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Avengers: Infinity War, sadece 6 günde Justice League'i geride bıraktı

Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, bir haftadan daha kısa bir süre içerisinde Justice League'in toplam gişe hasılatını geride bıraktı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
1
21
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel Stüdyoları'nın geçtiğimiz hafta vizyona giren dev filmi Avengers: Infinity War, izleyiciler ve eleştirmenlerden aldığı muhteşem yorumların yanı sıra gişede de kırılmadık rekor bırakmıyor. Star Wars: Force Awakens'ı geride bırakarak tarihin en hızlı hafta sonu açılışını yapan yeni Avengers filmi, sadece altı gün içerisinde Justice League'in toplam gişe hasılatını da geçmeyi başardı.

25 Nisan itibarıyla bazı ülkelerde gösterimi başlanan Infinity War; Pazartesi günü, yani vizyondaki altıncı gününün sonunda dünya genelinde toplam 725 milyon dolarlık bir gişe hasılatı yapmış. Infinity War'ın sadece altı günde elde ettiği bu gelir; Justice League ($658m), Doctor Strange ($678m), Captain America: The Winter Soldier ($714m), Man of Steel ($668m) ve Thor: The Dark World'un ($645m) gişedeki toplam hasılatından daha fazla.

ABD'deki en hızlı hafta sonu açılışı rekorunu da eline geçiren Avengers: Infinity War, Star Wars'un bu alandaki egemenliğine son verdi. İlk üç gününde 257 milyon dolarlık hasılat yapan film, Star Wars: Force Awakens'ın 247 milyon dolarlık rekorunu geride bıraktı.

Avengers: Infinity War aynı zamanda henüz Rusya ve Çin gibi büyük pazarlarda açılışını yapmış da değil. Infinity War'un 3 Mayıs'ta Rusya'da, 11 Mayıs'ta da Çin'de vizyona girmesiyle dünya genelindeki başarılarını iyice artırması bekleniyor.

https://screenrant.com/avengers-infinity-war-justice-league-box-office/ Yorum Yaz
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GAMBIT 1 yıl en beğenilen
İki filmin klasmanları çok farklı. Infinity War'un yanında Justice League'in esamesi bile okunmaz. Kesinlikle izlediğim en iyi çizgi roman uyarlamalarından birisiydi. Marvel'ın açık ara en iyisi. Gişede de başarılı olması sevindiriyor.
İki filmin klasmanları çok farklı. Infinity War'un yanında Justice League'in esamesi bile okunmaz. Kesinlikle izlediğim en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri...
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stalker(1979) 1 yıl
Sırf Thanos için bile izlenir.
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Manchester United 1 yıl
Gerçekten başarılı bir film.
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freshwind 1 yıl
Dc ve süpo hayranıyım. Avengersin önceki filmlerini çok beğenmemiştim ama bu film 10 numara olmuş. Captan amerika, justice lig falan hikaye kalır bunun yanında. Hele thaonos karakteri unutlmaz olmuş. Thaonos bu filmin assolistiydi resmen.
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XanthiN 1 yıl
Film epey iyiydi. Kesinlikle sinemada izlemenizi tavsiye ederim.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Bu da demek oluyor ki sinema ve eğlence sektörü gençlerin ergenlerin ve hep çocuk kalabilen yetişkinlerin elinde. Burada ergen kelimesini kimse aşağılama anlamasın, gençliğe geçiş evresi olarak kullanıyorum. Malum bu filmlerin en büyük tüketicisi 12+22 yaş arası kesim. Diğerleri de bunlarla büyümüş ama hala bu çizgi roman evreninden vazgeçemeyenler. Ama sorun şu ki herkes süper kahraman dışında bir şeye para verip sinemaya gitmiyor ise bu işte bir gariplik yok mu? Bunun nedeni kahramanların çok iyi pazarlanması ve reklamından dolayı mı yoksa hakikaten sinemada süper kahraman harici hiç bir şey bu kadar zevkli ve keyifli izlenecek bir özellik taşımıyor mu? Eğer bütün dünyada sinema sadece süper kahramanlar üzerinden işlemeye başlar ise sinema bunlarla istila edilir ise ne olur o zaman? Çünkü talep geldikçe yapılmaya devame dilecek yapımcının derdi para kazanmak, akarken niye küpünü doldurmasın ve gitsin sanat filmine para akıtsın ki? Yarat bir süper kahraman ultra görsel efektler ile döşe, iyi bir piar yap balyayı vur. Sinema sanatına kim yatırım yapacak bu gidişle onu merak ediyorum. Malum hiç Oscar alan bir süper kahraman filmi yok henüz.
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canguler917 1 yıl
marvel'ın en iyi filmi winter soldier'dır.aksini iddia edenle sabaha kadar tartışırım
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MERNEPTAH 1 yıl canguler917
bence tartışma kardeşim...kış askeri gerçek dünya, avengers fantastik
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devcitybg 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Johan Elmander 1 yıl
DC fanı olarak diyorum ki oldukça iyi bir filmdi. Çizgi romandan uzaklaşılmıştı ancak. O yüzden beni pek mutlu etmedi.
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hollowman_ 1 yıl
O kadar kalabalık süper kahraman kadrosuna rağmen, keyifle izlenecek kurgu ve işleyişe sahip bir film yapmaları fazlasıyla övgüyü hak ediyor, ham bir aksiyon izlettirmiyorlar, olay örgüsü sağlam olmuş. Beklediğimizden fazlasını veren bir Thanos karakteri ile karşımıza çıkmaları ise işi bambaşka noktaya taşımış.
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Mianfei 1 yıl
Dc batman harici çöp okeyde avengers hakkaten olmamış o kadar mantık hatası(çizgi romanın filmi ne mantığı falan saçmalayacaklar okumamış cahiller cevap atmasın) doluydu ki izlerken sinirlendim. Dövüşler desen onlar ayrı rezalet ..
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Ne olursa olsun DC nin filmleri maalesef Marvel filmleriyle yarışacak düzeye çıkamadı.
Tekil olarak Batman dışında seyirciyi heyecanlandıran filmleri yapamadılar. Onda da Joker olmasaydı muhtemelen bu kadar tutulmazdı.
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GunslingeR085 1 yıl Piêr Dé Sans
DC'nin kendine özgün bir kalitesi var. Sadece Nolan'ın efsane üçlemesini demiyorum. Belki son yıllarda bekleneni yakalayamıyor ama Batman, Superman, Wonder Woman, Flash gibi eşi benzeri olmayan karakterleri var. Her birinin hikaye derinliği var. Üstelik son yıllarda çıkan, Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman çok başarılı filmlerdi.
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