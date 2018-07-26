Samsung Galaxy J serisi sonlanıyor, sırada Galaxy P ve R var

Teknoloji Editörü
Yayınlanan yeni bir rapora göre teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıl en çok satan serilerinden biri olan Galaxy J'ye son vereceği ve bunun yerine Galaxy P ve R serilerine geçiş yapacak. Sızıntılar Samsung'un yeni düşük ve orta segmentte Android telefonlar hazırladığı yönünde.
Galaxy J serisi tarih oluyor
Açıklamalara göre Samsung 2019 yılında, bütçe dostu serisi Galax J modellerini sonlandıracak ve yeni bir strateji doğrultusunda bu serinin yerini Galaxy P ve Galaxy R diye adlandırılan yeni akıllı telefon serisi alacak. Sektöre yakın kaynaklar Samsung'un bu kararı almasının sebebini şirketin, Çin akıllı telefon pazarında tekrar var olmak istemesi olarak gösteriyorlar.Gelen bir diğer ilginç haber ise Samsung'un Galaxy P ve R serilerini kendi tesislerinde üretmeyeceği yönünde. Şirket tıpkı Apple'ın yaptığı gibi cihazların tasarım ve teknolojisini kendi yapacak ancak üretimlerini ise başka şirketlere yaptıracak. Bu karar teoride Samsung'un üretim maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlayarak, tüketicilere kısmen düşük fiyat olarak yansıyabilecek. Şirket ancak bu sayede Çinli akıllı telefon üreticileri ile başa çıkabileceğini düşünüyor.
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Klavyeden random harflere basarak model adı tayin ediyorlar resmen, şaka gibi.