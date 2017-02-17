Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan dolayı hızlı bir şekilde eriyor

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Tüm gezegenimizdeki canlılığı ve gelecek nesilleri tehdit eden küresel ısınma, etkilerini artırmaya devam ediyor. Gezegenimizin en güneyinde yer alan ve gezegenin en büyük buz kütlelerinden birisi olan Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan ötürü hiç olmadığı kadar küçüldü. Devasa buz tabakası üzerinde çalışmaları yürüten bilim insanları, son ölçümlerinde buz tabakasının kapladığı alanı sadece 2.28 milyon kilometre kare olarak hesapladılar.

National Snow and Ice Data Center yöneticisi Mark Serreze, ölçümler netlik kazanana kadar birkaç testin daha yapılması gerektiğini ancak durumun kötü olduğundan emin olduğunu dile getirdi.

Önceki rekor 1997 senesine ait

Antarktika buz tabakası, bundan tam 20 sene önce en küçük boyutlarına ulaşmıştı ve o zaman alınan önlemler sayesinde buz tabakasının bir miktar büyümesi sağlanmıştı. Ancak gelmiş geçmiş en sıcak sene ilan edilen 2016 senesi, buz tabakasını da kötü şekilde etkiledi ve yeni bir rekor kırılmasına neden oldu. Bilim insanları ilerleyen senelerde alınan önlemlerin artırılması gerektiğini, aksi takdirde buz tabakasının küçülmeye devam edeceğini söylüyorlar.

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Birçok ülkenin katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması benzeri anlaşmalar, umuyoruz ki gelecek dönemlerde daha da etkili olacaklar. Anlaşmaların yanı sıra; tüm enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlayan Microsoft ve elektrikli otomobiller, Güneş panelleri üreten Tesla gibi şirketlerin de sayısının artması, küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatacak ve belki de bir gün tamamen sonlandıracaktır.

https://futurism.com/the-antarctic-ice-sheet-is-the-smallest-its-ever-been/