En çok kullanılan şifreler belli oldu: 1 saniyede kırılıyor!

- En çok kullanılan şifreler listesi değişmedi
- Yaygın kullanılan parolalar, 1 saniyeden kısa sürede kırılıyor
- 1. Şifre: password
- 2. Şifre: 123456
- 3. Şifre: 123456789
- 4. Şifre: guest
- 5. Şifre: qwerty
- 6. Şifre: 123456789
- 7. Şifre: 111111
- 8. Şifre: 12345
- 9. Şifre: col123456
- 10. Şifre: 123123
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En çok kullanılan şifreler listesi değişmedi
Parola yönetim şirketinin araştırmasına göre, “password” 2022’de de en çok kullanılan şifre olurken, bu şifre 5 milyona kullanıcı tarafından seçildi. Diğer sık kullanılan parolalar, “123456”, “123456789” ve “guest”. Batman, Euphoria, Encato gibi popüler film ve dizilerin de yaygın parolalar olması dikkat çekiyor. Tuttuğu takımı, tercih ettiği markayı şifre olarak belirleyen kullanıcıların da sayısı bir hayli fazla.
Yaygın kullanılan parolalar, 1 saniyeden kısa sürede kırılıyor
Son rapora göre, basit ve tahmin edilebilir bir parola, 1 saniyeden de kısa sürede kırılabiliyor. Küçük büyük harfler ve sayılardan oluşan 7 haneli bir parolanın kırılması 7 saniye, 8 haneli parolanın kırılması ise yaklaşık 7 dakika sürdüğü belirtiliyor. Araştırma şirketi, kısa olan ve büyük harf içermeyen, yalnızca rakam veya harflerden oluşan parolaların kırılmasının saniye sürmediğini belirtiyor. İşte dünya genelinde en yaygın kullanılan şifreler:
1. Şifre: password
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 4.929.113
2. Şifre: 123456
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 1.523.537
3. Şifre: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 413.056
4. Şifre: guest
Kırılma süresi: 10 saniye
Kullanıcı sayısı: 376.417
5. Şifre: qwerty
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 309.679
6. Şifre: 123456789
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 284.946
7. Şifre: 111111
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 229.047
8. Şifre: 12345
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 188.602
9. Şifre: col123456
Kırılma süresi: 11 saniye
Kullanıcı sayısı: 140.505
10. Şifre: 123123
Kırılma süresi: 1 saniyenin altında
Kullanıcı sayısı: 127.762Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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