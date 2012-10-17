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Antivirüs devi Kaspersky, kendi işletim sistemini hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Güvenlik yazılımları alanında dünyanın en iyilerinden birisi olan Rus Kaspersky, güvenliği artırmak adına kurumsal yapılarda kullanmak için kendi işletim sistemini hazırlıyor.

Firmanın patronu Eugene Kaspersky, işletim sistemi geliştirdikleri iddialarını doğrulayarak, devlet destekli Flame ve Stuxnet gibi zararlı yazılımların, zayıf koruması olan iletişim ve nükleer sistemler için potansiyel tehdit oluşturduklarını ve bunun sivil toplum için büyük zararlara sebebiyet verebileceğini belirtti.

Bu bakımdan Eugene ve ekibi, antivirüs yazılımından ziyade, yüksek güvenlikli bir işletim sistemi geliştirerek, büyük çaplı endüstri kuruluşlarına pazarlamayı amaçlıyor. Sistem son derece kişiselleştirilebilir ve minimalist bir çekirdeğe sahip olacak. Uyumlu olmayan hiçbir yazılım bu sistemde çalışmayacak ve belirlenmiş amaçları dışında farklı güncellemeler yapılamayacak. Sistemler arasındaki tüm veri paylaşımları da tamamen güvenilir bir protokol üzerinden yapılacak.

İşletim sistemi açık kaynak olmayacak ve bazı bölümleri sır gibi saklanacak. Eugene Kaspersky şimdilik detaylar ve donanım uyumluluğu hakkında bilgi vermiyor ancak çalışmalar devam ediyor. 

http://eugene.kaspersky.com/2012/10/16/kl-developing-its-own-operating-system-we-confirm-the-rumors-and-end-the-speculation/ Yorum Yaz
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zerocontrol 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
bir IOS6 değil

Kendi üyeliğnden yazsana yiyosa
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oturtan boğa 7 yıl
muhammed46
Kim Rusların yaptığı bir işletim sistemini Nükleer santralde yada büyük şirkette kullanırki.

Amerikalıların yaptığını herkes kullanıyor.Ne farkı var.
muhammed46Kim Rusların yaptığı bir işletim sistemini Nükleer santralde yada büyük şirkette kullanırki.Amerikalıların yaptığını herkes...
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Yanıtla +17
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meego 7 yıl
DH Misafiri
bir IOS6 değil

iyimisin sen ?
Allahım bunların dhden uzak tut yarabbim...Amin
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
devlet kullanır mı acaba
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multiTYRT 6 yıl
Büyük şirketler için yararlı, zaten haberde de kurumsal denmiş, bizim gibi kullanıcılar için gereksiz.
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furkann20 6 yıl
antivirüsü fazlasıyla kasıyor zaten bi de işletim sistemini yüklersek ohoooo :)
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mesincır 6 yıl
Bu sistem sadece kullanıcı tarafından özelleştirildiği ölçüde güvenli olacak. Bu durumda kullanmak yüksek uzmanlık gerektirecek demektir.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar tehlikenin farkında olmadan yazmış ama ozellikle endustrıde kullanılan otomasyon cihaz ve donanımlarını hedef alan (İranın bu olayla soylenmesede başı epey dertte) yazılımlar var ve korkunç proses tahribatları yaratıyor ve turkiye bu konuda tehlikenin farkında değil tehlikede olmayan tek şey otonom çalışan ve bir ağa bağlı olmayan cihazlardır.
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nurettinaz 7 yıl
Yapacakları işletim sistemi anladığım kadarıyla son kullanıcıdan ziyade profesiyonelleri hedef kitle alacak bir işletim sistemi olacak.
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bkm.cvs 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Yapacakları işletim sistemi anladığım kadarıyla son kullanıcıdan ziyade profesiyonelleri hedef kitle alacak bir işletim sistemi olacak.

Aynen devlet bilgileri işleyişi için kullanırlar.
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RealThought 7 yıl
Güvenlik açısından mükemmel bir şey çıkar ortaya pc'lerin daha doğrusu bütün akıllı cihazların sorunudur güvenlik ve temelde yerleştirilmesi de onu kırılamaz bir hale getirir bunun dışında Kaspersky zaten güçlü bir yapılanma barındırdığından onu kullanacak makinelerinde en aşağı 4 Gb ram'den tutun işlemci hızlarına kadar yüksek donanıma sahip olmalarına karşın sanki sonradan kurduğunuz antilerin veya diğer programların bilgi sızdırmadığını mı sanıyorsunuz da Rus'ların işletim sistemini kim kullanır diyorsunuz?...
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Thaedrial5 7 yıl
DH Misafiri
bir IOS6 değil

ay hoşt ulan ............. boşluğu doldurunuz...
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hasanN61 7 yıl
Rusların teknolojisini yerenler ya çok amerikan filmi izliyor yada önyargılarını artık ansiklopedik bilgi olduğu hissine kapılmış kişiler soğuk savaş bitmiş ve sovyet rusya dağılmış olabilir ama rusya hala teknoloji ve bilimde söz sahibidir nasıl ki amerikan güdümlü nato standartını yıkan bir rus standartı varsa koca göbekli,karnı doymaz dünyanın jandarması amerikalılar yüzünden bu alanda da olması şarttır,Linuxta iyi bir alternatiftir
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darkaura 7 yıl hasanN61
hasanN61

Rusların teknolojisini yerenler ya çok amerikan filmi izliyor yada önyargılarını artık ansiklopedik bilgi olduğu hissine kapılmış kişiler soğuk savaş bitmiş ve sovyet rusya dağılmış olabilir ama rusya hala teknoloji ve bilimde söz sahibidir nasıl ki amerikan güdümlü nato standartını yıkan bir rus standartı varsa koca göbekli,karnı doymaz dünyanın jandarması amerikalılar yüzünden bu alanda da olması şarttır,Linuxta iyi bir alternatiftir

iyide linux amerikan degilki. uluslararası. her milletden insanin ve kurulusun ortak eseri. linuxu ilk ortaya cikaran ve hala yonetiminde olan Linus Torvalds da bir finlandiyali.

kaldiki kasperskynin isletim sistemide buyuk ihtimal linux cekirdegi uzerine kurulu olacaktir. uzun yillar suren calisma ve ciddi yatirimlarin urunu olan isletim sistemleri, gokten bir anda inmeyecegine linux olmak zorunda. tipki android, bada, firefox os gibi sayisiz isletim sisteminde oldugu gibi.
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BERK BEY 7 yıl
Tutmaz
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Krone 7 yıl
Moku çıktı iyice , bende bir ara işletim sistemi yapacağım
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Umutcan 7 yıl
Mac os falan diyinde bir derece mantıklı olsun bari...
Ama ne microsoft, ne apple, ne de google'ın işletim sistemleri bu tarz gizlilik gerektiren işlerde kullanılamaz, çünkü hepsi sunuculara kullanım bilgilerini aktarıyor.
O yüzden dünyada birçok devlet dairesi linux tabanlı açık kodlu sistemlere geçiş yapmaya başladı.
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