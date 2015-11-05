Apacer'dan ilk çift bağlantı girişli harici SSD sürücü

Genelde harici depolama birimlerinde tek bir bağlantı noktası kullanılır ve tercihe göre USB Type-A, USB Type-C, Thunderbolt gibi standartları temel alır. Apacer ise dünyanın ilk çift bağlantı girişine sahip harici SSD sürücüsünü geliştirdiğini duyurdu.





Phanter AS720 SSD modelinde SATA 3 6.0 Gbps ve USB 3.1 Type-C olmak üzere iki farklı bağlantı girişi kullanılıyor. Tüketici tercihine göre veya elindeki bağlantı kablosuna göre iki girişten birisini kullanabilecek. Girişler kasanın ön ve arkasına dağılmış durumda.





Phanter AS720 modeli 120GB ve 240GB iki farklı kapasite ile geliyor. MLC NAND bellek modülleri kullanan sürücü 7mm kalınlığında ve 75 gram ağırlığında. Altın renkli kaplaması ile yeni MacBook modelini tamamlayıcı bir unsur haline dönüşüyor.





Apacer hem SATA 3 6.0 Gbps hem de USB 3.1 Type-C bağlantıları üzerinden 540MB/s okuma ve 450MB/s yazma hızları sağlıyor. Böylece bağlantı girişlerinin hız açısından birbirine üstünlüğü olmuyor. Error Correction Code (ECC) ve Win7 Trim komutlarını destekleyen sürücüde 30G sarsıntıya karşı ve 3000G düşmeye karşı dayanıklılık bulunuyor. Windows-To-Go özelliği ile taşınabilir Windows işletim sistemi haline dönüşen Apacer Panther A720 SSD için henüz bir fiyat bilgisi mevcut değil.

http://ap.apacer.com/products/Solid-State-Drive-Panther-AS720/features/