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Apple, 2018 iPhone'larda Intel'in yavaş modemlerini kullanacak

Apple'ın 2018 yılında piyasaya süreceği üç yeni iPhone modelinde Qualcomm'un yerine, Intel'in rakip markalara göre düşük hızdaki modemlerinin kullanılacağı belirtiliyor.
10 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Apple bu yıl piyasaya süreceği üç yeni iPhone modelinin çiplerinde bazı büyük değişiklikler yapıyor ve bu değişiklikler yeni iPhone'ların rakip Android cihazlardan yavaş olacağı anlamına gelebilir.

Apple ileride tekrar Qualcomm ile çalışabilir

Akıllı telefonlar için 4G çiplerin en büyük tedarikçisi olan Qualcomm, gelecek iPhone modelleri için Apple'a modem tedarik etmeyi beklemediklerini açıkladı. Şirketin mali sorumlusu George Davis konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Apple'ın bir sonraki iPhone modellerinde, bizim modemlerimizden ziyade rakiplerimizin modemlerini kullanmayı planlandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Apple'ın bu kararının altında 2017 yılının başından bu yana Qualcomm ile mücadele ettiği patent davalarının olduğu düşünülse de, Qualcomm'un ileride tekrar Apple tedarikçisi olabileceği kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Her ne kadar resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, yeni iPhone modellerinde, Android cihazlara oranla daha düşük bağlantı hızları sunan Intel modemlerinin kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.cnet.com/news/apples-next-iphone-will-use-only-intel-modems-qualcomm-says/ Yorum Yaz
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MacGyver. 10 ay en beğenilen
sıkıntı yok, kapıda yine sıra olur.
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Xtrud 10 ay AskN0More
AskN0More
Hiç bir markanın fanı olmadıgımı ve cok çeşitli markaların cihazlarını kullanan biri olarak birşey sormak istiyorum. Dünyada Bu kadar adam daha düşük donanım özelliklerine rağmen iPhone’dan vazgecmıyorsa hepsi gösteriş için midir? Yoksa tüm bu ınsanlar isheep mi? Hiç birinin bildiği birşey yada mantıklı bir tercih sebebi yok mu?

Vatan bilgisayarda bi kaç saat standda durursan alan tipleri ve cahilce tercih sebeplerini çok net olarak görebilirsin. Gerçek dünya forumdan çok farklı. Adam 3 kere iPhone 6 aldı ve değiştirdi kasıyor diye. Ufak beyni kabullenmiyor cihazın kasıyor oluşunu direk kutudan çıkardığın anda. O paraya Bazıları sorunsuzluk diye saçmalamış ama servise en çok Apple ve Samsung geliyor. Huawei'de aşağı yukarı aynı adette satıyor ama çok daha az oluyor geri dönüşü...
AskN0MoreHiç bir markanın fanı olmadıgımı ve cok çeşitli markaların cihazlarını kullanan biri olarak birşey sormak istiyorum. Dünyada Bu kadar...
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Anti Fanboy 10 ay AskN0More
Sorunsuzluk,stabilite, basit kullanım,Metal API ve kaliteli garanti hizmeti
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maverickss 9 ay
İphone işlemcisi ve ram düşük olsada tek iyi yanı yazılımı androidde kullandım yavaşlar,kasar,ikide bir ekranda hata verir
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CoreXXX 10 ay
apple fanlarının cevabı= bizde yavaş iniyor ama inen her megabyte stabil
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Stand Alone 10 ay
Apple genel olarak olarak başarılı bir firma. Sorun yok, biraz yavaş indiririz ama yine de indiririz. Android denilen rezalet yuvası gibi olmasından çok daha iyidir.
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MrKattchup 10 ay
Başlıkta yavaş modem deyince 56k modemlere döneceğiz gibi bir algı olmuş da o iş öyle değil, standart kullanıcılar için bir değişiklik gözlemlenmeyecek.
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gun 10 ay
Sorun değil 500 megabitler yerine 300 megabitler civarında hızla indiririz.
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intel7mix 10 ay
O kadar hızı geçtimde, o hızı devamlı kullanacak kota var mı ? Asıl o önemli.
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Slaved by makarna 10 ay intel7mix
intel7mix
O kadar hızı geçtimde, o hızı devamlı kullanacak kota var mı ? Asıl o önemli.

Dünyayı Türkiye'den ibaret sanmayın
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deoks 10 ay
En hızlı modemi gerektirecek bir internet hızımız bulunmadığından bizim için bir sıkıntı yok.
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donanımcı123 10 ay
Maliyeti düşürmek için yapılan gereksiz işler.
Hayır ucuza satmıyorsun ki donanımdan kısasın, çıkaracağın 2018 serisi iphone'lar tepe modeller olarak piyasaya sürülecek ama sen ordan burdan kırpma derdindesin. Steve Jobs reisin kemikleri sızlıyor. [:\-]
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dr20mouse 10 ay
Qualcomm'u mumla ararsınız inşallah şebeke sorunlarıyla bogusmalari dileğiyle.
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ezimuse 10 ay
Lanet olsun intel modeme! İntel modemli cihazların hepsinde sıkıntı var. Bizim operatörler volte sorunlarını bir türlü çözemedi. Arayan ulaşamıyor...
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