Antarktika yeni bir sıcaklık rekoru kırdı

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Cenevre’de yer alan Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika kıtasının yeni bir sıcaklık rekoru kırdığını duyurdu. Kuruluş, küresel ısınmanın en çok etkilediği bölgelerden birisi olan ve gezegenimizin dengesinin korunmasında hayati öneme sahip olan kıtanın ortalama 17.5 derece sıcaklığa ulaştığını duyurdu. 24 Mart 2015 tarihinde Esperanza üssünden kaydedilen bu sıcaklık, günümüze kadar uzayan araştırmalar sonucunda resmi olarak doğrulandı.

Bilim insanları, Antarktika gibi bölgelerin küresel ısınmanın etkilerini gözlemlemek için son derece önemli olduğunu, bu bölgelerdeki değişimlerin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorlar. Eğer bu bölge iklim değişikliği tarafından etkilenmeye devam ederse, tüm kıtayı kaplayan buzullar hızlı bir şekilde erimeye başlayacak ve deniz seviyesi yükselecek.

Düzenli olarak yapılan ölçümler, Antarktika’nın bir süredir küresel ısınmanın etkisinde olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 1982 senesinde yapılan ölçüme göre Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Signy Adası 19.8 derece ortalama sıcaklığa ulaşmıştı. Bu değer, bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti.

https://www.engadget.com/2017/03/02/antarcticas-new-record-high-temperature/