Ant-Man and The Wasp'ın ikinci fragmanı da yayınlandı

Ayrıca Bkz.

"Avengers: Infinity War, sadece 6 günde Justice League'i geride bıraktı"

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Avengers: Infinity War filmiyle beraber gişede tüm rekorları alt üst eden Marvel Stüdyoları, henüz Infinity War'un heyecanı dinmemişken yeni Ant-Man filminin de ikinci fragmanını yayınladı. Kendi bireysel filminin ardından Captain America: Civil War'da da boy gösteren Ant-Man, bu yıl vizyona girecek Ant-Man and The Wasp ile geri dönüyor.Marvel'ın yeni Ant-Man filminde, Scott Lang'in heyecan dolu maceralarına geri dönüyoruz. Ancak filmin isminde de anlaşılacağı üzere Ant-Man'in bu sefer yeni bir partneri de olacak. Yeni filmde kahramanımız Ant-Man'e Marvel çizgi romanlarının bir diğer sevilen karakteri olan Wasp eşlik ediyor. Evangeline Lilly'nin canlandırdığı, bir önceki filmden de tanıdığımız Hope Van Dyne, nihayet kendi süperkahraman kıyafetine kavuşuyor.Ant-Man ve Wasp ikilisi, Ant-Man kostümünün yaratıcısı ve Hope Van Dyne'ın babası olan Hank Pym'in geçmişinden gelen bir tehlikeyle başa çıkmaya çalışacak. Paul Rudd (Ant-Man), Evangeline Lilly (Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym) ve Michael Pena ilk filmdeki rolleri ile geri dönerken, yeni filmde bu ekibe Walton Goggins, Bobby Cannavale, Hannah John Kamen, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fishburne katılacak.İlk filmde olduğu gibi yine Peyton Reed'in yönetmenliğini üstlendiği Ant-Man and The Wasp, 6 Temmuz'da vizyona giriyor.