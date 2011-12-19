Apple, 2012 yılında 190 milyon iPhone satabilir

Ekim ayında tanıttığı yeni akıllı telefonu iPhone 4S ile Apple başta ABD olmak üzere başarılı satışlar gerçekleştirdi. 10 milyonu geçen iPhone 4S satışlarının yanında iPhone 4 ve iPhone 3GS modellerinin 2011 4. çeyrekte de yüksek bir satış yapması bekleniyor. 2011 yılını yükselişle kapatacak Apple için 2012 yılı da rekor satışlar getirebilir.





Morgan Stanley firması tarafından AlphaWise'a yaptırılan bir araştırma sonuçlarına göre 4. çeyrekte Apple'ın 31-36 milyon arası iPhone modeli satacağı tahmin ediliyor. Wall Street analistleri bu rakamı 28 milyon olarak belirlerken, Morgan Stanley analisti Katy Huberty de 30 milyon satış tahmininde bulunmuştu.





2012 yılı ilk çeyrekte ise bu talep daha da fazla olacak. Tüketicilerin toplamda 41 milyon iPhone modeli alması bekleniyor. Yıl bittiğinde ise bu rakam 190 milyon üniteye yükselmiş olacak. Wall Street analistleri için bu sayı 127 milyon iken, Morgan Stanley’e göre ise 134 milyon.





Ekim-Kasım aylarında sevkiyatı yapılan 29 ülkeden sonra Aralık ayında 20 ülkenin daha bu listeye eklenmiş olması satışların daha çok yeni yıldan sonra artış göstermesine neden olacak. Yeni yılda daha çok ülkeye gidecek iPhone modelleri satışlarını da artırmış olacak.





AlphaWise iPad satışlarında da büyük bir artış bekliyor. Gelecek yıl satılacak iPad sayısı 81 milyon. Wall Street analistlerinin 54 milyon, Morgan Stanley analistlerinin 52 milyon satış tahminlerinin yanında rakam oldukça yüksek. Ancak Mart ayında yeni iPad modelinin tanıtılması ve iPad 2 giriş seviyesi versiyonunun fiyatında 100$ indirime gidilmesi ihtimali tahminlerin yukarıda seyretmesine neden oluyor.