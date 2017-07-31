Stuttgart'ta dizel araçlar yasaklandı

İdari Mahkeme, dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu ve dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği belirtti. Mahkeme insan sağlığının korunmasının mülkiyet hakkının ve dizel motorlu araç sahiplerinin hareket serbestisinin korunmasından daha önemli olduğuna hükmetti.Ayrıca Bkz. "İHA’lara olası zararlara karşı zorunlu sigorta geliyor!"
Çevreci grup DUH, ağır kirliliğe maruz kaldıkları gerekçesiyle dizel otomobillerin yasaklanması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Başvuru sonucu Baden-Württemberg eyalet hükümeti eski tip dizel motorlu araçlardaki motorların yenilenmesi kararını talep talep etmiş, talebi kabul edilmemişti. Sonuç olarak Stuttgart’taki dizel otomobillerin yasaklanması kararı alındı. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Başvurular sonucunda karar tekrar incelenebilir.
Alman otomobil üreticileri, dizel motorların yasaklanmasıyla ilgili olarak Berlin'de buluşacaklar. Almanya'daki hatta Avrupa'daki dizel otomobillerin geleceği bu buluşmadan sonra açığa çıkacak.
http://www.ntv.com.tr/dunya/yeni-yildan-itibaren-stuttgartta-dizel-yasak,Ub9eh9DR_0aewLO948j5IA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çevreye yaptığı etkiyi görmüyorsun galiba? İsterse dünyanın en iyisi olsun senin ölümüne / hastalanmana sebep olacaksa desteklemezsin, değil mi? Çıkıp araba kirliliği yüzünden ölen mi var de de sana bir güleyim