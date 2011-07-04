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Anonymous’dan Apple’a uyarı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay meydana gelen ve oyun devlerinin veritabanlarının hacklenerek milyonlarca üyenin bilgilerinin ele geçirilmesi gündemin en önemli maddelerinden olmuştu. Anonymous ve LulzSec adlı iki büyük hacker grubu tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu özellikle PlayStation ağı haftalarca kullanım dışı kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta ise LulzSec grubu AT&T veritabanından çaldığı olası iPad 3 ve iPhone 5 yol haritalarını internette paylaşarak faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Böylece hacker dünyasında en büyük grup Anonymous haline geldi. Ülkemizde de bazı kurum sitelerine Anonymous tarafından saldırı düzenlenmişti. 

Pek çok platformu hackleme çalışmalarına devam eden Anonymous şimdi gözünü Apple’a çevirdi. Dün bir dosya paylaşım sitesinde Apple’a ait bir sunucunun veritabanından çalındığı belirtilen 27 adet kullanıcı adı ve şifre ortaya çıktı. Hemen ardından Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Anonymous grubu Apple’ın da hedef olabileceğini ancak şu sıralar başka konularla oldukça meşgul olduklarını bildirdi.

Grubun meşgul olduğu konular arasında Avustralya seçim verilerini sızdırmak ve bir arkadaşlık sitesinin veritabanını boşaltmak bulunuyor. Bunların tamamına grup “AntiSec hareketi” adını vermiş.

Apple’a yapılan bu küçük saldırı Sony’ye yapılanın yanında devede kulak kalıyor. Ancak yıllardır iOS cihazlarını jailbreak yaparak gayriresmi kullanıma açan gruplarla verdiği amansız mücadele Apple’ı çoktan hedef tahtasına koymuştu. Bununla birlikte şirketin sunucularına girerek verileri çalabilmek Anonymous için büyük bir adım sayılabilir.

Apple’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat güvenlik uzmanları açığa çıkan listede bazı kullanıcı adlarına şifre konulmadığının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. 

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TheTime 8 yıl
uzak durun sitivin patenti var
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H34RTL3SS 8 yıl en beğenilen
StreetWash
@Batuistanonymousun amaçı isim yapmak değil.biraz araştırırsan anlayabilirsin...

şahıs werilerini açığa çıkartarak ne kadar sempatik olabilir amaçları doğrultusunda ¿
şu ağna kadarki gördüklerim ve duyduklarımdan kötü amaçlı bi gurup olmadıkları izlenimi werselerde izledikleri yol pek doğru değil
jail break hazırlasınlar
lisans key sızdırsınlar
ddos ataı yapsınlar
hacklesinler ama
userlerin şahsi bilgilerini riske atmaları pek sempatik durmuyo ;)
StreetWash@Batuistanonymousun amaçı isim yapmak değil.biraz araştırırsan anlayabilirsin...şahıs werilerini açığa çıkartarak ne kadar ...
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McGhoosT 8 yıl
TheTime
uzak durun sitivin patenti var

haha apple 2 gün sonra hacklenen diğer sitelere:
ilk hacklenenlerden biriyim pamuk eller cebe :D
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bocekgrafik 8 yıl
Apple o kadar şımardi ki, ancak böyle bir saldırıyla kendine gelecek kadar ileri gitmiş durumda şu anda. Umarım hatalarından dönüşü için böyle bir saldırıya gerek kalmaz. Çünkü Apple'ı sadece bir şirket olarak ele almamak gerek. Neden diyecek olursanız, şöyle: Malum ki Apple, macintosh bilgisayarların ve üzerinde verdiği unix tabanlı Mac OS X işletim sisteminin mimarı durumunda. Bu sistemin en önemli özellikleri ise:
1- Virüs saldırılarından neredeyse hiç etkilenmiyor denecek kadar az etkilenmesi veya etkilenmemesi (Ben 17 yıldır mac kullanıyorum, karşılaştığım virüslerden sadece 1 tanesi çok zarar vermişti, o da bilgisayardaki önceden belirlenmiş formatlardaki resimleri bozuyordu, o kadar)
2- Sürekli stabil: Bir mac sistemini yüklediğinizde, yıllarca stabil olarak kullanabilirsiniz. Windows kullanıcılarının anlayacağı şekliyle, sistemi ilk gün kurduğunuzda nasıl çalışıyorsa, 10 yıl sonra da aynı şekilde çalışıyor olması ki bu, windows kullanıcıları için inanması zor bir hayalden ibaret sadece.
3- Unix tabanlı olduğu için ve içinde 128 bit şifreleme sistemi olduğundan dolayı, en güvenli sistemlerden biri durumundadır şu anda.
Siz eğer böyle bir firmanın sitelerini hackleyerek ele geçirirseniz, bu Sony'nin hacklenmesine de benzemez. Hack dünyası ve güvenlikçiler için yeni bir milat anlamına gelir. Apple'da kullanıcıları ve diğed firmalar tarafından topa tutulur; hani sizin sistemleriniz çok güvenliydi diye...
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techraven 8 yıl
Apple akıllı olsun!


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Natsukaw.S 8 yıl
Apple bu hic bisi olmaz. :p
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blue55 8 yıl
Unutmaki El El den üstündür.
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séquestre 8 yıl
Hadi bakalım ..
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veteriner69 8 yıl
H34RTL3SS
StreetWash@Batuistanonymousun amaçı isim yapmak değil.biraz araştırırsan anlayabilirsin...
şahıs werilerini açığa çıkartarak ne kadar sempatik olabilir amaçları doğrultusunda ¿ şu ağna kadarki gördüklerim ve duyduklarımdan kötü amaçlı bi gurup olmadıkları izlenimi werselerde izledikleri yol pek doğru değil jail break hazırlasınlarlisans key sızdırsınlarddos ataı yapsınlarhacklesinler amauserlerin şahsi bilgilerini riske atmaları pek sempatik durmuyo ;)

Düzgün Türkçe ile yazsan diyorum, neden w yazıyorsun v yerine?
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Legolas Greenleaf 8 yıl
Şimdide Apple'a geldi sanırım sıra bakalım neler olacak bence çok zamanı kalmadı ama belli olmaz tabi yinede :D
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artenis 8 yıl
Patente boğar valla
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acmtncy 8 yıl
tahqra
Birde sanki iyi şeyler yapıyolarmış gibi göstermeye çalışanları anlamıyorum.PSN kapandıda noldu ? Kaç milyon kullanıcıyı etkiledi başka bir şey olmadı.

bedava oyunlar geldi :D bu adamlar kullanıcı verilerini sızdırıyor yanlış bişey ama şirketlere en büyük darbeyi de bu vuruyor. kart şifresi çalınmış bir psn kullanıcısının gelecek nesilde ps almayı düşüeceğini sanmıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Belki Kullandıkları Makinalar da Apple ;)
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DH Misafiri 8 yıl
yalnız saldırıyı ıncı sozluk yapıormus gbı gostermıssınız.o fotograf ne ole.
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