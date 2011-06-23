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Apacer'dan 2133MHz'de çalışan 8GB DDR3 bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,8b
1
7
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Apacer, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı Ares serisi yeni bellek kitini duyurdu. 4GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan çift kanal bellek kiti, standart olarak 2133MHz'de çalışıyor ve Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemcileriyle P67 veya Z68 çipsetli anakartlarda çalışmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

8GB'lık kapasitesi ile 64-bit sistemleri hedef alan bellek kitlerinde 256Mb x 8 DRAM konfigürasyonuna yer veriliyor. 1.65V geriliminde CL9-11-9-27 erişim süreleriyle gelen bellek kitinde aralarında bakı ısı borusu bulunan iki adet alüminyum bloktan oluşan özel bir soğutucu tasarımına yer veriliyor. Ömür boyu garanti ile sunulacak olan yeni bellek kitinin son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.

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Klasör.:X:. 8 yıl
ddr4de artık fanlı modeller çıkmaya başlar artık xD
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Zero Limit 8 yıl

Klasör.:X:.

ddr4de artık fanlı modeller çıkmaya başlar artık xD


valla doğru he, olacak bu gidişle
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séquestre 8 yıl
Karizmatik olmuş
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turkprince 8 yıl
Bu ramlar 8 gb tek modülmü?
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yc#1 8 yıl

turkprince

Bu ramlar 8 gb tek modülmü?


2 adet 4 GB'lık modülden oluşan 8 GB'lık kit.
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qoqoCAN 8 yıl
ei
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