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    En çok kullanılan şifreler belli oldu: 1 saniyede kırılıyor!

    Parola yönetimi çözümü şirketi Nordpass, en çok kullanılan şifreler listesini paylaştı. En çok kullanılan parolalar neler bakalım.                               
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    en çok kullanılan şifreler Tam Boyutta Gör
    Nordpass, dünya genelinde en çok kullanılan parolalar listesini paylaştı; bu sene de tablo değişmedi. Kullanıcılar, online hesapları için "password" gibi kolayca kırılabilen şifreleri kullanmaya devam ediyor. İşte en yaygın kullanılan şifreler:

    En çok kullanılan şifreler listesi değişmedi

    Parola yönetim şirketinin araştırmasına göre, “password” 2022’de de en çok kullanılan şifre olurken, bu şifre 5 milyona kullanıcı tarafından seçildi. Diğer sık kullanılan parolalar, “123456”, “123456789” ve “guest”. Batman, Euphoria, Encato gibi popüler film ve dizilerin de yaygın parolalar olması dikkat çekiyor. Tuttuğu takımı, tercih ettiği markayı şifre olarak belirleyen kullanıcıların da sayısı bir hayli fazla.

    Yaygın kullanılan parolalar, 1 saniyeden kısa sürede kırılıyor

    Son rapora göre, basit ve tahmin edilebilir bir parola, 1 saniyeden de kısa sürede kırılabiliyor. Küçük büyük harfler ve sayılardan oluşan 7 haneli bir parolanın kırılması 7 saniye, 8 haneli parolanın kırılması ise yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtiliyor. Araştırma şirketi, kısa olan ve büyük harf içermeyen, yalnızca rakam veya harflerden oluşan parolaların kırılmasının saniye sürmediğini belirtiyor. İşte dünya genelinde en yaygın kullanılan şifreler:

    1. Şifre: password

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 4.929.113

    2. Şifre: 123456

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 1.523.537

    3. Şifre: 123456789

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 413.056

    4. Şifre: guest

    Kırılma süresi: 10 saniye

    Kullanıcı sayısı: 376.417

    5. Şifre: qwerty

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 309.679

    6. Şifre: 123456789

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 284.946

    7. Şifre: 111111

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 229.047

    8. Şifre: 12345

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 188.602

    9. Şifre: col123456

    Kırılma süresi: 11 saniye

    Kullanıcı sayısı: 140.505

    10. Şifre: 123123

    Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

    Kullanıcı sayısı: 127.762

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