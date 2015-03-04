Apple, 9 Mart etkinliğinde 12-inç Retina ekranlı Macbook Air'i de görücüye çıkartabilir

Haber Editörü
Apple'ın davetiyelerini dağıtmaya başladığı San Fracisco merkezli 9 Mart etkinliği kapsamında 12-inç Retina ekranlı Macbook Air modelini de görücüye çıkartabileceği söylenmeye başlandı.
Yayılan bilgiler doğrultusunda 9 Mart etkinliğini Apple Watch için özel olarak hazırladığı düşünülen dünyanın en değerli şirketi Apple, görünüşe bakılırsa söylentileri çok uzun zamandır gelen 12-inç Retina ekranlı Macbook Air modelini de resmi olarak lanse edecek. Tasarımsal olarak mevcut Macbook Air çizgisini koruyacağı söylenen dizüstü bilgisayarın, sessiz kullanım için fan barındırmayacağı, Intel Core M Broadwell ailesinden bir işlemci kullanacağı, hoparlörlerinin klavye altına konumlandırılacağı, mekanik düğme barındırmayan yenilenmiş bir trackpad taşıyacağı ve sadece bir adet USB portuyla geleceği düşünüyor. Apple'ın bu etkinlik kapsamında ayrıca 11-inç ile 13-inçlik Macbook Air modellerini de yenileyebileceği söylenenler arasında yer alıyor.
Konsept çizimlere bakıldığı zaman oldukça şık görünen 12-inç Retina ekranlı Macbook Air, şimdiden büyük merak uyandırıyor.
http://www.macrumors.com/2015/03/03/rumor-retina-macbook-air-march-9-event/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
erkan çerçevesi Pro'lar gibi siyah olacak sanırım.
ve bunu hiç sevmedim, ışıklı Apple logosunun yerine normal iphone ve ipad'lerdeki Apple logosu gelebilir.
bunun dışında Apple Watch ve fansız retina Air çıkarsa ikisine de talibim.
Abd fiyatlarına göre macbook pro retina çıktığında kaça çıktı acaba o fikir verir bize, eğer arttıysa arması kesin gibi ama 12" tek model çıkarırlarsa belki arttırmazlar
Dell XPS neymiş ya şimdi baktım komple olarak çok etkileyici değil ama, ekran çok acayip bişey