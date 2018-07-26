Samsung Galaxy J serisi sonlanıyor, sırada Galaxy P ve R var

Yayınlanan yeni bir rapora göre teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl en çok satan serilerinden biri olan Galaxy J'ye son vereceği ve bunun yerine Galaxy P ve R serilerine geçiş yapacak. Sızıntılar Samsung'un yeni düşük ve orta segmentte Android telefonlar hazırladığı yönünde.

Galaxy J serisi tarih oluyor

Açıklamalara göre Samsung 2019 yılında, bütçe dostu serisi Galax J modellerini sonlandıracak ve yeni bir strateji doğrultusunda bu serinin yerini Galaxy P ve Galaxy R diye adlandırılan yeni akıllı telefon serisi alacak. Sektöre yakın kaynaklar Samsung'un bu kararı almasının sebebini şirketin, Çin akıllı telefon pazarında tekrar var olmak istemesi olarak gösteriyorlar.

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Gelen bir diğer ilginç haber ise Samsung'un Galaxy P ve R serileriniyönünde. Şirket tıpkı'ın yaptığı gibi cihazların tasarım ve teknolojisini kendi yapacak ancak üretimlerini iseyaptıracak. Bu karar teoride Samsung'untasarruf etmesini sağlayarak, tüketicilere kısmenolarak yansıyabilecek. Şirket ancak bu sayedeile başa çıkabileceğini düşünüyor.