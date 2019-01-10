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Apple, AirPlay 2 özellikli TV'lerin listesini yayınladı

Apple’ın AirPlay 2 protokolünü destekleyen televizyonların sayısı her geçen gün artıyor. Cupertinolu şirket resmi web sitesi aracılığı ile AirPlay 2 özellikli televizyonların tam listesini yayınladı.
4 ay
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12
Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, birkaç televizyon üreticisinin AirPlay 2 standardını toplam 19 televizyon modeline entegre etmesine izin verdi. AirPlay sayesinde kullanıcılar Apple cihazlarındaki müzik, video ve fotoğrafları televizyonlarında kolayca yayınlayabiliyorlar. Aynı şekilde cihazlarının ekranını televizyonlarına yansıtmaları da mümkün oluyor.
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Aşağıdaki listede yer alan tüm televizyonlar (Samsung'lar hariç) Apple'ın HomeKit platformuyla da uyumlu çalışacak. Böylece kullanıcılar sanal asistan Siri'den televizyonlarını açıp kapatmasını isteyebilecekler. İşte Apple'ın resmi web sitesinde AirPlay 2 uyumlu olarak listelenen televizyonların tam listesi:
  • LG OLED (2019)
  • LG NanoCell SM9X serisi (2019)
  • LG NanoCell SM8X serisi (2019)
  • LG UHD UM7X serisi (2019)
  • Samsung QLED Serisi (2019 ve 2018)
  • Samsung 8 Serisi (2019 ve 2018)
  • Samsung 7 Serisi (2019 ve 2018)
  • Samsung 6 Serisi (2019 ve 2018)
  • Samsung 5 Serisi (2019 ve 2018)
  • Samsung 4 Serisi (2019 ve 2018)
  • Sony Z9G Serisi (2019)
  • Sony A9G Serisi (2019)
  • Sony X950G Serisi (2019)
  • Sony X850G Serisi (2019 85 inç, 75 inç, 65 inç ve 55 inç modeller)
  • Vizio P-Serisi Quantum (2019 ve 2018)
  • Vizio P-Serisi (2019, 2018 ve 2017)
  • Vizio M-Serisi (2019, 2018 ve 2017)
  • Vizio E-Serisi (2019, 2018 ve 2017)
  • Vizio D-Serisi (2019, 2018 ve 2017)

https://www.apple.com/ios/home/accessories/#section-tv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
Apple TV nin sadece Airplay olarak kullanıldığını zannediyorsunuz.
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ombuds_man 4 ay
Mu9000 yok yani
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ssbrutality 4 ay
Vizio nun çok sağlam makineleri var.
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haQQo 4 ay
“Cupirtinplu Şirket” yazmayınca Apple haberi yapılamıyor diye gizli bir kural olmalı
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Tlg3 4 ay
Çok lazimdi
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esmerbuyucu 4 ay
LG ve Samsung her zamanki gibi başı çekmiş. Kişinin tercihine kalmış oluyor.
Zaten Sony'yi takan yok, Vizio'da ülkemizde yok.
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mg3 4 ay
Vizio markasi keske turkiyeye gelse cok iyi tvleri var ve oyun performansi diger tvlerden cok daha iyidir endusuk imputlag degerlerine sahip tvler
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xbreakx 4 ay mg3
bestbuy.com/...
FALD, VA, Direct Led, 120 hZ TV 800 USD
Bizde olsa en az 8,000₺ olur.
Gercekten uygun fiyat ve iyi performans...
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Helsinki 4 ay
Koskoca sony, lg, samsung vizio kadar olamamış mı? Adamlar 2017 modele destek vermiş. Sony ve lg sadece 2019a vermiş.
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WB 4 ay
Gec bile kaldilar..
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@CAN@ 4 ay
Yeni cihazlar için Apple TV gerekliliği kalkmış oldu şimdi. Eski, akıllı özelliği olmayan televizyonlar için kullanılabilir.
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