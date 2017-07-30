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Avustralya dünyanın en uzun elektrikli araç yollarından birisini inşa ediyor

Avustralya elektrikli araç satışlarının artması ve çevre kirliliğinin azalması adına doğu yakasına 2.000 km'yi kapsayacak bir elektrikli araç şarj istasyonu ağı kuracağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avustralya'nın Queensland Eyalet Hükümeti ülkenin doğu yakasını kapsayacak elektrikli araç istasyon ağının inşası için 3 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu. Yetkililer bu yol sayesinde bölgedeki elektrikli araç satın alımının artacağını düşünüyor.
Eyalet sorumlularından Steve Millers, projenin oldukça iddialı olduğunu ve elektrikli araç devrimine mümkün olduğunca fazla insanın katılmasını istediklerini belirtiyor. Bölgede şu anda elekrikli araç sayısı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor, tahminlere göre yollarda 700 adet yer alıyor.
Projede toplamda 18 adet istasyon kurulması planlanırken, bu istasyonlar 2000 kilometrelik bir alanı kapsayacak ve bu yolu ABD'deki batı yakası yolu ile birlikte dünyanın en uzunları arasına yerleştirecek. Kurulacak istasyonlar bir aracı 30 dakika içinde şarj etme ve elektrikli araçlara Cairns'ten Gold Coast'a kadar seyahat etme olanağı sunacaklar. Ve en önemli teşviklerden biri olarak istasyonlar yolun tamamlanmasından sonra 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet edecek.

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danGerfuLL 2 yıl en beğenilen
Adamlar da devlet elektrigi ustleniyor elektrikli alsinlar diye bizde de ÖTV artiyor daha fazla vergi alalim diye. Sonucta her iki durumda da alim var.
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IceRulez 2 yıl
helal olsun adamlara işte insana ve doğaya verilen değer.
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cem1907 2 yıl
kimse bizden daha iyi yol yapamaz
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ufuk-34JD58 2 yıl
ben yol felan istemiyorum artık ödeyebilecek param yok.parasız yollar,özellikle e5 akar

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_mp_ 2 yıl
prizlerin önünde görülen, yoldaki izler motor yağı lekeleri mi?
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3 Yanıt Yanıtla
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ufuk-34JD58 2 yıl _mp_
_mp_
prizlerin önünde görülen, yoldaki izler motor yağı lekeleri mi?
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pirizlerin arkasınada avm, otel negüzelde yakışır.elektiriğede ek ötv ,km de 20 kuruşa malolur
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arel.gr 2 yıl _mp_
_mp_
prizlerin önünde görülen, yoldaki izler motor yağı lekeleri mi?
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ewt kesin yağ lekeleri, önceki hallerde park edilen araçlardan ve alanını sıfırdan, talan etmeden uygulanan yeni prizler !
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x2yk 2 yıl _mp_
_mp_
prizlerin önünde görülen, yoldaki izler motor yağı lekeleri mi?
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Aynen benim de dikkatimi çekti yol da yağ lekeleri niye o kadar çok uzun zaman yola asfalt atılmamış demek ki ve araçları da çok yağ damlatıyor anlaşılan bakım olayına hiç girmiyorlar herhalde bir de yola baktım yol da yamukluk var ilginç geldi..
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axaxa 2 yıl
Zaman içerisinde elektrik fiyatları nasıl olacak bakalım
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Tesla ve Bmw'nin bu konu hakkında çalışmaları ve üretmiş olduğu modeller vardı ama kim alır ki yaygın olmadıkça çok para bizim için zaten hayal.
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10ff 2 yıl
Ama onlar bizi kiskaniyordu...
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Why Shy 2 yıl
Gelecek eletrikli araçlarda. İleri görüşlü olan buna teşvik yapar.
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cem1907 2 yıl
kimse bizden daha iyi yol yapamaz
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reiis 2 yıl
Araplara para vermemek için çırpınışlar
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12 Angry Men 2 yıl
Adamları çok kıskanıyorum, keşke bizde de olsa.
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dr20mouse 2 yıl
Türkiye'deki elektrik altyapısı eğer dinlediğim elektrik mühendisi doğru diyorsa 60000 elektrikli aracı şarj edebilecek güçte daha fazlası olursa elektrik şebekesi çökermiş eğer durum gerçekten böyleyse bu sorun çözülene kadar devlet desteğini unutun. Daha fazla vergi bile koyabilirler almayalım diye. Bence bizimkiler hybrid modellere teşvik verirler tabi verirlerse.
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