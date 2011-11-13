Apple 6 yıl sonra ilk nesil iPod nano modellerini batarya problemi nedeniyle geri çağırıyor

Apple'ın müzik endüstrisinde devrim yapan iPod modeline yeni bir tasarım ve incelik kattığı iPod nano modelinin ilk neslinin piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti. Ancak Apple halen bu modelleri kullanmakta olanlara bir mail göndererek batarya sorunlarından dolayı ücretsiz değişim yapılacağını duyurdu.





2009 yılında Güney Kore'de ilk nesil iPod nano modellerini yine aşırı ısınma nedeniyle bir değişim programına tabi tutmuştu. Sorunun aslında çok büyük olduğu anlaşılınca dünya çapında bir değişim programı başlatılması ihtiyacı doğdu.





Batarya sorunundan etkilenen iPod nano modelleri Eylül 2005-Aralık 2006 tarihleri arasında satılanlar. Bu modellerin sahipleri seri numarasını kontrol ettirerek dolduracakları bir form yoluyla programa katılacak. Arızalı modelin eline ulaşmasından en çok 6 hafta sonra yeni iPod nano modelleri müşteriye gönderilecek.



