmasına ve internet ortamında yasaklanmasına sebep oldu. Üyelerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardaki profilleri silindi, sitelerine erişim yasaklandı. Son olarak Google yeni sosyal ağı Google+’dan üyelere ait tüm profilleri sildi.





Bu yasaklamalar nedeniyle kendilerini yeterince ifade edemeyen grup en sonunda kendi sosyal ağını açmaya karar verdi. Anonplus adını verdikleri sosyal ağ aynı ad altından yayın yapıyor.





Ancak ağ henüz geliştirme aşamasında. Sitede sadece bir karşılama ekranı bulunuyor. Sol alt köşede “Revision : 0.1 Alpha” şeklinde bir ibare var. Bu da ağın daha ilk geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Herhangi bir davetiye talebi veya üyelik girişi bulunmuyor. Yani siteyle hiç bir şekilde etkileşim sağlanamıyor.





Siteden sadece geliştirme forumuna bir link bulunuyor. Yeni başlayan forumda Mantık, Arayüz, Genel Sohbet ve Personel Pozisyonu alt başlıkları bulunuyor. Üye sayısı ise 100’ü geçmiş durumda.





Anonymous grubu sosyal ağlarını herkesin anonim olarak herşeyi paylaşabileceği bir alan olarak tanımlıyor. Teknik olarak izin verilmeyen birşeyin paylaşılmamasını sağlamak mümkün. Ancak bir sosyal ağın böyle bir temele oturtulması biraz garip.





Sosyal ağın neye benzeyeceği, neyi örnek alacağı veya neye rakip olacağı şimdilik bilinmeyen konular.





Bir Anonymous sözcüsü bu sosyal ağın kapatılma veya sansürlenmeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtiyor. Hükümetlerin kendilerine neyin iyi neyin kötü olduğunu söylemelerinden bıktıklarını belirten sözcü artık koyun olma çağının sona erdiğini belirtiyor.