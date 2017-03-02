Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antarktika yeni bir sıcaklık rekoru kırdı

Gezegenimizin en soğuk bölgelerinden birisi olan ve küresel ısınmayla büyük bir değişime uğrayan Antarktika, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından açıklanana göre yeni bir sıcaklık rekoru kırdı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Antarktika yeni bir sıcaklık rekoru kırdı
Tam Boyutta Gör
 

Cenevre’de yer alan Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika kıtasının yeni bir sıcaklık rekoru kırdığını duyurdu. Kuruluş, küresel ısınmanın en çok etkilediği bölgelerden birisi olan ve gezegenimizin dengesinin korunmasında hayati öneme sahip olan kıtanın ortalama 17.5 derece sıcaklığa ulaştığını duyurdu. 24 Mart 2015 tarihinde Esperanza üssünden kaydedilen bu sıcaklık, günümüze kadar uzayan araştırmalar sonucunda resmi olarak doğrulandı.

Bilim insanları, Antarktika gibi bölgelerin küresel ısınmanın etkilerini gözlemlemek için son derece önemli olduğunu, bu bölgelerdeki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorlar. Eğer bu bölge iklim değişikliği tarafından etkilenmeye devam ederse, tüm kıtayı kaplayan buzullar hızlı bir şekilde erimeye başlayacak ve deniz seviyesi yükselecek.

Düzenli olarak yapılan ölçümler, Antarktika’nın bir süredir küresel ısınmanın etkisinde olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 1982 senesinde yapılan ölçüme göre Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Signy Adası 19.8 derece ortalama sıcaklığa ulaşmıştı. Bu değer, bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti.


https://www.engadget.com/2017/03/02/antarcticas-new-record-high-temperature/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
revere 2 yıl en beğenilen
üzücü olan bu teknolojinin kaymağını batı medeniyetleri yerken 2. ve 3. sınıf dünya ülkeleri hem hamallık yapıp hem de kötü sonu batı ülkeleri ile paylaşacaklar.
Türkiye 2. Dünya ülkesi olarak kabul ediliyordu 10 yıl önce. sanırım 3. sınıf Dünya ülkesi olmuş olabilir.
üzücü olan bu teknolojinin kaymağını batı medeniyetleri yerken 2. ve 3. sınıf dünya ülkeleri hem hamallık yapıp hem de kötü sonu batı ülkeleri ile paylaşacakla...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Diğer taraftan; yapay savaşlar, oynanılan tiyatrolar, saçma ülke-firma çıkarları, cehalet, umursamazlık ile uğraşırken...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Yakın son.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 2 yıl
Akşam olsun bi de öyle bakın. Uuuuuu, serinn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 2 yıl
küresel ısınma balon, küreselciler siz bunla uğraşın biz malı götürelim derdinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbs02 2 yıl
ee bu sene Türkiye'de soğuk rekorları kırıldı. bu küresel ısınma koca bir yalan olmasın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 2 yıl mbs02
Orijinalden alıntı: mbs02
ee bu sene Türkiye'de soğuk rekorları kırıldı. bu küresel ısınma koca bir yalan olmasın

Küresel ısınma en az 100 yıllık sıcaklık ölçümlerinin ortalaması alınarak bulunuyor, mevsimsel iniş çıkışlarla ölçülen bir şey değil. Kaldı ki bölgesel aşırılıklar küresel ısınmanın beklenen sonuçlarındandır. yazları daha sıcak ya da kışları daha soğuk yaşayabilirsin bölgesel olarak. Bir başka bölgede fırtına ve kasırgalar artabilir, bir başka bölge daha çok yağış almaya başlarken bir diğerinde kuraklık kalıcı hale gelebilir. Bunun nedenlerinden birisi kuzey kutbunun erimesi nedeniyle Gulfstream akıntısının giderek zayıflıyor oluşu.
Küresel ısınmayı Türkiye'deki benzin fiyatlarıyla benzerlik kurarak da anlayabilirsin. Her 1-2 haftada bir fiyat ayarlaması yapılıyor. Fiyatlar ya iniyor (daha soğuk) ya da çıkıyor (daha sıcak). Bunları mevsimler olarak düşün. Bir de fiyatların yıllık/10yıllık artışına bak. Bu da küresel ısınma.
Not: Okyanus suyu sıcaklığı 100 yılı aşkın bir süredir düzenli olarak ölçülüyor. Mevsimsel lokal iniş çıkışlardan bağımsız olarak okyanus suyu sıcaklığı düzenli olarak artıyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 2 yıl
Trump bunu sevmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl
Bence bu küresel ısınma değil kutupsal ısınma, Türkiye soğuyor, kutuplar ısınıyor. keşke tersi olsa, soğuk kadar nefret ettiğim birşey yoktur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl Public_Enemy
Küresel ısınmadan tam olarak ne anladığınızı bilmiyorum ama Antartika güney kutbudur, yaz yeni bitti. Yani 23 eylülde doğan güneş hâlâ batmadı. 21 martta batacak ve 23 eylüle kadar güneş doğmayacak, kış kapıda Antartika için.
Küresel ısınma da tam olarak bu işte. Yazları aşırı sıcak ve uzun, kışlar aşırı soğuk. Baharlar yok oluyor. Ortalama sıcaklık artıyor. Bizim soğuk yaşamamız ortalama sıcaklığı düşürmez. Zira geçen yaz da aşırı sıcak yaşamıştık. Küresel ısınmanın sonuç ve sebeplerinden biri de bu. Aşırılıklar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooe199 2 yıl
Vay arkadaş biz sivas'ta 9dereceyi gecemedik adamlar yaz ayağına 17.5 gormusler. Ayıp ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
bölece sonmuz yaklaşıyor :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 2 yıl
Hileli tidiay damgalı arabalara temiz yazılım sarti getirilmeli en basitinden bu bile yok tüm ulkelerde.(vw emisyon skandalı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 2 yıl
tam yasanacak gibi olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4628 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
küresel ısınma, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
3 etiket daha Bilim ve Teknoloji MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Netflix, HDR içerikleri LG G6 ile akıllı telefonlara getiriyor 2 yıl Apple ve Qualcomm arasındaki savaş kızışıyor 2 yıl Facebook, City Guides isimli yeni özelliği test ediyor 2 yıl 2si1 "Haftalık" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İstanbul dünyanın gürültü kirliliği en yüksek şehirlerinden birisi çıktı 2 yıl Skoda Fabia 1.0 TSI motor seçeneğine kavuştu 2 yıl Microsoft nihayet Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl Dünyanın en yüksek depolama alanına sahip flaş belleği Türkiye’de 2 yıl Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor 2 yıl İlk milli hava trafik kontrol simülatörü hayata geçirildi 2 yıl Ünlü tabloları tanıyan ve tarihlerini bulan uygulama: Smartify 2 yıl Türk kardeşlerden yerli üretim kamera sabitleme sistemi 2 yıl AMD RX 500 serisi geliyor 2 yıl Nintendo Switch'in Joy-Con'u bağlantı sorunları yaşıyor 2 yıl 10 milyon Google Cardboard gözlüğü satıldı 2 yıl Ocak ayı dijital video oyun raporu: 7.5 Milyar dolarlık gelir ve %10 büyüme 2 yıl İnternet tarihinin en büyük açık dizin projesi "DMOZ" kapanıyor 2 yıl Spofity 50 milyon premium kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı 2 yıl Türk oyun şirketi Crytek'te kriz devam ediyor: Çalışanlar düzenli maaş alamıyor 2 yıl Snap'in 2 milyar dolar ödediği Google Bulut, şirkete neler kazandırıyor? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Antarktika yeni bir sıcaklık rekoru kırdı Sonraki Google Assistant, birçok yeni cihazın kullanımına sunuldu 2 yıl Akıllı saatler, fillerin uyku düzenini incelemek için kullanılıyor 2 yıl Chevrolet araç içi sınırsız veri hizmeti sunacak 2 yıl Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'ın fragmanı yayınlandı 2 yıl Tesla Model X’e rakip 500 km menzilli Jaguar I-PACE hazır 2 yıl Foxconn, Toshiba’nın bellek bölümüne talip 2 yıl Braun’dan 9 fonksiyonu bir arada sunan tıraş seti 2 yıl Spotify, Hi-Fi kalitesinde müzik dönemini başlatıyor 2 yıl DNA bilgisayarı ile eş zamanlı milyarlarca işlem yapmak mümkün 2 yıl Google'dan kurumsal Hangouts sürümü: Google Meet 2 yıl Dayanıklılık odaklı Samsung Galaxy Xcover 4 resmiyet kazandı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X incelemesi "AMD tüm gücüyle, rakiplerini eze eze döndü!" 2 yıl Milli Muharip Uçak TF-X çift motorlu olacak 2 yıl Snapdragon 835'li Samsung Galaxy S8+ benchmark testinde göründü 2 yıl Snapchat halka arza hazır: 24 Milyar dolarlık değer bekleniyor 2 yıl Teknoloji devi IBM'den patent trollüğü 2 yıl Raspberry Pi bilgisayarlarına devam 2 yıl Foursquare, konum tabanlı yeni hizmetini duyurdu 2 yıl KDV’ye düzenleme geliyor: Maliye Bakanı’ndan resmî açıklama! 2 yıl Mozilla, bir dönemin popüler uygulaması Pocket'ı satın aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Yeni Find My uygulaması kayıp Apple
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim