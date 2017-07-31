Stuttgart'ta dizel araçlar yasaklandı

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Almanya'nın Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe çıkması yasaklandı. Karar, Stuttgart İdari Mahkemesi tarafından verildi. Karara göre dizel araçlar yılbaşından itibaren trafiğe çıkamayacak.





İdari Mahkeme, dizel araçların yasaklanmasının sağlığa zararlı nitrik oksit emisyonuna karşı korunma açısından gerekli olduğu ve dizel motorların emisyon azaltıcı önlemlerle takviye edilmesinin aynı sonucu vermeyeceği belirtti. Mahkeme insan sağlığının korunmasının mülkiyet hakkının ve dizel motorlu araç sahiplerinin hareket serbestisinin korunmasından daha önemli olduğuna hükmetti.

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Çevreci grup DUH, ağır kirliliğe maruz kaldıkları gerekçesiyle dizel otomobillerin yasaklanması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Başvuru sonucu Baden-Württemberg eyalet hükümeti eski tip dizel motorlu araçlardaki motorların yenilenmesi kararını talep talep etmiş, talebi kabul edilmemişti. Sonuç olarak Stuttgart’taki dizel otomobillerin yasaklanması kararı alındı. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Başvurular sonucunda karar tekrar incelenebilir.





Alman otomobil üreticileri, dizel motorların yasaklanmasıyla ilgili olarak Berlin'de buluşacaklar. Almanya'daki hatta Avrupa'daki dizel otomobillerin geleceği bu buluşmadan sonra açığa çıkacak.

http://www.ntv.com.tr/dunya/yeni-yildan-itibaren-stuttgartta-dizel-yasak,Ub9eh9DR_0aewLO948j5IA