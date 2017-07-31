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Stuttgart'ta dizel araçlar yasaklandı

Almanya'nın Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların yılbaşından itibaren trafiğe çıkması yasaklandı. Mahkeme, insan sağlığının korunmasının araç sahiplerinin özgürlüğünden önemli olduğunu hükmetti.
1 yıl
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49
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Stuttgart'ta dizel araçlar yasaklandı
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Almanya'nın Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe çıkması yasaklandı. Karar, Stuttgart İdari Mahkemesi tarafından verildi. Karara göre dizel araçlar yılbaşından itibaren trafiğe çıkamayacak.


İdari Mahkeme, dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu ve dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği belirtti. Mahkeme insan sağlığının korunmasının mülkiyet hakkının ve dizel motorlu araç sahiplerinin hareket serbestisinin korunmasından daha önemli olduğuna hükmetti.

Ayrıca Bkz. "İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor!"

Çevreci grup DUH, ağır kirliliğe maruz kaldıkları gerekçesiyle dizel otomobillerin yasaklanması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Başvuru sonucu Baden-Württemberg eyalet hükümeti eski tip dizel motorlu araçlardaki motorların yenilenmesi kararını talep talep etmiş, talebi kabul edilmemişti. Sonuç olarak Stuttgart’taki dizel otomobillerin yasaklanması kararı alındı. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Başvurular sonucunda karar tekrar incelenebilir.


Alman otomobil üreticileri, dizel motorların yasaklanmasıyla ilgili olarak Berlin'de buluşacaklar. Almanya'daki hatta Avrupa'daki dizel otomobillerin geleceği bu buluşmadan sonra açığa çıkacak.


http://www.ntv.com.tr/dunya/yeni-yildan-itibaren-stuttgartta-dizel-yasak,Ub9eh9DR_0aewLO948j5IA Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
Bizde de şu sözde çevreci!! otobüsleri ve eski kamyonları yasaklasalar çok güzel olacak. adamlar yanlarında kara bulutla dolaşıyor. hava almak için cam kapatıyoruz!. yani o arabalar egzoz testinden nasıl geçiyor anlamıyorum.
Bizde de şu sözde çevreci!! otobüsleri ve eski kamyonları yasaklasalar çok güzel olacak. adamlar yanlarında kara bulutla dolaşıyor. hava almak için cam kapatıyo...
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2 Yanıt Yanıtla +57
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seferihsn 1 yıl RichesMen
demek asgari ücret 3 bin
forumda herkes yorum yapamamalı.
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Mr.Legend 1 yıl Sirchade
Sirchade

içten yanmalı motorların yerini git gide elektriğe bırakması bir tek beni mi üzüyor? tamam çevreye saygımız var ama içten yanmalı her zaman daha iyi benim gözümde.

Çevreye yaptığı etkiyi görmüyorsun galiba? İsterse dünyanın en iyisi olsun senin ölümüne / hastalanmana sebep olacaksa desteklemezsin, değil mi? Çıkıp araba kirliliği yüzünden ölen mi var de de sana bir güleyim
Sirchadeiçten yanmalı motorların yerini git gide elektriğe bırakması bir tek beni mi üzüyor? tamam çevreye saygımız var ama içten yanmal...
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senged 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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RocknRoll@ 1 yıl
Adamlarda yaşam bizdeki gibi ucuz değil.
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kkvan 1 yıl
Saçmalık.
Bozarlar o kararı.
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DH Misafiri 1 yıl
Halk elindeki araçları götüne mi sokacak 4 ayda??
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ahnksqualt 1 yıl
Volvo dizel motor üretimini bitirme kararını aldığında yine öngörüsünü kullanmış ve haklı çıktılar
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bizde de LPG'ler yasaklanmalıda malum ülke durumu işte dizel'e bile gelemiyorsun.
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k@llone 1 yıl Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
Bizde de LPG'ler yasaklanmalıda malum ülke durumu işte dizel'e bile gelemiyorsun.


LPG, dizelden de benzinden de daha çevreci bir yakıttır.
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Bombar Dıman 1 yıl
Böyle pat diye yasak mı olur? Bunların da kafası iyimiş. Temyizden döner kesin.
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kadirirdem 1 yıl
Bence yerinde bir karar.
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cengiz4565 1 yıl
geçen ay dizel opel astra aldım dizel arabaların satışı ve üretimi yapılıyorken yola çıkmasını yasaklamaları kimsenin hattine değil
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arel.gr 1 yıl cengiz4565
cengiz4565
geçen ay dizel opel astra aldım dizel arabaların satışı ve üretimi yapılıyorken yola çıkmasını yasaklamaları kimsenin hattine değil

secim oncesi ses getirecek ikaz ve eletrikli ulasim sektorunun issizligi asagi cekmesini hizlandirmak.
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jimhendrix 1 yıl
ya model 3 başa, ya nox tidiay paketli jetta leşe.
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