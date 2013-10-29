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Apple, 2013'de 15 stratejik şirket alımı gerçekleştirdi.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 2013'de 15 stratejik şirket alımı gerçekleştirdi.

Orta, küçük ya da yeni kurulmuş teknoloji şirketlerini stratejileri doğrultusunda satın alarak gelecek ürünleri için yeteneklerini arttıran Apple, 28 Eylül'de sona eren 2013 mali yılında 15 "stratejik" şirket alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Apple, spesifik olarak satın aldığı firmaları açıklamazken; bu yıl içerisinde Apple tarafından satın alındığı ortaya çıkan firmalara baktığımızda, Apple'ın satın aldığı birçok firmanının gizemini koruduğu görülüyor. Apple'ın 2013'de satın aldığı ortaya çıkan firmaları hatırlayacak olursak:

  • WiFiSlam: Kapalı ortamlarda konum bilgisi edinme üzerine çalışan bir firma
  • Embark: Toplu taşıma navigasyonu üzerine uygulama geliştirilen bir firma
  • AlgoTrim: Veri sıkıştırma üzerine çalışan bir firma
  • HopStop: Toplu taşıma navigasyonu üzerine çözümler geliştiren firma
  • Passif Semiconductor: Düşük güç tüketimini hedef alarak kablosuz yarıiletken çözümleri geliştiren bir firma
  • Cue: Aynı isimli kişisel asistan uygulaması geliştiren bir firma
  • Matcha.tv: iTunes, Amazon gibi popüler servislerden öneriler sunan ve aynı isimli uygulama geliştiren bir firma

Apple, satın aldığı bu şirketlerin kendisine kazandırdığı fikri haklar ve yetenekler ile ilerleyen yıllarda tüketicilerin karşısına çıkıyor. Hatırlanacağı gibi Apple, 2009 yılında yarıiletken firması P.A. Semi'yi satın alarak yarıiletken konusunda ilk hamlesini yapmıştı. Şu an ise Apple, tamamen kendi tasarımı olan A7 işlemcisi ile sektörün ilk 64-bit mobil işlemcisini üreten güçlü bir isim haline geldi. Benzer şekilde Siri'yi de 2010 yılında satın alan Apple, 2011 yılında da iPhone 4s'le birlikte Siri'yi teknoloji dünyasına daha güçlü bir şekilde kazandırmıştı.


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knnolg 6 yıl
vardır bir bildikleri
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JoeyBane 6 yıl
Elin oğlu Corning Gorilla Glass'tan hisse alıyor..
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Schnitter 6 yıl
o kadar apple a eleştiri yaparız ama hala apple ürünlerini kullanmaya devam ederiz. Demek ki biraz kıpırdanma olsa şirkette yeni ürünler yeni özellikler falan ne olur kim bilir ?
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HeavyClocker 6 yıl
Apple Cihazlarına yeni bir şeyler lazım. Tüketici Sıkılmaya başladı.
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AktifProje 6 yıl
Arthur Eld
Listede neden 7 şirket var

8'ide bilinmiyor işte
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OBA INC 6 yıl
Satın almanın gizlisi olmazki borsaya ve yatırımcılarına haber vermek zorundalar aldıktan sonra.
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insunwetrust 6 yıl
Konum ve navigasyon için yatırım yapmış ama navigasyon kullanıcıyı hâlâ hava yolunda ki piste sokuyor.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
alım gerçekleşti ama mağaza açılışı uzadıkça uzadı online mağaza da dahil.
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gorkem2626 6 yıl
O kadar navigasyon ustune sirket almis navigasyon cihazi yapacak heralde
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StormLight 6 yıl
Listede neden 7 şirket var
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