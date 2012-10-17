Antivirüs devi Kaspersky, kendi işletim sistemini hazırlıyor





Güvenlik yazılımları alanında dünyanın en iyilerinden birisi olan Rus Kaspersky, güvenliği artırmak adına kurumsal yapılarda kullanmak için kendi işletim sistemini hazırlıyor.





Firmanın patronu Eugene Kaspersky, işletim sistemi geliştirdikleri iddialarını doğrulayarak, devlet destekli Flame ve Stuxnet gibi zararlı yazılımların, zayıf koruması olan iletişim ve nükleer sistemler için potansiyel tehdit oluşturduklarını ve bunun sivil toplum için büyük zararlara sebebiyet verebileceğini belirtti.





Bu bakımdan Eugene ve ekibi, antivirüs yazılımından ziyade, yüksek güvenlikli bir işletim sistemi geliştirerek, büyük çaplı endüstri kuruluşlarına pazarlamayı amaçlıyor. Sistem son derece kişiselleştirilebilir ve minimalist bir çekirdeğe sahip olacak. Uyumlu olmayan hiçbir yazılım bu sistemde çalışmayacak ve belirlenmiş amaçları dışında farklı güncellemeler yapılamayacak. Sistemler arasındaki tüm veri paylaşımları da tamamen güvenilir bir protokol üzerinden yapılacak.





İşletim sistemi açık kaynak olmayacak ve bazı bölümleri sır gibi saklanacak. Eugene Kaspersky şimdilik detaylar ve donanım uyumluluğu hakkında bilgi vermiyor ancak çalışmalar devam ediyor.

http://eugene.kaspersky.com/2012/10/16/kl-developing-its-own-operating-system-we-confirm-the-rumors-and-end-the-speculation/