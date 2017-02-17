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Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan dolayı hızlı bir şekilde eriyor

Gezegenimizin aşırı ısınmasını engelleyen temel unsurlardan birisi olan Antarktika buz tabakası, paylaşılan yeni verilere göre artık her zamankinden çok daha küçük.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan dolayı hızlı bir şekilde eriyor
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Tüm gezegenimizdeki canlılığı ve gelecek nesilleri tehdit eden küresel ısınma, etkilerini artırmaya devam ediyor. Gezegenimizin en güneyinde yer alan ve gezegenin en büyük buz kütlelerinden birisi olan Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan ötürü hiç olmadığı kadar küçüldü. Devasa buz tabakası üzerinde çalışmaları yürüten bilim insanları, son ölçümlerinde buz tabakasının kapladığı alanı sadece 2.28 milyon kilometre kare olarak hesapladılar.
National Snow and Ice Data Center yöneticisi Mark Serreze, ölçümler netlik kazanana kadar birkaç testin daha yapılması gerektiğini ancak durumun kötü olduğundan emin olduğunu dile getirdi.

 Önceki rekor 1997 senesine ait

Antarktika buz tabakası, bundan tam 20 sene önce en küçük boyutlarına ulaşmıştı ve o zaman alınan önlemler sayesinde buz tabakasının bir miktar büyümesi sağlanmıştı. Ancak gelmiş geçmiş en sıcak sene ilan edilen 2016 senesi, buz tabakasını da kötü şekilde etkiledi ve yeni bir rekor kırılmasına neden oldu. Bilim insanları ilerleyen senelerde alınan önlemlerin artırılması gerektiğini, aksi takdirde buz tabakasının küçülmeye devam edeceğini söylüyorlar.

 

Antarktika buz tabakası, küresel ısınmadan dolayı hızlı bir şekilde eriyor
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Birçok ülkenin katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması benzeri anlaşmalar, umuyoruz ki gelecek dönemlerde daha da etkili olacaklar. Anlaşmaların yanı sıra; tüm enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi amaçlayan Microsoft ve elektrikli otomobiller, Güneş panelleri üreten Tesla gibi şirketlerin de sayısının artması, küresel ısınmanın etkilerini yavaşlatacak ve belki de bir gün tamamen sonlandıracaktır.

https://futurism.com/the-antarctic-ice-sheet-is-the-smallest-its-ever-been/ Yorum Yaz
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HeavenForce77 2 yıl en beğenilen
Hiç bir şeyin değerini bilmiyoruz insan evladı doyumsuzdur Yüce Allah herşeyi kusursuz emanet etti bizler mahvediyoruz yazık ...
2 Yanıt Yanıtla +29
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gxhero 2 yıl
Küresel ısınma yok diyenler var sebep ise bizim köye hiç böyle kar yağdığını görmedim ne küresel ısınması aksine soğuyor diyorlar bazı angutlarım onlara okuduklarımdan şöyle açıklayayım küresel ısınma kutupları etkiliyor oradan kırılıp açık okyanusa karışan buz parçaları okyanusu soğutuyor ve bu soğuma normalde sıcak olması gereken bölgelerde 2 derece havada ki ısıyı düşürüyor ve bu hava kuzeyden gelen soğuk havayı önceden ılıman tutarken artık tutmuyor ve böylece senin köyün gırtlağınıza kadar kar doluyor işte böyle devam eden bir süreç ama ileride kutupta buzul kalmadığın da göreceksiniz ebenizin örekesini ama neyse sizin kafanız evrim teorisini bile alamıyorken böyle karmaşık bir mekanizmayı ne kadar basit anlatsalar da boş sizde o şey yok hani var ya o şey o sizde yok... (sözüm meclisten dışarı) ;)
Küresel ısınma yok diyenler var sebep ise bizim köye hiç böyle kar yağdığını görmedim ne küresel ısınması aksine soğuyor diyorlar bazı angutlarım onlara okudukl...
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4 Yanıt Yanıtla +16
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murat1981pls 2 yıl
durumu özetleyen şöyle iki ayet var:rum 41 İnsanların ellerinin kazanmış oldukları yüzünden denizde ve karada bozgun çıktı. Allah onlara, yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler.isra 8 Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz, Biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi görmezden gelenler için zindan kılmışız.
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bytradm 2 yıl
bu kış kaç yüzyıl sürecek?
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Ac1DBuRN 2 yıl
Küresel ısınmayı, havaların "ısınması" olarak yorumlamak bu konuyu yanlış yorumlamanıza neden olur. Trump'ın cahilce dediği "ee havalar hiç de sıcak değil, küresel ısınma hikaye!" lafıda buradan geliyor (gerçi o herşeyin farkında ve petrol şirketlerinin menfaatini düşünüyor bence).
Kısaca küresel ısınma, mevsimsel sıcaklık ortalamasından "ciddi anlamda" sapması anlamına gelir. Bunun etkisi her zaman havaların "ısınması" olarak değil, bazen de ciddi anlamda "soğuması" demektir. Denizci olarak basınç farklarını, rüzgarı ve sıcaklıkları gözlenmemiz gerekiyor. Bölgemizdeki rüzgarın ve sıcaklıkların anormal seviyeye gelmesinden dolayı kışın normalden sıcak geçeceğini sonbahara daha girmeden söylemiştim ve şu günlerde hava sıcaklıkları Didim'de ortalama 14-15 dereceleri görüyor. Bu ay normalde bizim en soğuk ayımızdır. Dolayısıyla şimdiden söyleyim, bizi çok sıcak yaz bekliyor ve muhtemelen nisan ayında kendini göstermeye başlayacaktır.
(Elektrik kesintilerinin bol bol yaşanacağı bir yaza merhaba diyelim arkadaşlar)
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Kerim5100 2 yıl
Bunun hikaye olduğunu söyleyenler vardı nerde onlar şimdi?
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mladenbmv 2 yıl
küresel ısınma bence fazla yok asıl ısınma nüklleer bombalar yüzünden oluyor.tüm dünya ülkeleri ellerindeki nüklleer bomba denemelerini durdursunlar.10 yıla kalmaz buzlar eski haline döner,ama bunu yapıcak bir dünya ülkeler arası düzen yok,aslında var ama fiili olarak hiç bir zaman uygulanmıyor.bir atom bombası 2000 derece ve daha üzeri sıcaklık veriyor bu da dünyamızın ısınması için en büyük neden.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bizden sonraki nesiller
teknolojik olarak bizden daha şanslı olmaması için
elinizden geleni yapın !
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mu5tafa 2 yıl
Elektrikli araçlar sırf bu yüzden bile çok çok önemli. .
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PurposeLess sinan 2 yıl
küresel ısınma olayı hikaye...
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Krone 2 yıl
Bu saatten sonra bunun önüne geçmek çok zor. Dünyada çok fazla insan var ve giderek artıyoruz. Karbon ayak izleri de giderek artıyor. Süreç bir nebze yavaşlatılabilir ama bence durdurulamaz.
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OverClocK1ng 2 yıl
Bundan sonra toparlanmaz artık. Zira bundan 20 sene önce insan sayısı günümüze oranla hatırı sayılır derece azdı ve günümüzdeki gibi ısı yayan teknolojik cihazlar olsun vs. de bunun 10 da 1 i kadar bile yoktu.
Şu an insan sayısı çok fazla olduğu ve artmasının da önüne geçilemediği için bundan sonra 20 yıl önce yaptığımızı yapıp iyileştiremeyiz gibime geliyor...
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