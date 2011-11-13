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Apple 6 yıl sonra ilk nesil iPod nano modellerini batarya problemi nedeniyle geri çağırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
136
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın müzik endüstrisinde devrim yapan iPod modeline yeni bir tasarım ve incelik kattığı iPod nano modelinin ilk neslinin piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti. Ancak Apple halen bu modelleri kullanmakta olanlara bir mail göndererek batarya sorunlarından dolayı ücretsiz değişim yapılacağını duyurdu.

2009 yılında Güney Kore'de ilk nesil iPod nano modellerini yine aşırı ısınma nedeniyle bir değişim programına tabi tutmuştu. Sorunun aslında çok büyük olduğu anlaşılınca dünya çapında bir değişim programı başlatılması ihtiyacı doğdu.

Batarya sorunundan etkilenen iPod nano modelleri Eylül 2005-Aralık 2006 tarihleri arasında satılanlar. Bu modellerin sahipleri seri numarasını kontrol ettirerek dolduracakları bir form yoluyla programa katılacak. Arızalı modelin eline ulaşmasından en çok 6 hafta sonra yeni iPod nano modelleri müşteriye gönderilecek.  

Halen bu cihazı kullananlar http://www.apple.com/support/ipodnano_replacement/?cid=CDM-US-DM-P0010121-CON&cp=em--&sr=em adresinden gerekli işlemleri başlatabilir. Ancak ülkemiz için çevrimiçi başvuru hizmeti bulunmadığından Apple satış noktalarına başvurulması gerekiyor.

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Chuckly 8 yıl en beğenilen
Müşteri memnuniyeti budur
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dreampowder 8 yıl
6 yıl sonra olmasının sebebi pil ile ilgili problemin yaklaşık 6 yıllık kullanım sonucunda ortaya çıkmaya başlaması. Kullanıcılar zaten 6 senedir sorunsuz kullanıyordu ipodlarını ama apple ortaya çıkan birkaç şikayetten yola çıkarak müşterilerini riske atmamak adına böyle bir jest yapıyor.


The reason given for waiting so long to replace them is that when it comes to this issue "the likelihood increases as the battery ages"; that, and it's finally too late for you to run out and get a Zune. No word yet on which models will be sent out as replacements, but if yours is personalized, then sorry -- no inscriptions available.


Bıktım şu donanımhaber ergenlerinden. cahil cahil konuşuyorsunuz.


Kaynak: http://www.engadget.com/2011/11/12/apple-to-replace-first-gen-ipod-nanos-in-the-us-due-to-faulty-ba/
6 yıl sonra olmasının sebebi pil ile ilgili problemin yaklaşık 6 yıllık kullanım sonucunda ortaya çıkmaya başlaması. Kullanıcılar zaten 6 senedir sorunsuz kull...
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eng304 8 yıl
aceleciburak
süper düşünce süper bi strateji cahil bir insan teknolojiden anlamayan biri bile 6 yıl sonra cihaza destek geliyo diye vayyy prestijli bir firmaymiş diyebilir amaçlanan zaten bu ama biliyoruz ki Siri denen yazılım iphone 4 te ve diğer cihazlarda desteklenmiyor burdada amaç belli 4s te siri den başka bi halt yok bunlar çok ucuz oyunlar milleti enayi yerine koymanın hesapları biz iyilik meleği bir şirketiz sizin sorunlarınıza açıklık getirir müşterimizi koruruz muhabbeti ama akıllı insan bunu yemez. Gerçekten müşterini seviyosan 4s te gizli panaroma modunu koymayacaksın daha doğrusu işletim sisteminde kapalı gelmeyecek yada siri yi 4 e de getireceksin herşeyden gıdım gıdım yapmayacaksın açıkçası benim gözümde bu recall olayının bi değeri yok sadece reklam çabası ben şahsen amaçlanan olayın farkındaym. Gerçekten firma ise pil noktasını çözecek yada işlemciyi downclock yapmadan çalıştırmanın o hali ile saf güç olarak gösterecek cihazı tonlarca para dökülen bi cihaz 1 ghz yerine 800 mhz de çalışıyo bu kadar kepaze bi durum olabilirmi yahu o zaman yazacaksın sitede 1 ghz yerine 800 mhz diye doğrucu isen milletin gözünü boyamak için 6 sene önceki cihazları değilde bu günün cihazlarındaki sorunu gidereceksin...

Evet Apple salakta Dünya'daki bütün kullanıcılarına Siri sunacak size satılırken öyle bir vaat verildi mi Google Nexus One bile hemen desteğine çekerken Apple siri koyamaması yanlış mı? SIRI'nin internet üzerinden çalıştığını biliyorsunuzdur umarım gelmiş geçmiş bütün iPhonelara bu desteği nasıl verebilir. Sizin mantığınız alıyor mu? Siri daha geçenlerde 2-3 saat çöktü geldi herkese verelimde toptan çöksün. Bir Android kullanıcı olarak SIRI diğer iPhonelarda da olsun görüşü saçmalık!
aceleciburaksüper düşünce süper bi strateji cahil bir insan teknolojiden anlamayan biri bile 6 yıl sonra cihaza destek geliyo diye vayyy prest...
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1 Avatar
4hill 6 yıl
apple nasıl bir büyülemişse insanların gözleri kör olmuş. bildiğin salak yerine koyuyorlar insanları ve bu şekilde reklam yapıyorlar. dünyada 10000 taneden fazla cihaz değiştirmeyecekler çünkü daha fazla insan elinde bu kadar süre tutmamıştır bu cihazı. bu cihazların applea maliyeti 50$ dan fazla değil hesaplayalım şimdi 500000$ lık çok ucuz bir reklam olmuş. not: iphone 5 ipad ve ipod shuffle kullanıcısıyım.
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alig48 6 yıl
Yabancılar bizim kadar her yeni çıkan nesili almaya çalışmıyor adamın işini görüyorsa kullanmaya devam ediyor yani hala çok sayıda kullanıcısı var demek bu,apple şirketinin böyle bir olaya kalkışması bile diğer firmalara örnek olmalıdır görüşündeyim.Adamların zaten konumu belli bu olaydan mı rant sağlayacaklar,boş versenize.
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stokesmg 6 yıl 4hill
gogolag90
apple nasıl bir büyülemişse insanların gözleri kör olmuş. bildiğin salak yerine koyuyorlar insanları ve bu şekilde reklam yapıyorlar. dünyada 10000 taneden fazla cihaz değiştirmeyecekler çünkü daha fazla insan elinde bu kadar süre tutmamıştır bu cihazı. bu cihazların applea maliyeti 50$ dan fazla değil hesaplayalım şimdi 500000$ lık çok ucuz bir reklam olmuş. not: iphone 5 ipad ve ipod shuffle kullanıcısıyım.

Peki madem öyle aynı reklamı neden daha önce hiç bir firma yapmadı ya da yapamadi?

Ayrıca çok haklısın 6 yıldır sorunsuz kullandıkları cihazları yenisi ile değiştiren insanlar bence de biraz salak :)
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Çimuanos 6 yıl
Ben ipod da problemim olmamasına rağmen bu geri çağırma ile 6. nesille değiştirdim, fakat hiç memnun değilim benim 1.nesil nanom daha kullanışlı ve güzeldi.
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alig48 6 yıl Çimuanos
Çimuanos

Ben ipod da problemim olmamasına rağmen bu geri çağırma ile 6. nesille değiştirdim, fakat hiç memnun değilim benim 1.nesil nanom daha kullanışlı ve güzeldi.

Valla bendeki nanonun şarjı yarım saat zor gidiyor :) ama ses kalitesi ve yüksekliği bakımından 6. nesil nanodan üstün olduğu bir gerçek.Ayrıca rockbox kurup dahada kaliteli müzik dinlemeye olanak veriyor.
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cagataybas 6 yıl Çimuanos
Çimuanos

Ben ipod da problemim olmamasına rağmen bu geri çağırma ile 6. nesille değiştirdim, fakat hiç memnun değilim benim 1.nesil nanom daha kullanışlı ve güzeldi.

üstadım nasıl yaptın acaba bizide bilgilendirme sansın var mı nerden gittin aldın cihazı. nereye teslim ettin...
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Tantum.35 6 yıl
6 yil kullanan adamlar bir 6 yil daha kullanirlar artik
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cagataybas 6 yıl
nerden degistirebiliriz acaba bilgisi olan var mı?
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darkbluestaz 6 yıl
Apple faniyim fakat akil var mantik var kardesim, ya 6 yilda anca anladi firma hatali oldugunu cihazin yada gozboyuyolar bu kadar basit.Bu tespiti yapmak cok buyuk zeka falan istemiyor,sadece biraz dusun.
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freestyler7 7 yıl
6 senede anlamış koca Apple firması hatasını ve buna inanan insanlar var yazık!
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Bamya Avcisi 7 yıl
SystemApps
Chuckly Müşteri memnuniyeti budur
Evet kardeşim budur.Ama bi dk yanlış mı gördüm 6 yıl sonra mı yazıyor orda?
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BASTIM EKSİYİ

Ironi yapti akilli.
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slyt 8 yıl
Yanlis anlamayin ama
Girisimelektronik bu konuya bayagi bi hakim bu yuzden
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bilgins34 8 yıl
Benim nano da değişim yapılabilir durumdaymış.Istanbul'da Apple şatış noktalarında değişim başvurusu yapabilen,teşebbüs edenler? Bilgilendirme lütfen :)
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strathhmore 8 yıl
Centauri
strathhmore Çok komik ya. Alın bakın biz böyle teknik destek oluruz demeye getirmişler taa 6 sene önceki ürünü kaç kişi kullanıyorki artık tabiki o ürünü seçerler. Tamamen pazarlama taktiği ve hilekar adamlar. E ee buradan apple için helal falan yazanlar size söylüyorum peki daha 2 sene olmadı iphone 4 deki anten sorunu için bunu yaptımı bu marka. Hayır. Neden yapmadı? çünkü milyonlarca sipariş alan ürünü çağırıp milyonlarca dolarlık zarar girmek istemedi. Ne olur bu kadar saf olmayın.
Bence bilmedigin konularda konusma, bilmiyorsan sus, uydurma. Anten sorunu dedigin sey icin, Apple acikca Sorun yasiyorsaniz geri getirin tum paranizi verelim dedi. Ya da isterseniz bedava kilif verelim dedi Gel gor ki, anten sorunu acayip abartilan aslinda kimseyi etkilemeyen bir sorun oldugu icin, geri getirme oranlari %1 in altinda kaldi. money.cnn.com/...

Hmm kılıf önerdiler sağolsunlar,en zaten sorunda yoktu millet abarttı (tabii ya), komiksiniz harbi komik, en iyisimi ben bilmeden devam edeyim, bilenler konuşsun aferim sana :))
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strathhmore 8 yıl
Çok komik ya. Alın bakın biz böyle teknik destek oluruz demeye getirmişler taa 6 sene önceki ürünü kaç kişi kullanıyorki artık tabiki o ürünü seçerler. Tamamen pazarlama taktiği ve hilekar adamlar. E ee buradan apple için helal falan yazanlar size söylüyorum peki daha 2 sene olmadı iphone 4 deki anten sorunu için bunu yaptımı bu marka. Hayır. Neden yapmadı? çünkü milyonlarca sipariş alan ürünü çağırıp milyonlarca dolarlık zarar girmek istemedi. Ne olur bu kadar saf olmayın.
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Centauri 8 yıl strathhmore
strathhmore

Çok komik ya. Alın bakın biz böyle teknik destek oluruz demeye getirmişler taa 6 sene önceki ürünü kaç kişi kullanıyorki artık tabiki o ürünü seçerler. Tamamen pazarlama taktiği ve hilekar adamlar. E ee buradan apple için helal falan yazanlar size söylüyorum peki daha 2 sene olmadı iphone 4 deki anten sorunu için bunu yaptımı bu marka. Hayır. Neden yapmadı? çünkü milyonlarca sipariş alan ürünü çağırıp milyonlarca dolarlık zarar girmek istemedi. Ne olur bu kadar saf olmayın.

Bence bilmedigin konularda konusma, bilmiyorsan sus, uydurma.

Anten sorunu dedigin sey icin, Apple acikca 'Sorun yasiyorsaniz geri getirin tum paranizi verelim' dedi. Ya da isterseniz bedava kilif verelim dedi

Gel gor ki, anten sorunu acayip abartilan aslinda kimseyi etkilemeyen bir sorun oldugu icin, geri getirme oranlari %1 in altinda kaldi.

money.cnn.com/...
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SystemApps 8 yıl
bkerem
nomenestomen
novicem Bazı arkadaşların ürün yaşlandıkça ortaya çıkan bir sorun gibi dayanaksız ve tamamen taraflı yorumları ise artık işin fanboyluktan bile çıktığını gösteriyor.
Kapak diye buna derim.Bizim kör fanboylar da vay anasını,apple harika ya,müşreti memnuniyeti desin hala.İnan severek apple kullananlar da bu fanboylar yüzünden utanıyordur.
Değişim sayfasında yazan bu. Okumadınız sanırım. Fanboyluk falan değil. Olayın olasılığını nadir olmakla birlikte, pil eskidikçe olasık artıyor denmiş. This issue has been traced to a single battery supplier that produced batteries with a manufacturing defect. While the possibility of an incident is rare, the likelihood increases as the battery ages. apple.com/...

olasılığın artması ya da azalması olasılığın olduğu gerçeğini değiştirmez.Dolayısı ile sorun hep var.Bu drumda
novicem
Bazı arkadaşların ürün yaşlandıkça ortaya çıkan bir sorun gibi dayanaksız ve tamamen taraflı yorumları ise artık işin fanboyluktan bile çıktığını gösteriyor.

yorumu çok doğru bir yorum.
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ouz77 8 yıl
Arkadaşlar Tartışmayı bırakalım da konuya uygun yorumlar yazalım lütfen. Yarın Bursa Korupark'taki Apple mağazasına uğramayı düşünüyorum. Yukarıda yazdığım soruyu cevaplarsanız ona göre gideceğim. Ayrıca her Apple Mağazası geçerlimi değişim için? Gittiğimizde haberimiz yok falan demesinler
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Centauri 8 yıl
SystemApps

Bazı arkadaşların ürün yaşlandıkça ortaya çıkan bir sorun gibi dayanaksız ve tamamen taraflı yorumları ise artık işin fanboyluktan bile çıktığını gösteriyor.





Ne diyosun sen ya?

1- Burada bircok kiside iPod Nano var, sozkonusu sorun hickimsede ortaya cikmamis
2- Apple da aciklamasinda sorun pil yaslandikca ortaya cikiyor demis

Eee? Nasil tarafli ve dayanaksiz oluyor?
Senin dayanagin ne bu yorumlar tarafli ve dayanaksizsa? iPod Nanon var da birsey mi oldu? Ayrica anlamiyorum ki, SANA NE???
Ayrica 3 yasinda olsan bile su kadarini dusunebilirdin, Apple 6 SENE SONRA boyle bir aciklama yapmasa, boyle bir destek vermese kimsenin umrunda olmazdi, kimse farketmezdi bile. 6 sene sonra 'hatali pil' diye birsey olmaz, normalde pillerin omru zaten 6 senden az.

Bu durumda, tekrar, iPod Nano kullananlar memnun, simdiye kadar hicbirisi sorun da yasamamis, ona ragmen 6 yil sonra Apple'dan aciklama geliyor ve Apple'in yillar once aldiklari ellerindeki cihaza hala sahip ciktigini gorup memnun oluyorlar.

SANA NE OLUYOR?????

Adamlar MEMNUN, bunu soyluyorlar, sorun YASAMAMISLAR ona ragmen Apple cikmis sorun yasayabilirsiniz degistrecegiz demis 6 SENE SONRA, sen burada 3. kisi bile degilsin, cikmis fanboy diyorsun, SANA NE??

Apple urunleri disinda 6 sene kullanabildigin herhangi bir elektronik cihaz bile yok ki yahu.
Walkman zamaninda senede bir degistirirdik, birseyi kesin geberirdi. PC desen o da oyle. Nokia cep telefonlari desen, o da oyle. Adamlar 6 SENE SONRA destek veriyorlar.
Nasil bir kompleks ve korluktur bunu bile cikip karaliyorsunuz ya.

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