Avengers: Infinity War, sadece 6 günde Justice League'i geride bıraktı

Marvel Stüdyoları'nın geçtiğimiz hafta vizyona giren dev filmi Avengers: Infinity War, izleyiciler ve eleştirmenlerden aldığı muhteşem yorumların yanı sıra gişede de kırılmadık rekor bırakmıyor. Star Wars: Force Awakens'ı geride bırakarak tarihin en hızlı hafta sonu açılışını yapan yeni Avengers filmi, sadece altı gün içerisinde Justice League'in toplam gişe hasılatını da geçmeyi başardı.



25 Nisan itibarıyla bazı ülkelerde gösterimi başlanan Infinity War; Pazartesi günü, yani vizyondaki altıncı gününün sonunda dünya genelinde toplam 725 milyon dolarlık bir gişe hasılatı yapmış. Infinity War'ın sadece altı günde elde ettiği bu gelir; Justice League ($658m), Doctor Strange ($678m), Captain America: The Winter Soldier ($714m), Man of Steel ($668m) ve Thor: The Dark World'un ($645m) gişedeki toplam hasılatından daha fazla.



ABD'deki en hızlı hafta sonu açılışı rekorunu da eline geçiren Avengers: Infinity War, Star Wars'un bu alandaki egemenliğine son verdi. İlk üç gününde 257 milyon dolarlık hasılat yapan film, Star Wars: Force Awakens'ın 247 milyon dolarlık rekorunu geride bıraktı.



Avengers: Infinity War aynı zamanda henüz Rusya ve Çin gibi büyük pazarlarda açılışını yapmış da değil. Infinity War'un 3 Mayıs'ta Rusya'da, 11 Mayıs'ta da Çin'de vizyona girmesiyle dünya genelindeki başarılarını iyice artırması bekleniyor.

https://screenrant.com/avengers-infinity-war-justice-league-box-office/