Avustralya dünyanın en uzun elektrikli araç yollarından birisini inşa ediyor

Avustralya'nın Queensland Eyalet Hükümeti ülkenin doğu yakasını kapsayacak elektrikli araç istasyon ağının inşası için 3 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu. Yetkililer bu yol sayesinde bölgedeki elektrikli araç satın alımının artacağını düşünüyor.

Eyalet sorumlularından Steve Millers, projenin oldukça iddialı olduğunu ve elektrikli araç devrimine mümkün olduğunca fazla insanın katılmasını istediklerini belirtiyor. Bölgede şu anda elekrikli araç sayısı oldukça düşük seviyelerde seyrediyor, tahminlere göre yollarda 700 adet yer alıyor.

Projede toplamda 18 adet istasyon kurulması planlanırken, bu istasyonlar 2000 kilometrelik bir alanı kapsayacak ve bu yolu ABD'deki batı yakası yolu ile birlikte dünyanın en uzunları arasına yerleştirecek. Kurulacak istasyonlar bir aracı 30 dakika içinde şarj etme ve elektrikli araçlara Cairns'ten Gold Coast'a kadar seyahat etme olanağı sunacaklar. Ve en önemli teşviklerden biri olarak istasyonlar yolun tamamlanmasından sonra 1 yıl boyunca ücretsiz hizmet edecek.