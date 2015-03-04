Apple, 9 Mart etkinliğinde 12-inç Retina ekranlı Macbook Air'i de görücüye çıkartabilir

Apple'ın davetiyelerini dağıtmaya başladığı San Fracisco merkezli 9 Mart etkinliği kapsamında 12-inç Retina ekranlı Macbook Air modelini de görücüye çıkartabileceği söylenmeye başlandı.

Yayılan bilgiler doğrultusunda 9 Mart etkinliğini Apple Watch için özel olarak hazırladığı düşünülen dünyanın en değerli şirketi Apple, görünüşe bakılırsa söylentileri çok uzun zamandır gelen 12-inç Retina ekranlı Macbook Air modelini de resmi olarak lanse edecek. Tasarımsal olarak mevcut Macbook Air çizgisini koruyacağı söylenen dizüstü bilgisayarın, sessiz kullanım için fan barındırmayacağı, Intel Core M Broadwell ailesinden bir işlemci kullanacağı, hoparlörlerinin klavye altına konumlandırılacağı, mekanik düğme barındırmayan yenilenmiş bir trackpad taşıyacağı ve sadece bir adet USB portuyla geleceği düşünüyor. Apple'ın bu etkinlik kapsamında ayrıca 11-inç ile 13-inçlik Macbook Air modellerini de yenileyebileceği söylenenler arasında yer alıyor.

Konsept çizimlere bakıldığı zaman oldukça şık görünen 12-inç Retina ekranlı Macbook Air, şimdiden büyük merak uyandırıyor.

http://www.macrumors.com/2015/03/03/rumor-retina-macbook-air-march-9-event/