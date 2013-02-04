App Store artık kısaltılmış URL kullanımına başlıyor





Apple'ın uygulama mağazası App Store üzerinde bulunan uygulamalara erişim için web üzerinden iTunes ile başlayan uzun linkler vermeniz gerekiyordu. Ancak Apple bu linkleri daha kısa bir hale getirmeye başladı.





Link kısaltma trendi son yıllarda yükselmeye başladı ve pek çok dev gibi artık Apple da uygulama mağazasında adres linklerini kısaltmaya başladı.





Kısaltılmış linkler Appstore.com alan adından sonra uygulama adının gelmesi ile oluşacak. İster uygulama adı kullanarak tek bir uygulamaya, isterseniz de geliştirici adı kullanarak uygulama grubuna bu kısaltılmış linklerden erişebileceksiniz. Hizmet hem App Store hem de Mac App Store üzerinde geçerli olacak. Mac için ise Appstore.com alan adından sonra Mac başlığı gelecek ve sonrasında uygulama adı eklenecek.





http://appstore.com/smule

http://appstore.com/mac/popcap





Kısa linkler oluşturulurken kullanıcıların herhangi bir noktalama ve ayrıma karakterleri kullanmaması ve tüm isimleri birleştirerek kullanması gerekiyor. Apple iTunes ile başlayan linkleri tamamen Appstore.com alan adı altına kaydıracak. Ancak bu kısaltmalar doğrudan iTunes yazılımını veya iOS cihazınızda App Store uygulamasını açıyor. iTunes ile başlayan linkler ise web üzerinden görüntülenebiliyordu.

https://developer.apple.com/news/?id=212013a