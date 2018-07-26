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Samsung Galaxy J serisi sonlanıyor, sırada Galaxy P ve R var

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, önümüzdeki yıl Galaxy J serisine son verip, Galaxy P ve R serisi cihazlar piyasaya süreceği öğrenildi. Bu önemli gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapora göre teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl en çok satan serilerinden biri olan Galaxy J'ye son vereceği ve bunun yerine Galaxy P ve R serilerine geçiş yapacak. Sızıntılar Samsung'un yeni düşük ve orta segmentte Android telefonlar hazırladığı yönünde.

Galaxy J serisi tarih oluyor

Açıklamalara göre Samsung 2019 yılında, bütçe dostu serisi Galax J modellerini sonlandıracak ve yeni bir strateji doğrultusunda bu serinin yerini Galaxy P ve Galaxy R diye adlandırılan yeni akıllı telefon serisi alacak. Sektöre yakın kaynaklar Samsung'un bu kararı almasının sebebini şirketin, Çin akıllı telefon pazarında tekrar var olmak istemesi olarak gösteriyorlar.
Gelen bir diğer ilginç haber ise Samsung'un Galaxy P ve R serilerini kendi tesislerinde üretmeyeceği yönünde. Şirket tıpkı Apple'ın yaptığı gibi cihazların tasarım ve teknolojisini kendi yapacak ancak üretimlerini ise başka şirketlere yaptıracak. Bu karar teoride Samsung'un üretim maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlayarak, tüketicilere kısmen düşük fiyat olarak yansıyabilecek. Şirket ancak bu sayede Çinli akıllı telefon üreticileri ile başa çıkabileceğini düşünüyor.

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snoppy 10 ay en beğenilen
bu Samsung kadar telefon piyasasını karıştıran olmadı. Tüketicinin aklını da karıştırıyorlar.
Klavyeden random harflere basarak model adı tayin ediyorlar resmen, şaka gibi.
bu Samsung kadar telefon piyasasını karıştıran olmadı. Tüketicinin aklını da karıştırıyorlar.Klavyeden random harflere basarak model adı tayin ediyorlar r...
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ssbrutality 10 ay
Samsung galaxy grand prime plus Neo 4G :))))))))))))))
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snoppy 10 ay en beğenilen
bu Samsung kadar telefon piyasasını karıştıran olmadı. Tüketicinin aklını da karıştırıyorlar.
Klavyeden random harflere basarak model adı tayin ediyorlar resmen, şaka gibi.
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donanımcı123 10 ay
Alfabede harf bırakmadı bu samsung
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Mr. Jingles 10 ay
R serisini denemişti ama daha sonra bu isimlendirmeden vazgeçmişti. Hatta ilk Galaxy S modelinin işlemci değişmiş versiyonu idi. Nvidia Tegra 2 kullanıyordu.
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High Sierra 10 ay
C serisinde On serisinde ve E serisinde olduğu gibi fişini çeker bu iki serinin de.
Samsung farkında en çok tutan serisi J oldu. O da Çin haricinde hiçbir ülkede rekabet edeceği cihazla karşılaşmadığından oldu J serisinin.
A serisini 2 modele düşürse keşke. P R sonraki işler.
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borukuzen 10 ay
Samsung apple ile rekabet etmek istiyorsa Piremium marka algısını yüksek tutması lazım. Bu yüzden Note ya da S serilerinin dışında uygun fiyatlı tek bir seri yapabilir onun dışında tüm serileri sonlandırması gerek. Diğer bir konu da kendi işletim sistemini yapamamış olması. Bu ciddi bir eksi. İos işletim sistemini uzun zamandır deneyimleyen biri android işletim sistemine sahip bir telefona o kadar para vermek istemez. Diğer bir konu da android işletim sistemindeki üreticiler telefonlarına teknik destek ya da güncelleme desteği verme konusunda epey zayıflar.
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