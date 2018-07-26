Apple, 2018 iPhone'larda Intel'in yavaş modemlerini kullanacak

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Apple bu yıl piyasaya süreceği üç yeni iPhone modelinin çiplerinde bazı büyük değişiklikler yapıyor ve bu değişiklikler yeni iPhone'ların rakip Android cihazlardan yavaş olacağı anlamına gelebilir.
Apple ileride tekrar Qualcomm ile çalışabilir
Akıllı telefonlar için 4G çiplerin en büyük tedarikçisi olan Qualcomm, gelecek iPhone modelleri için Apple'a modem tedarik etmeyi beklemediklerini açıkladı. Şirketin mali sorumlusu George Davis konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Apple'ın bir sonraki iPhone modellerinde, bizim modemlerimizden ziyade rakiplerimizin modemlerini kullanmayı planlandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Apple'ın bu kararının altında 2017 yılının başından bu yana Qualcomm ile mücadele ettiği patent davalarının olduğu düşünülse de, Qualcomm'un ileride tekrar Apple tedarikçisi olabileceği kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, yeni iPhone modellerinde, Android cihazlara oranla daha düşük bağlantı hızları sunan Intel modemlerinin kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.
https://www.cnet.com/news/apples-next-iphone-will-use-only-intel-modems-qualcomm-says/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vatan bilgisayarda bi kaç saat standda durursan alan tipleri ve cahilce tercih sebeplerini çok net olarak görebilirsin. Gerçek dünya forumdan çok farklı. Adam 3 kere iPhone 6 aldı ve değiştirdi kasıyor diye. Ufak beyni kabullenmiyor cihazın kasıyor oluşunu direk kutudan çıkardığın anda. O paraya Bazıları sorunsuzluk diye saçmalamış ama servise en çok Apple ve Samsung geliyor. Huawei'de aşağı yukarı aynı adette satıyor ama çok daha az oluyor geri dönüşü...