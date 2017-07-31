Antibiyotik tedavisini tamamlamak zararlı olabilir

Günümüzde bilim dünyasının popüler konularından birisi de antibiyotikler. Bazı antibiyotiklerin artık işlevi kalmamış durumda. Araştırmacıların son çalışması ise antibiyotik tedavisine yönelik oldu. Şu ana kadar hep antibiyotik tedavisini yarıda kesmenin bakterilere direnç kazandırdığı söylenir. Son çalışma sonucunda uzmanlar bu duruma farklı bir bakış açısı getirmişler.
Örneğin Brighton ve Sussex Tıp fakültesi’nde Enfeksiyonal hastalıklar Profesörü Martin Llewelyn bu görüşe katılmıyor. Profesör, antibiyotik tedavisinin tamamlanmamasının bakterilerde direnç kazanımına sebep olduğuna dair kuvvetli delil bulunmadığını, hatta fazladan alınan antibiyotiğin dirence sebep olduğunu belirtti.
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Üstelik bir çok uzman da aynı görüşü şimdiden desteklemeye başlamış. Uzmanlara göre sonuna kadar devam edilen bir tedavi, hedef konumundaki bakterileri ortadan kaldırmasının yanı sıra vücudumuzda bulunan ve herhangi bir antibiyotiğe karşı direnci bulunmayan bakterilerin direnç kazanmasına neden oluyor. Dolayısıyla sonuç olarak fayda zararın gölgesinde kalıyor. Bilim adamları ayrıca bu durumun çoğu bakteri için geçerli olduğunu da eklemişler.
Bakterilerin direnç kazanmasına neden oluyor
İşin daha da ilginci St George Üniversitesi'ndeki mikrobik patogenez profesörü Jodi Lindsay’in aktardıklarına göre daha kısa süreli uygulanan antibiyotik tedavisiyle uzun süre uygulanan arasında bir kaç istisna dışında başarım farkı bulunmamakta.
İyi hissedilince tedavi bırakılabilir mi?
Her ne kadar şu an için hastalar kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi bırakabilirler denilse de alınması gereken antibiyotik miktarı ve türü kişiden kişiye değişkenlik göstermekte. Bunun için araştırmacıların kişiye özel ilaç uygulamasının uzunluğunu tespit etmek için çalışmalara başladığı rapor ediliyor.
Konu ile ilgili olarak İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalara başladığı da gelen diğer bilgiler arasında. Yine de yetkililerden bir bilgilendirme gelinceye kadar hali hazırda doktorunuzun size uyguladığı tedaviye ne olursa olsun sadık kalın. Zira çalışma henüz yetkililerce onaylanmadı. Bundan daha da önemlisi size tavsiyemiz doktor tavsiyesi olmaksızın antibiyotiklere başvurmamanız olacak. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
http://www.bbc.com/news/health-40731465 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her okuduğum haberde yok bakteriler direnç kazanıyor vs. Antibiyotik değil antizayıflık
Doktorların elektronik ve bilgisayarcılarla iş birliği yapmaktan başka şansı yok. Artistik yapmasınlar.
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