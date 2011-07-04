Anonymous’dan Apple’a uyarı

Geçtiğimiz ay meydana gelen ve oyun devlerinin veritabanlarının hacklenerek milyonlarca üyenin bilgilerinin ele geçirilmesi gündemin en önemli maddelerinden olmuştu. Anonymous ve LulzSec adlı iki büyük hacker grubu tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu özellikle PlayStation ağı haftalarca kullanım dışı kalmıştı.





Geçtiğimiz hafta ise LulzSec grubu AT&T veritabanından çaldığı olası iPad 3 ve iPhone 5 yol haritalarını internette paylaşarak faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Böylece hacker dünyasında en büyük grup Anonymous haline geldi. Ülkemizde de bazı kurum sitelerine Anonymous tarafından saldırı düzenlenmişti.





Pek çok platformu hackleme çalışmalarına devam eden Anonymous şimdi gözünü Apple’a çevirdi. Dün bir dosya paylaşım sitesinde Apple’a ait bir sunucunun veritabanından çalındığı belirtilen 27 adet kullanıcı adı ve şifre ortaya çıktı. Hemen ardından Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Anonymous grubu Apple’ın da hedef olabileceğini ancak şu sıralar başka konularla oldukça meşgul olduklarını bildirdi.





Grubun meşgul olduğu konular arasında Avustralya seçim verilerini sızdırmak ve bir arkadaşlık sitesinin veritabanını boşaltmak bulunuyor. Bunların tamamına grup “AntiSec hareketi” adını vermiş.





Apple’a yapılan bu küçük saldırı Sony’ye yapılanın yanında devede kulak kalıyor. Ancak yıllardır iOS cihazlarını jailbreak yaparak gayriresmi kullanıma açan gruplarla verdiği amansız mücadele Apple’ı çoktan hedef tahtasına koymuştu. Bununla birlikte şirketin sunucularına girerek verileri çalabilmek Anonymous için büyük bir adım sayılabilir.





Apple’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat güvenlik uzmanları açığa çıkan listede bazı kullanıcı adlarına şifre konulmadığının dikkat çekici olduğunu belirtiyor.