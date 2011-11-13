Apple 6 yıl sonra ilk nesil iPod nano modellerini batarya problemi nedeniyle geri çağırıyor

Haber Editörü
Apple'ın müzik endüstrisinde devrim yapan iPod modeline yeni bir tasarım ve incelik kattığı iPod nano modelinin ilk neslinin piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti. Ancak Apple halen bu modelleri kullanmakta olanlara bir mail göndererek batarya sorunlarından dolayı ücretsiz değişim yapılacağını duyurdu.
2009 yılında Güney Kore'de ilk nesil iPod nano modellerini yine aşırı ısınma nedeniyle bir değişim programına tabi tutmuştu. Sorunun aslında çok büyük olduğu anlaşılınca dünya çapında bir değişim programı başlatılması ihtiyacı doğdu.
Batarya sorunundan etkilenen iPod nano modelleri Eylül 2005-Aralık 2006 tarihleri arasında satılanlar. Bu modellerin sahipleri seri numarasını kontrol ettirerek dolduracakları bir form yoluyla programa katılacak. Arızalı modelin eline ulaşmasından en çok 6 hafta sonra yeni iPod nano modelleri müşteriye gönderilecek.
Halen bu cihazı kullananlar http://www.apple.com/support/ipodnano_replacement/?cid=CDM-US-DM-P0010121-CON&cp=em--&sr=em adresinden gerekli işlemleri başlatabilir. Ancak ülkemiz için çevrimiçi başvuru hizmeti bulunmadığından Apple satış noktalarına başvurulması gerekiyor.
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Bıktım şu donanımhaber ergenlerinden. cahil cahil konuşuyorsunuz.
Kaynak: http://www.engadget.com/2011/11/12/apple-to-replace-first-gen-ipod-nanos-in-the-us-due-to-faulty-ba/
Evet Apple salakta Dünya'daki bütün kullanıcılarına Siri sunacak size satılırken öyle bir vaat verildi mi Google Nexus One bile hemen desteğine çekerken Apple siri koyamaması yanlış mı? SIRI'nin internet üzerinden çalıştığını biliyorsunuzdur umarım gelmiş geçmiş bütün iPhonelara bu desteği nasıl verebilir. Sizin mantığınız alıyor mu? Siri daha geçenlerde 2-3 saat çöktü geldi herkese verelimde toptan çöksün. Bir Android kullanıcı olarak SIRI diğer iPhonelarda da olsun görüşü saçmalık!