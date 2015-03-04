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Apple, 9 Mart etkinliğinde 12-inç Retina ekranlı Macbook Air'i de görücüye çıkartabilir

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple, 9 Mart etkinliğinde 12-inç Retina ekranlı Macbook Air'i de görücüye çıkartabilir
Apple'ın davetiyelerini dağıtmaya başladığı San Fracisco merkezli 9 Mart etkinliği kapsamında 12-inç Retina ekranlı Macbook Air modelini de görücüye çıkartabileceği söylenmeye başlandı.
Yayılan bilgiler doğrultusunda 9 Mart etkinliğini Apple Watch için özel olarak hazırladığı düşünülen dünyanın en değerli şirketi Apple, görünüşe bakılırsa söylentileri çok uzun zamandır gelen 12-inç Retina ekranlı Macbook Air modelini de resmi olarak lanse edecek. Tasarımsal olarak mevcut Macbook Air çizgisini koruyacağı söylenen dizüstü bilgisayarın, sessiz kullanım için fan barındırmayacağı, Intel Core M Broadwell ailesinden bir işlemci kullanacağı, hoparlörlerinin klavye altına konumlandırılacağı, mekanik düğme barındırmayan yenilenmiş bir trackpad taşıyacağı ve sadece bir adet USB portuyla geleceği düşünüyor. Apple'ın bu etkinlik kapsamında ayrıca 11-inç ile 13-inçlik Macbook Air modellerini de yenileyebileceği söylenenler arasında yer alıyor.
Konsept çizimlere bakıldığı zaman oldukça şık görünen 12-inç Retina ekranlı Macbook Air, şimdiden büyük merak uyandırıyor.
 
Apple, 9 Mart etkinliğinde 12-inç Retina ekranlı Macbook Air'i de görücüye çıkartabilir

http://www.macrumors.com/2015/03/03/rumor-retina-macbook-air-march-9-event/ Yorum Yaz
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ErKaN-23 4 yıl
Hiç ısınamadım air lere pro varken hiç gerek yok retina performans incelik hepsi proda mevcut
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onder.t 4 yıl
sızan fotoğraflardan bazıları şöyle;

erkan çerçevesi Pro'lar gibi siyah olacak sanırım.

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ve bunu hiç sevmedim, ışıklı Apple logosunun yerine normal iphone ve ipad'lerdeki Apple logosu gelebilir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bunun dışında Apple Watch ve fansız retina Air çıkarsa ikisine de talibim.

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AhMeTsT 4 yıl
Applenin Pc Leri İİ
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freeman8476 4 yıl
Klavye çirkin duruyor böyle inşallah böyle yapmamışlardır. Uzun süredir bekliyorum bu cihazı
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greeny16 4 yıl
Retina olduğu için fiyat yapılandırmasına gidermi sizce
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Harpooner 4 yıl greeny16
greeny16
Retina olduğu için fiyat yapılandırmasına gidermi sizce

Abd fiyatlarına göre macbook pro retina çıktığında kaça çıktı acaba o fikir verir bize, eğer arttıysa arması kesin gibi ama 12" tek model çıkarırlarsa belki arttırmazlar
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xmasx 4 yıl
Apple bu modeli niye cikariyor anlamadim ki bunun yerine mac os x isletim sistemli ipad cikarsana yahu!
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Harpooner 4 yıl
Çerçeveleri daraltıp 11"-13" yerine aynı boyda 12"-14" yapsalar çok da güzel olur ama imkansız heralde.

Dell XPS neymiş ya şimdi baktım komple olarak çok etkileyici değil ama, ekran çok acayip bişey
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bkaakco 4 yıl xmasx
iOS ile OS X zaten aynı çekirdeği paylaşır, ayrıca OS X bilgisayar için, iOS mobil cihazlar için gayet uygun.
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manyakurt 4 yıl
ekran dell xps 13 deki gibi olursa alınabilir. ekran çerçeveleri çok çirkin air'larda
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General. 4 yıl
Yeni MacBook aldım lan keşke biraz bekleseydim.
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alcest 4 yıl
Dell xps modelini çıkarmasa hiç zahmet etmeyeceklerdi.
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