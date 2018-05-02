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Ant-Man and The Wasp'ın ikinci fragmanı da yayınlandı

Marvel'ın sinemaseverler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan karakteri Ant-Man, nihayet bu yaz yeni filmiyle geri dönüyor. Ant-Man and The Wasp'ın ikinci fragmanı da yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz hafta vizyona giren Avengers: Infinity War filmiyle beraber gişede tüm rekorları alt üst eden Marvel Stüdyoları, henüz Infinity War'un heyecanı dinmemişken yeni Ant-Man filminin de ikinci fragmanını yayınladı. Kendi bireysel filminin ardından Captain America: Civil War'da da boy gösteren Ant-Man, bu yıl vizyona girecek Ant-Man and The Wasp ile geri dönüyor.


Marvel'ın yeni Ant-Man filminde, Scott Lang'in heyecan dolu maceralarına geri dönüyoruz. Ancak filmin isminde de anlaşılacağı üzere Ant-Man'in bu sefer yeni bir partneri de olacak. Yeni filmde kahramanımız Ant-Man'e Marvel çizgi romanlarının bir diğer sevilen karakteri olan Wasp eşlik ediyor. Evangeline Lilly'nin canlandırdığı, bir önceki filmden de tanıdığımız Hope Van Dyne, nihayet kendi süperkahraman kıyafetine kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Avengers: Infinity War, sadece 6 günde Justice League'i geride bıraktı"
Ant-Man ve Wasp ikilisi, Ant-Man kostümünün yaratıcısı ve Hope Van Dyne'ın babası olan Hank Pym'in geçmişinden gelen bir tehlikeyle başa çıkmaya çalışacak. Paul Rudd (Ant-Man), Evangeline Lilly (Wasp), Michael Douglas (Dr. Hank Pym) ve Michael Pena ilk filmdeki rolleri ile geri dönerken, yeni filmde bu ekibe Walton Goggins, Bobby Cannavale, Hannah John Kamen, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fishburne katılacak.

İlk filmde olduğu gibi yine Peyton Reed'in yönetmenliğini üstlendiği Ant-Man and The Wasp, 6 Temmuz'da vizyona giriyor. 

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ApsinteX 1 yıl
Allah aşkına o efektler ne öyle! Marvel'ın Diğer filmleri kadar önem vermediği ne kadar da açık..
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Ray Kurzweil 1 yıl
Marvel filmi gördükçe artık midem bulanıyor.
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infom@n 1 yıl Ray Kurzweil
Zorla izleyeceksin ağa
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grafman09 1 yıl
Superman'in takımı ile İronman takımı ile aynı filme koysunlar, izleyelim cümbüşü.. Zamanında hug jackman, Volverini neden avengersta yok diye yakınmış, hasılatı bölersiniz olur biter demişti. Hatta 3 filmlik seri yaparlar tam bomba olur.. :)
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hasanandnexus 1 yıl grafman09
grafman09
Superman'in takımı ile İronman takımı ile aynı filme koysunlar, izleyelim cümbüşü.. Zamanında hug jackman, Volverini neden avengersta yok diye yakınmış, hasılatı bölersiniz olur biter demişti. Hatta 3 filmlik seri yaparlar tam bomba olur.. :)

Hocam iki ayrı evren birbirine girer mi hiç? İmkansız istediğiniz şey... Jason vs freddy değil ki imkan vereyim, ikisi de çok geniş evrenler. İkisi de kendi evrenlerine hakaret etmiş olur
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baldan_tr 1 yıl
bu filmin after creditini merakla bekliyorum. infinity war hakkında ipucu verecektir.
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bulenttalay 1 yıl baldan_tr
Bence Captain Marvel ile ilgili olacak.
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eric13 1 yıl
Sinema bildigin super kahramanlar coplugune donustu
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frostburn 1 yıl
guardians of galaxy gibi bu filmin de başarılı olacağını tahmin ediyorum.eğlenceli olacağa benziyor.
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ant-man and the wasp, marvel stüdyoları ve
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