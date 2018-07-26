Apple, 2018 iPhone'larda Intel'in yavaş modemlerini kullanacak

Teknoloji devi Apple bu yıl piyasaya süreceği üç yeni iPhone modelinin çiplerinde bazı büyük değişiklikler yapıyor ve bu değişiklikler yeni iPhone'ların rakip Android cihazlardan yavaş olacağı anlamına gelebilir.

Apple ileride tekrar Qualcomm ile çalışabilir

Akıllı telefonlar için 4G çiplerin en büyük tedarikçisi olan Qualcomm, gelecek iPhone modelleri için Apple'a modem tedarik etmeyi beklemediklerini açıkladı. Şirketin mali sorumlusu George Davis konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Apple'ın bir sonraki iPhone modellerinde, bizim modemlerimizden ziyade rakiplerimizin modemlerini kullanmayı planlandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Apple'ın bu kararının altında 2017 yılının başından bu yana Qualcomm ile mücadele ettiği patent davalarının olduğu düşünülse de, Qualcomm'un ileride tekrar Apple tedarikçisi olabileceği kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, yeni iPhone modellerinde, Android cihazlara oranla daha düşük bağlantı hızları sunan Intel modemlerinin kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.cnet.com/news/apples-next-iphone-will-use-only-intel-modems-qualcomm-says/