Apple, ABD’deki kopya Apple mağazalarına karşı yürütmeyi durdurma kararı aldırdı

Dünyanın en değerli markası Apple, cihaz ve işletim sistemi satışlarından milyar dolarlar kazanan bir firma haline geldi. Bu kadar muazzam bir kazançtan pay kapmak isteyen girişmiciler ise Apple kopyası ürünlerle giriş seviyesi tablet ve telefon pazarını istila etmiş durumda. Ancak kopyalananlar sadece cihazlarla sınırlı değil.





Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde Çin’in bazı ülkelerinde klon Apple mağazaları açıldığı bilgisi veriliyordu. Telif hakkı konusunda Avrupa ve ABD’den oldukça gerilerde olan Çin’de bu tür girişimlerle mücadele etmek oldukça zor oluyor. Buna rağmen Apple mücadelesini sürdürerek Çin hükümetinin bu mağazalardan önemli bir kısmını kapatmasını sağlamıştı. Apple’ın şimdiki hedefinde ise ABD’de faaliyet gösteren klon Apple mağazaları var.





Apple 25 Temmuz tarihinde ABD’de faaliyet gösteren Samuel Chuang’a bağlı Fun Zone ve Apple Story adındaki iki mağazaya karşı telif hakkı davası açtı. Mağazalar Apple ürünlerine ait aksesuar satıyor ve cihazların tamirini yapıyor. Apple’ı kızdıran ise mağazaların izinsiz birebir Apple estetiğini kendilerine uygulamış olması.





Bölge Mahkemesi yargıcı Kiyo Matsumoto davayı kabul etti ve süreç boyunca bu iki mağazanın tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. 12 Ağustos tarihinde dava her iki tarafın da dinleneceği bir duruşmayla başlamış olacak.