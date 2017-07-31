Antibiyotik tedavisini tamamlamak zararlı olabilir

Günümüzde bilim dünyasının popüler konularından birisi de antibiyotikler. Bazı antibiyotiklerin artık işlevi kalmamış durumda. Araştırmacıların son çalışması ise antibiyotik tedavisine yönelik oldu. Şu ana kadar hep antibiyotik tedavisini yarıda kesmenin bakterilere direnç kazandırdığı söylenir. Son çalışma sonucunda uzmanlar bu duruma farklı bir bakış açısı getirmişler.

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Bakterilerin direnç kazanmasına neden oluyor

İşin daha da ilginci St George Üniversitesi'ndeki mikrobik patogenez profesörü Jodi Lindsay’in aktardıklarına göre daha kısa süreli uygulanan antibiyotik tedavisiyle uzun süre uygulanan arasında bir kaç istisna dışında başarım farkı bulunmamakta.

İyi hissedilince tedavi bırakılabilir mi?

Her ne kadar şu an için hastalar kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi bırakabilirler denilse de alınması gereken antibiyotik miktarı ve türü kişiden kişiye değişkenlik göstermekte. Bunun için araştırmacıların kişiye özel ilaç uygulamasının uzunluğunu tespit etmek için çalışmalara başladığı rapor ediliyor.

http://www.bbc.com/news/health-40731465

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ÖrneğinEnfeksiyonal hastalıklar Profesörübu görüşe katılmıyor. Profesör, antibiyotik tedavisinin tamamlanmamasının bakterilerde direnç kazanımına sebep olduğuna dair, hatta fazladan alınan antibiyotiğin dirence sebep olduğunu belirtti.Üstelikda aynı görüşü şimdidenbaşlamış. Uzmanlara göre sonuna kadar devam edilen bir tedavi, hedef konumundakiyanı sıra vücudumuzda bulunan ve herhangi bir antibiyotiğe karşı direnci bulunmayan bakterilerinneden oluyor. Dolayısıyla sonuç olarak fayda zararın gölgesinde kalıyor. Bilim adamları ayrıca bu durumuniçin geçerli olduğunu da eklemişler.Konu ile ilgili olarak’nın çalışmalara başladığı da gelen diğer bilgiler arasında. Yine de yetkililerden bir bilgilendirme gelinceye kadar hali hazırda doktorunuzun size uyguladığıne olursa olsun. Zira çalışma henüz. Bundan daha da önemlisi size tavsiyemizantibiyotiklere başvurmamanız olacak. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.