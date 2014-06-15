Apple 37 ülkede milyonlarca iPhone şarj adaptörünü değiştiriyor





Geçtiğimiz yıllarda Antennagate adıyla sembolleşen ve iPhone 4 modelinin çekim konusunda yaşadığı sorun hafızalardaki yerini korurken, firma sessiz sedasız yeni bir değişim programı başlattığını duyurdu.





Apple yaptığı duyuruda çok nadir de olsa iPhone 3GS, 4 ve 4S modellerinin USB şarj adaptöründe aşırı ısınma sorunları yaşandığını ve A1300 model numaralı 5 wattlık şarj adaptörlerinin tamamının değiştirileceğini bildirdi.





Ülkemizin de dahil olduğu 37 Avrupa ülkesinde yapılacak olan değişim milyonlarca adaptörü kapsıyor. Bahse konu modeller Eylül 2012 tarihine kadar potansiyel risk taşıyan A1300 model şarj adaptörü ile sunulmuştu.





Kullanıcılar sözkonusu adaptörlerini Apple Store'a veya programa katılan bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısına götürebilecek. 18 Haziran 2014'ten itibaren mobil iletişim operatörü iş ortakları da programa katılacak.

http://www.apple.com/tr/support/usbadapter-european/