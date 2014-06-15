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Apple 37 ülkede milyonlarca iPhone şarj adaptörünü değiştiriyor

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple 37 ülkede milyonlarca iPhone şarj adaptörünü değiştiriyor

Geçtiğimiz yıllarda Antennagate adıyla sembolleşen ve iPhone 4 modelinin çekim konusunda yaşadığı sorun hafızalardaki yerini korurken, firma sessiz sedasız yeni bir değişim programı başlattığını duyurdu.

Apple yaptığı duyuruda çok nadir de olsa iPhone 3GS, 4 ve 4S modellerinin USB şarj adaptöründe aşırı ısınma sorunları yaşandığını ve A1300 model numaralı 5 wattlık şarj adaptörlerinin tamamının değiştirileceğini bildirdi. 

Ülkemizin de dahil olduğu 37 Avrupa ülkesinde yapılacak olan değişim milyonlarca adaptörü kapsıyor. Bahse konu modeller Eylül 2012 tarihine kadar potansiyel risk taşıyan A1300 model şarj adaptörü ile sunulmuştu.

Kullanıcılar sözkonusu adaptörlerini Apple Store'a veya programa katılan bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısına götürebilecek. 18 Haziran 2014'ten itibaren mobil iletişim operatörü iş ortakları da programa katılacak.  

http://www.apple.com/tr/support/usbadapter-european/ Yorum Yaz
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RızaAkın14 4 yıl en beğenilen
Belkide hiç bir sıkıntı yok ama sırf reklam için
Apple ürününün arkasında duruyor ( ki gerçektende duruyor) desinler diye yaptıgı bi reklam taktiği olabilir
Iphone 3gs ten bahsediyor buzamana kadar neredeydin daha yenimi farkettin çok ısındığını riskli olduğunu adaptörün
Belkide hiç bir sıkıntı yok ama sırf reklam içinApple ürününün arkasında duruyor ( ki gerçektende duruyor) desinler diye yaptıgı bi reklam taktiği olabil...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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donanımcı123 4 yıl
Ölen ölmüştür yanan yanmıştır zaten kaç sene geçmiş.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Adamlar doğru ya da yanlış ürününe sahip çıkıyor. En azından, su geçirmez cihaz piyasa sürüp, sıvı temasında kullanıcı hatası, eski modellere ram yetmiyor diyip güncelleme vermeyip, orta seviye telefonları en güncel sürüm ile piyasaya sürmüyor. Tamam, eleştirin ama bu kısımları görmezden gelmemekte lazım.
Adamlar doğru ya da yanlış ürününe sahip çıkıyor. En azından, su geçirmez cihaz piyasa sürüp, sıvı temasında kullanıcı hatası, eski modellere ram yetmiyor diyi...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 4 yıl
İyi günler ben iphone 5 kullanıyorum ve yurtdışından geldiği için şarj adaptörü almam gerek. Ama 5w mu alayım yoksa 12w mu? 12w telefonu kasar fazla ısıtır diye korkuyorum. 12w kullanan varsa yardımcı olabilir mi?
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DH Misafiri 4 yıl
benimki A1399 acaba bunlar da dahil midir değişime ?
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Vialpando 4 yıl
Zorlu center'da randevu yok :) ikinci bir mağza şart.. Randevu alabilen var mı?
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pashamurat 4 yıl
Az önce randevum olmadan gittim Zorlu Apple Store'a. Check in de bulunan bey 5 dk da halletti, değişimi yaptı yolladı beni.

Adaptör için randevu istemiyorlar.
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Vialpando 4 yıl
5s in adaptorunu kullanmiyorum, iphone 4s adaptoru galiba , daha demin elime aldim patlayacak gibi :) degisim sart
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Jack! 4 yıl
Bende iphone 3 ten kalan adaptör var A 1205 üstüne para versen değiştirmem..
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monsterazor 4 yıl
Bu haberi okuyarak şarj aletimin değişim kampanyasında olduğunu öğrendiğimden Ankara'da ki Apple Yetkili Servis noktasına iPhone cihazımla birlikte gittim. Değişim kampanyasından yararlanmak istediğimi belirttiğimde telefon ve şarj cihazının seri numaralarının birbirini tutup tutmadığını kontrol ettiler ve sonuç olarak tutmadığı için değiştiremeyeceklerini belirttiler. Ben de cihazı faturalı ve sıfır olarak Hepsiburada.com'dan açılmamış paket olarak aldığımı belirtince bu durumla daha önce de karşılaştıklarını ve Hepsiburada.com un genellikle cihazları daha düşük maliyetle yurtdışından ithal ettiğini bu sebeple doğal olarak yanında gelen yabancı tip şarj aletini Türkiye'de kullanabilen şarj cihazıyla değiştirip tekrar paket yaptıklarını anlattı. Siz siz olun Hepsiburada'dan telefon alışverişi yapmayın. Önemli olan şarj aleti değişimi değil ama yapılan tam bir aldatmaca. Devlet küçük esnafla uğraşacağına önce bunları denetlesin.
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apespecter 4 yıl monsterazor
apple destekle konuşun bir de.
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oprema 4 yıl
4 yıldır 3gs kullanıyorum..o kadar mail atmama rağmen nalet T-Mobile unlock yapmadı..4.1 de hapsoldum..hiçbir uygulama yükleyemiyorum..güncelleme yapmaya kalksam telefon anında kilit yiyor ve herşey siliniyor..ayıptır ya 4 tane telefon çıkarmışın 3gs nin üstüne şu kiliti açmıyorsunuz..sağlam telefon ama bir daha iphone a elimi sürmeyeceğim..bahsedilen şarz aletinden bende de var..değiştirsen nolacak..yalan dolansın apple..kullanıcı dostu falan değil düpedüz düşmanısın..şu LG G3 bir gelsede kurtulsam şunlardan..

yine sinirlendim şu haberi okuyunca..
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St.Owl 4 yıl
Zaten 3 kere bozuldu su an 4.yu kullaniyorum
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beytepeli06 4 yıl
bu arada eskisini alıyorlar mı ? yoksa yeniyle birlike eskiyi de veriyorlar mı
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beytepeli06 4 yıl
1300 çıktı.
ankarada nereye gidecegim.
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