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Antibiyotik tedavisini tamamlamak zararlı olabilir

Antibiyotik tedavisinin sonuna kadar devam edilmesi gerektiği önerilir. Peki ya antibiyotik tedavisini yarıda kesmek gerçekten de zararlı mı? Ya tam tersi doğruysa?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde bilim dünyasının popüler konularından birisi de antibiyotikler. Bazı antibiyotiklerin artık işlevi kalmamış durumda. Araştırmacıların son çalışması ise antibiyotik tedavisine yönelik oldu. Şu ana kadar hep antibiyotik tedavisini yarıda kesmenin bakterilere direnç kazandırdığı söylenir. Son çalışma sonucunda uzmanlar bu duruma farklı bir bakış açısı getirmişler.

Örneğin Brighton ve Sussex Tıp fakültesi’nde Enfeksiyonal hastalıklar Profesörü Martin Llewelyn bu görüşe katılmıyor. Profesör, antibiyotik tedavisinin tamamlanmamasının bakterilerde direnç kazanımına sebep olduğuna dair kuvvetli delil bulunmadığını, hatta fazladan alınan antibiyotiğin dirence sebep olduğunu belirtti.

Ayrıca Bkz. "Avustralya dünyanın en uzun elektrikli araç yollarından birisini inşa ediyor"

Bakterilerin direnç kazanmasına neden oluyor

Üstelik  bir çok uzman da aynı görüşü şimdiden desteklemeye başlamış. Uzmanlara göre sonuna kadar devam edilen bir tedavi, hedef konumundaki bakterileri ortadan kaldırmasının yanı sıra vücudumuzda bulunan ve herhangi bir antibiyotiğe karşı direnci bulunmayan bakterilerin direnç kazanmasına neden oluyor. Dolayısıyla sonuç olarak fayda zararın gölgesinde kalıyor. Bilim adamları ayrıca bu durumun çoğu bakteri için geçerli olduğunu da eklemişler.


İşin daha da ilginci St George Üniversitesi'ndeki mikrobik patogenez profesörü Jodi Lindsay’in aktardıklarına göre daha kısa süreli uygulanan antibiyotik tedavisiyle uzun süre uygulanan arasında bir kaç istisna dışında başarım farkı bulunmamakta.

İyi hissedilince tedavi bırakılabilir mi?


Her ne kadar şu an için hastalar kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi bırakabilirler denilse de alınması gereken antibiyotik miktarı ve türü kişiden kişiye değişkenlik göstermekte. Bunun için araştırmacıların kişiye özel ilaç uygulamasının uzunluğunu tespit etmek için çalışmalara başladığı rapor ediliyor.
Antibiyotik tedavisini tamamlamak zararlı olabilir
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Konu ile ilgili olarak İngiliz Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalara başladığı da gelen diğer bilgiler arasında. Yine de yetkililerden bir bilgilendirme gelinceye kadar hali hazırda doktorunuzun size uyguladığı tedaviye ne olursa olsun sadık kalın. Zira çalışma henüz yetkililerce onaylanmadı. Bundan daha da önemlisi size tavsiyemiz doktor tavsiyesi olmaksızın antibiyotiklere başvurmamanız olacak. İlerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.
http://www.bbc.com/news/health-40731465 Yorum Yaz
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Ussuz 2 yıl en beğenilen
Son 2-3 yıldır mümkün olduğunca min. düzeyde ilaç kullanmaya çalışıyorum tavsiye ederim. Varsın bir hafta geç iyileşelim saçma sapan yan etkileri almayalım yeter.
Son 2-3 yıldır mümkün olduğunca min. düzeyde ilaç kullanmaya çalışıyorum tavsiye ederim. Varsın bir hafta geç iyileşelim saçma sapan yan etkileri almayalım yete...
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kaazto28 2 yıl
yav bir karar verin hepsini içelim mi içmeyelim mi? ayrıca bu ilaçların içindekileri yan etkileri okuyunca insan bir tuhaf oluyor. Bir tek öldürmüyor, her şey yapıyor bu ilaçlar.
yav bir karar verin hepsini içelim mi içmeyelim mi? ayrıca bu ilaçların içindekileri yan etkileri okuyunca insan bir tuhaf oluyor. Bir tek öldürmüyor, her şey y...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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arel.gr 2 yıl
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deoks 2 yıl
Bilimde her zaman ilerlemelerle öncekini değiştiren buluşlar yapılır. Daha doğrusu bulunana kadar o andaki doğru bilineni uygulamak zorundasın. O yüzden "ama doktorlar bitirene kadar kullanın diyordu" diye çemkirmenin manası yok.
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V4LKyR 2 yıl
Yahu bu antibiyotikler o zaman bakterilere direnç kazandırmak için varlar demek ki?
Her okuduğum haberde yok bakteriler direnç kazanıyor vs. Antibiyotik değil antizayıflık
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12 Angry Men 2 yıl
Yıllardır ilaç kullanmıyorum, hastalanmıyorum bile. Spor ve iyi beslenmeyle insan daha az hastalanıyor en azından bende öyle.
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kanaryalıyık 2 yıl
harika bi haber. antibiyotik falan kullanmıyorum doktor verse de. vücudu mahvediyor. devamlı kullanın ifadesi de bir safsata çıkmış oldu. tavsiyem şudur ki bal, çörekotu her derde devadır. ben seçimimi doğadan yana kullanıyorum. bugüne kadarda çok faydasını gördüm
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DH Misafiri 2 yıl
Beyler ben kendimi bildbileli boğazım ağrıyınca yada kulaklarım iltihaplanınca 1000 mg lık bi kutu antibiyotiği bitirmeden iyileşemezdim. Son bir yıl çikolata, bisküvi, kola gibi yapay şeker içeren herşeyi kestim( haftanın 1 günü hariç) sonuç: 1 kış boyunca toplam 5 adet(kutu değil) antibiyotik hap yetti, sarımsaklı bi yemek kafi. Ayrıca akşam yemeğinden sonra çöken uyku ve şeker isteği de sona erdi. Uzmanların dediği gibi şekerler bağışıklık sistemini çökertiyor tezi doğru galiba
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medizinischen Labor 2 yıl
Şunu içtenlikle söyleyeyim.Aslında alexander fleming penisilin ile bize farkında olmadan bir kazık attı.Tıpkı einstein'in atom bombası misali.Sonuçlarının bu dereceye geleceğini kimse bilmiyordu...Antibiyotik konusuna gelecek olursak ileriki yıllarda bizi çok zor günler bekliyor diyebilirim.Özellikle bizim ülkemizde bilinçsiz şekilde kullanılması oldukça sıkıntılı bir durum.Her zaman için enfeksiyonlarda doğal yolları denemeyi tavsiye ettim bu zamana kadar,olmadığı yerde mecburen antibiyotik tedavisine geçmek zorundayız
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firat_kilic 2 yıl medizinischen Labor
şu royal rife ı okudun mu? aşağıda benim yoruma ne diyorsun?
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black_flood 2 yıl
günlük 5 gram banamısın demiyor altı bir farenjit tekrarında birde alerjik olunca çok ağır geçiyor. Farenjit olmadıkça ilaç ihtiyacım olmuyor grip nezle vız gelip tırs gidiyor. Farenjit oksijenin bol olduğu ortamlarda özellikle alerjik olan kolay kolay tekrarlamıyor ve vücut kendiliğinden ilaç olmadan geçiyor ama şehir ortamında imkanı yok çok güçlü sağlam antibiyotik olmadıkça geçmiyor.
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Manchester United 2 yıl
Valla iyiden iyiye kobay gibiyiz. Üzerimizde her türlü ilaç deneniyor denek gibi.
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firat_kilic 2 yıl
tam spektrum analizi lazım. ve hedef patojenin sadece o bantta yok edilmesi lazım. bunun için frekanslar kullanılıyor onada alternatif tıp dediler.. adamın herşeyini yok ettiler.. royal rife diye bir adam.. 1930larda elektron ile lab mikroskop arası bişi yapmış.. canlı kamera ile öldürürken gösteriyor bakterileri... onun dışında antibiotik atom bombaları var.. .geniş spektrumlu :))) böylece daha çok hastaneye gider gelirsin... kim bilir ne kimyasal değişikliklere uğrarsın hala iblinmiyor.. ama bir şeyleri değiştiriyor.. sodyum kanalı.. bilmem ne kanalı çünkü sentetik.. birde kötü bakteri / iyi bakteri var.. kötü bakterileri iyi bakterilerle dengeleyebilirsin.. tabi hepsi ölçme demek.. mesela vucutta su yok mantara bakteriye açık bir ph.. ne yaparsan yap düzelmez.. algoritma çıkartıp ona göre hareket etmeli onu da doktorlar algoritmik tedavi mi? TRde söylesen sözle döver doktor yada başka bişi yapar..
Doktorların elektronik ve bilgisayarcılarla iş birliği yapmaktan başka şansı yok. Artistik yapmasınlar.
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