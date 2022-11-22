En çok kullanılan şifreler belli oldu: 1 saniyede kırılıyor!

Tam Boyutta Gör Nordpass, dünya genelinde en çok kullanılan parolalar listesini paylaştı; bu sene de tablo değişmedi. Kullanıcılar, online hesapları için "password" gibi kolayca kırılabilen şifreleri kullanmaya devam ediyor. İşte en yaygın kullanılan şifreler:

En çok kullanılan şifreler listesi değişmedi

Parola yönetim şirketinin araştırmasına göre, “password” 2022’de de en çok kullanılan şifre olurken, bu şifre 5 milyona kullanıcı tarafından seçildi. Diğer sık kullanılan parolalar, “123456”, “123456789” ve “guest”. Batman, Euphoria, Encato gibi popüler film ve dizilerin de yaygın parolalar olması dikkat çekiyor. Tuttuğu takımı, tercih ettiği markayı şifre olarak belirleyen kullanıcıların da sayısı bir hayli fazla.

Yaygın kullanılan parolalar, 1 saniyeden kısa sürede kırılıyor

Son rapora göre, basit ve tahmin edilebilir bir parola, 1 saniyeden de kısa sürede kırılabiliyor. Küçük büyük harfler ve sayılardan oluşan 7 haneli bir parolanın kırılması 7 saniye, 8 haneli parolanın kırılması ise yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtiliyor. Araştırma şirketi, kısa olan ve büyük harf içermeyen, yalnızca rakam veya harflerden oluşan parolaların kırılmasının saniye sürmediğini belirtiyor. İşte dünya genelinde en yaygın kullanılan şifreler:

1. Şifre: password

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 4.929.113

2. Şifre: 123456

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 1.523.537

3. Şifre: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 413.056

4. Şifre: guest

Kırılma süresi: 10 saniye

Kullanıcı sayısı: 376.417

5. Şifre: qwerty

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 309.679

6. Şifre: 123456789

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 284.946

7. Şifre: 111111

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 229.047

8. Şifre: 12345

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 188.602

9. Şifre: col123456

Kırılma süresi: 11 saniye

Kullanıcı sayısı: 140.505

10. Şifre: 123123

Kırılma süresi: 1 saniyenin altında

Kullanıcı sayısı: 127.762

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En çok kullanılan şifreler (parolalar) listesi