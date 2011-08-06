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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, ABD’deki kopya Apple mağazalarına karşı yürütmeyi durdurma kararı aldırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,8b
1
17
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en değerli markası Apple, cihaz ve işletim sistemi satışlarından milyar dolarlar kazanan bir firma haline geldi. Bu kadar muazzam bir kazançtan pay kapmak isteyen girişmiciler ise Apple kopyası ürünlerle giriş seviyesi tablet ve telefon pazarını istila etmiş durumda. Ancak kopyalananlar sadece cihazlarla sınırlı değil.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde Çin’in bazı ülkelerinde klon Apple mağazaları açıldığı bilgisi veriliyordu. Telif hakkı konusunda Avrupa ve ABD’den oldukça gerilerde olan Çin’de bu tür girişimlerle mücadele etmek oldukça zor oluyor. Buna rağmen Apple mücadelesini sürdürerek Çin hükümetinin bu mağazalardan önemli bir kısmını kapatmasını sağlamıştı. Apple’ın şimdiki hedefinde ise ABD’de faaliyet gösteren klon Apple mağazaları var.

Apple 25 Temmuz tarihinde ABD’de faaliyet gösteren Samuel Chuang’a bağlı Fun Zone ve Apple Story adındaki iki mağazaya karşı telif hakkı davası açtı. Mağazalar Apple ürünlerine ait aksesuar satıyor ve cihazların tamirini yapıyor. Apple’ı kızdıran ise mağazaların izinsiz birebir Apple estetiğini kendilerine uygulamış olması. 

Bölge Mahkemesi yargıcı Kiyo Matsumoto davayı kabul etti ve süreç boyunca bu iki mağazanın tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. 12 Ağustos tarihinde dava her iki tarafın da dinleneceği bir duruşmayla başlamış olacak. 

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mk2kill 8 yıl
apple yani ``elma`` cok genel bir isim. Adam dukkanin adini IBM story yapsaydi belki yadirgardim ama apple story yani elma hikayesi.Kullanim dilindeki Elma ve Hikaye kelimelerinin tescil hakkini alamayacaklarina gore durum cok vahim degil :))
aklima mcdoners geldi bir anda. Ingilterede canina okumuslardi zavalli donercinin :))
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Recharged 8 yıl
İsim çok iyi olmuş.Bu tarz klonlanmış işler açıkcası bana çok basit geliyor.Etik bulmuyorum bunları.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ekleme:
İsterseniz şu adresten TOP100 Chart'ını da indirebilirsiniz: millwardbrown.com/...
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sleepnir 8 yıl
Apple Story mi?

Dalga geçer gibi olmuş sanki? Yani diğer diğer patent konularında falan Apple'a kızsam da birebir çakmalar konusunda istedikleri gibi süründürsünler bence.
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben tarafsız birisiyimdir. Yukarıdaki "ÇOCUK" un çocukça yorumunu komik bulsam da aradığım zaman çıkan sonuca göre sıralama şu:
1- Apple
2- Google
3- IBM
4- Mc Donald's
5- Microsoft
6- Coca Cola
7- AT&T
8- Marlboro
9- China Mobile
10- General Electric
11- ICBC
12- Vodafone
13- Verizon
14- Amazon
15- Walmart
16- Wells Fargo
17- UPS
18- Hewlett Packard
19- Deutsche Telekom
20- Visa
şeklinde gidiyor. Üstelik yanlarında toplam değerleri de yazıyor.
Kaynak: businessinsider.com/...
ve Dünyaca ünlü
Reuters: reuters.com/...
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umutarslan.com 8 yıl
H@B!B
Batuist
Dünyanın en değerli markası Apple...
kaynak belirtirmisin?????
1 2 3 Neymiş bakiyim :) Apple 1 numaraymiş,oku bakiyim..

böyle insanlar gördükçe utanıyorum.Yoksa sen steve jobs musun? öyle isen yazdığını normal karşılarım ama değilsen acilen tedavi edilmelisin
1 Yanıt Yanıtla +2
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Batuist 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

H@B!B

Batuist
Dünyanın en değerli markası Apple...
kaynak belirtirmisin?????
1 2 3 Neymiş bakiyim :) Apple 1 numaraymiş,oku bakiyim..


böyle insanlar gördükçe utanıyorum.Yoksa sen steve jobs musun? öyle isen yazdığını normal karşılarım ama değilsen acilen tedavi edilmelisin


bunun kesin yaşı çok küçüktür eminim. ilköğretim seviyesi bir yaştadır.. yoksa aklı başında birinin yazacağı birşey değil.. gençlik cehaleti ve cesareti deyip geçelim... burada herkes aklı başında olgun insan değil ki..

artı sorduğum soru böylesi rezil bir şekilde heba oldu...konuya gelecek olursak haber yazarı daha öncede başka bir haberinde apple'ı dünyanın en değerli şirketi diye gösterip habere başlamıştı ve birkaç kişi böyle olmadığı ispat etmiştik.. (ki genelde apple haberlerinde bunu yapar) toplam hisse değeri ne kadar yüksek olsada apple'dan daha değerli şirketler var... Yalnız haberde "Dünyanın en değerli markası" dediğine göre bundan isim değeri anlaşılıyorki 2 ay öncesine kadar en değerli marka google'dı.. Haberi yazan kişi çok ezbere yazıyor. geri dönüp yorumları okusa belki belki biraz daha dikkatli olacak ama maalesef bir robot gibi salt metin yazıp görevini icra etmiş olmanın ötesine geçemeyecek kadar da ilgisiz birisi.. bende şayet 2 ay içinde bir değişiklik olduysa bilmek amaçlı kaynak istemiştim.. Ama tüm apple konularında ezbere şablonlar kullnıyor ki hiç alaksı yok.. yok en değerli firma en değerli marka en zengini en en en.... nedir bu gelişi güzel yazmanın mantığı anlamak zor.. tamam apple'ı seviyor olabilirsiniz de ki bende seviyorum ama herşeyin hakkını vermek lazım Türkiyenin en büyük teknoloji sistesinde yazı yazıyorsan bu kadar gelişi güzel yazamazsın..
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TheJudgé 8 yıl
H@B!B
Batuist
Dünyanın en değerli markası Apple...
kaynak belirtirmisin?????
1 2 3 Neymiş bakiyim :) Apple 1 numaraymiş,oku bakiyim..

Arkadaşa dokunmayalım , bu mutluluğu bi süre yaşasın ..
Ona kendisi gibiler yüzünden applenin zengin olduğunu söylemiyelim simdilik :)
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Batuist 8 yıl
Dünyanın en değerli markası Apple...

kaynak belirtirmisin?????
1 Yanıt Yanıtla
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H@B!B 8 yıl Batuist
Batuist

Dünyanın en değerli markası Apple...


kaynak belirtirmisin?????


1

2

3


Neymiş bakiyim :) Apple 1 numaraymiş,oku bakiyim..
1 Yanıt Yanıtla
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umutarslan.com 8 yıl
jovanovic

Büyük cesaret de Apple Story nedir yahu Toy Story gibi


Love story :D

youtube.com/...
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jovanovic 8 yıl
Büyük cesaret de Apple Story nedir yahu Toy Story gibi
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photo sir 8 yıl
aynen çok komik bi isim olmuş
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