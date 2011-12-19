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Apple, 2012 yılında 190 milyon iPhone satabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
59
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayında tanıttığı yeni akıllı telefonu iPhone 4S ile Apple başta ABD olmak üzere başarılı satışlar gerçekleştirdi. 10 milyonu geçen iPhone 4S satışlarının yanında iPhone 4 ve iPhone 3GS modellerinin 2011 4. çeyrekte de yüksek bir satış yapması bekleniyor. 2011 yılını yükselişle kapatacak Apple için 2012 yılı da rekor satışlar getirebilir.

Morgan Stanley firması tarafından AlphaWise'a yaptırılan bir araştırma sonuçlarına göre 4. çeyrekte Apple'ın 31-36 milyon arası iPhone modeli satacağı tahmin ediliyor. Wall Street analistleri bu rakamı 28 milyon olarak belirlerken, Morgan Stanley analisti Katy Huberty de 30 milyon satış tahmininde bulunmuştu.

2012 yılı ilk çeyrekte ise bu talep daha da fazla olacak. Tüketicilerin toplamda 41 milyon iPhone modeli alması bekleniyor. Yıl bittiğinde ise bu rakam 190 milyon üniteye yükselmiş olacak. Wall Street analistleri için bu sayı 127 milyon iken, Morgan Stanley’e göre ise 134 milyon.

Ekim-Kasım aylarında sevkiyatı yapılan 29 ülkeden sonra Aralık ayında 20 ülkenin daha bu listeye eklenmiş olması satışların daha çok yeni yıldan sonra artış göstermesine neden olacak. Yeni yılda daha çok ülkeye gidecek iPhone modelleri satışlarını da artırmış olacak.

AlphaWise iPad satışlarında da büyük bir artış bekliyor. Gelecek yıl satılacak iPad sayısı 81 milyon. Wall Street analistlerinin 54 milyon, Morgan Stanley analistlerinin 52 milyon satış tahminlerinin yanında rakam oldukça yüksek. Ancak Mart ayında yeni iPad modelinin tanıtılması ve iPad 2 giriş seviyesi versiyonunun fiyatında 100$ indirime gidilmesi ihtimali tahminlerin yukarıda seyretmesine neden oluyor.

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escapethelife 7 yıl en beğenilen
Çok uçuk bir iddia olmuş ayrıca istatistikler şişirilmiş. Iphone gerçekten güzel bir ürün fakat kullananların %70i neredeyse amerika kullanıcıları. Amerikanın büyük bir çoğunluğu kullanıyor evet fakat diğer avrupa ülkelerinde amerikadaki kadar kullanıcı yok ama yinede fazla. Gelelim doğu ve uzakdoğu bölümlerine buralarda neredeyse hiç kullanılmıyor denilebilecek kadar az satış yapıyor. istatistikler şöyle (yıl içinde satılan tüm modeller dahil iphone satış rakamları)
2008 - 11,6 milyon
2009 - 20,7 milyon
2010 - 40,0 milyon
2011 - 72,3 milyon
evet yıl daha bitmedi diyeceksiniz iphone un gelmiş geçmiş en iyi rakamı 2011 3. çeyrekte 20.3 milyon sattığını ve şuan hali hazırda 4. çeyrekte 17 milyon satış yaptığını göz önüne alırsak 2011 toplam rakamı en fazla 3-5 milyon daha artarak en fazla 77 - 78 milyon olacaktır. Kaldıki iphone denen alet neticede bir telefondur ve bir insan (normal olan bir insan) genelde bir adet alır diğer telefonlarda da olduğu gibi. zaten çoğu kişi 4 veya 4s modeli kullanıyor. eğer önümüzdeki yıl içerisinde yeni bir model çıkmazsa şu haberde vermiş olduğunuz istatistiklerin aksine iphone satışlarında artış değil düşüş olacaktır.
Ayrıca özellikle "Wall Street" 'e böyle abuk sabuk bir istatistik yakıştıramadım. 190 milyon satacağı iddia edilmiş iphone un 2007 den 2011 sonuna kadar olan toplam satışları bile 190 milyon etmezken hatta bir yılda 80 milyonu geçen bir rakam olmazken (2010 a kadar 40 milyonu geçmiyordu) nasıl 2012 de 190 milyon satacak denmiş hayret doğrusu. Hayal dünyaları oldukça geniş olsa gerek.
Sonuç olarak ben ne samsungcuyum ne htcciyim ne iphonecuyum nede başka bir markanın savunucusuyum sadece şu şişirilmiş istatistiklerden rahatsız oldum ve diğer şişirilmiş haberlerden (diğer markaların haberleri) rahatsız olmaktayım.
Saygılar..
Çok uçuk bir iddia olmuş ayrıca istatistikler şişirilmiş. Iphone gerçekten güzel bir ürün fakat kullananların %70i neredeyse amerika kullanıcıları. Amerikanın b...
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DH Misafiri 7 yıl
Apple haberine samsung samsung haberine apple boyle fan fan yorumlar yapanlara kıl oluyorum arkadaşım resmen boyle bilgilendirecek yorum yapsalar tamam dicem bune samsung oooo 10 basar yok apple 10 basar ya bi yuru git bilgi verde bilgilenelim bilgin yoksa boş boş yorum yapma
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faya85 7 yıl
iphone 4s ile çekilen fotoğrafı hala apple marka olmayan bir telefona bluetooth ile gönderemiyorsam iphone benim için bitmiştir ! bu kadar kapitalist olunumaz andrioid bana görede ios kopyalaması ama adamlar geliştiriyor ve kısıtlama yapmıyor en azından !!!
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Centauri 7 yıl faya85
faya85

iphone 4s ile çekilen fotoğrafı hala apple marka olmayan bir telefona bluetooth ile gönderemiyorsam iphone benim için bitmiştir ! bu kadar kapitalist olunumaz andrioid bana görede ios kopyalaması ama adamlar geliştiriyor ve kısıtlama yapmıyor en azından !!!

Birsey demeyecegim diyorum, ama bu kadar da olmaz ki ya.
Niye bluetooth la gonderiyorsun???? Niye?????
Gercekten cok acayip ya
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fendur 7 yıl
Bir telefona 2000 tl vermek gerçekten israf. Fakat ürün Türkiyede üretilse veya teknolojisi, tasarımı yapılsa iç piyasaya girdi sağladığı için yararlı olabilirdi. Tabii üzerinde ne kadar vergi olduğunu tam olarak bilmiyorum. İnşallah en az %50 gibi bir vergi vardır. Ancak böyle dış ticaret dengesi yakalanılabilir. Yani artık teknoloji üretmenin zamanı geldi... ancak böyle fiyatlar düşer başka çare yok...
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emregök 7 yıl
Saticak satmiycak haberleri reklamcilar ve reklamlar icin iyi. performansa bakarım yeterli mı.
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Parn 7 yıl
Ey maşallah 190 milyon...
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akyurt 7 yıl
Alanların çoğu I phone ozellıklerını bılmezken sus dıye gezdırıyorlar. 500 milyon satsa ne olur. kullanıcı tatmın olmadıktan sonra. satıcı memnun alıcı kullandıgını sanmaya devam edıyor.
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Centauri 7 yıl akyurt
akyurt

Alanların çoğu I phone ozellıklerını bılmezken sus dıye gezdırıyorlar. 500 milyon satsa ne olur. kullanıcı tatmın olmadıktan sonra. satıcı memnun alıcı kullandıgını sanmaya devam edıyor.

iPhone dan gelen web trafigi, tum diger cep telefonlarindan gelenden daha fazla.
iPhone basina yuklenen uygulama sayisi, tum diger cep telefonlarindan fazla.
iPhone'dan yapilan Google search'ler, tum mobile search lerin 2/3u, yani tum diger cep telefonalrinin toplaminin 2 kati. (Bunu Google soyledi)

Dolayisiyla en cok 'gercekten kullanilan' telefon iPhone. En az 'sadece sus' olarak kullanilan telefon da , yine iPhone.
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SirChaos 7 yıl
yine samsung iphone kavgası
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Centauri 7 yıl
Birisi demis ki note ile yeni segment yaratildi herkesin ilgisi toplandi filan.
Kimin dedigi belli. :) Sasirtici da degi.
Neremle gulsem bilemedim :D
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panelci 7 yıl

Centauri
Birisi demis ki note ile yeni segment yaratildi herkesin ilgisi toplandi filan.
Kimin dedigi belli. :) Sasirtici da degi.
Neremle gulsem bilemedim :D

İşte bende bunu diyorum her forumda herkes Samsung sg2,note, diyor ozaman kim alıyor bukadar iPhonu,burda bi çeliski var,ya millet iphone aldigini söylemeye utaniyor yada kral çıplak ,gelde kafayı yeme.acaba bu dünya forumlarindada böylemidir Apple;yerin dibine sokulup alanlara enayi diyilip yok satiyormu?
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mertgraph1979 7 yıl Centauri
Centauri

Birisi demis ki note ile yeni segment yaratildi herkesin ilgisi toplandi filan.
Kimin dedigi belli. :) Sasirtici da degi.
Neremle gulsem bilemedim :D

Engurlu'nun tarzı bu malesef. Kendi düşündüğünü bütün dünyaya mal etmek.
Galaxy Note'un yarattığı segment olsa olsa kulaklıkla telefon kullanımını yaygınlaştırmak olabilir. Çünkü insan toplum içinde o cihazı kulağına götürmeye utanır.
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eng304 7 yıl
Şu Galaxy serisinin tasarımını ne kadar sevdi Samsung ama bana iğrenç geliyor umarım s3'de adam gibi birşey yaparlar.(SGS kullanıcısı)
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Hakan.. 7 yıl
yani android daha iyi olursa ilerde tabii ki gecerim hatta suan galaxy note acaip ilgimi cekiyor ama iste...cunku bazen hakketen sinir ediyor iphone.
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B-veritas 7 yıl Hakan..
Hakan.Turan
yani android daha iyi olursa ilerde tabii ki gecerim hatta suan galaxy note acaip ilgimi cekiyor ama iste...cunku bazen hakketen sinir ediyor iphone.

Dostum Note ve diger Samsung modellerini almadan once ekranını özellikle araştır. Su anda Note da kullanılan ekran Pentile ve de ekran 720P deniliyor fakat degil kullanıcıları kandirmanin ve Samsung un yuksek çözünürlüğe ucuz maliyetle ulaşmasının baska bir yoludur.
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