Apple, 2013'de 15 stratejik şirket alımı gerçekleştirdi.

Orta, küçük ya da yeni kurulmuş teknoloji şirketlerini stratejileri doğrultusunda satın alarak gelecek ürünleri için yeteneklerini arttıran Apple, 28 Eylül'de sona eren 2013 mali yılında 15 "stratejik" şirket alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Apple, spesifik olarak satın aldığı firmaları açıklamazken; bu yıl içerisinde Apple tarafından satın alındığı ortaya çıkan firmalara baktığımızda, Apple'ın satın aldığı birçok firmanının gizemini koruduğu görülüyor. Apple'ın 2013'de satın aldığı ortaya çıkan firmaları hatırlayacak olursak:

WiFiSlam: Kapalı ortamlarda konum bilgisi edinme üzerine çalışan bir firma

Embark: Toplu taşıma navigasyonu üzerine uygulama geliştirilen bir firma

AlgoTrim: Veri sıkıştırma üzerine çalışan bir firma

HopStop: Toplu taşıma navigasyonu üzerine çözümler geliştiren firma

Passif Semiconductor: Düşük güç tüketimini hedef alarak kablosuz yarıiletken çözümleri geliştiren bir firma

Cue: Aynı isimli kişisel asistan uygulaması geliştiren bir firma

Matcha.tv: iTunes, Amazon gibi popüler servislerden öneriler sunan ve aynı isimli uygulama geliştiren bir firma

Apple, satın aldığı bu şirketlerin kendisine kazandırdığı fikri haklar ve yetenekler ile ilerleyen yıllarda tüketicilerin karşısına çıkıyor. Hatırlanacağı gibi Apple, 2009 yılında yarıiletken firması P.A. Semi'yi satın alarak yarıiletken konusunda ilk hamlesini yapmıştı. Şu an ise Apple, tamamen kendi tasarımı olan A7 işlemcisi ile sektörün ilk 64-bit mobil işlemcisini üreten güçlü bir isim haline geldi. Benzer şekilde Siri'yi de 2010 yılında satın alan Apple, 2011 yılında da iPhone 4s'le birlikte Siri'yi teknoloji dünyasına daha güçlü bir şekilde kazandırmıştı.