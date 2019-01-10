Apple, AirPlay 2 özellikli TV'lerin listesini yayınladı

Apple, birkaç televizyon üreticisinin AirPlay 2 standardını toplam 19 televizyon modeline entegre etmesine izin verdi. AirPlay sayesinde kullanıcılar Apple cihazlarındaki müzik, video ve fotoğrafları televizyonlarında kolayca yayınlayabiliyorlar. Aynı şekilde cihazlarının ekranını televizyonlarına yansıtmaları da mümkün oluyor.

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Aşağıdaki listede yer alan tüm televizyonlar (Samsung'lar hariç) Apple'ın HomeKit platformuyla da uyumlu çalışacak. Böylece kullanıcılar sanal asistan Siri'den televizyonlarını açıp kapatmasını isteyebilecekler. İşte Apple'ın resmi web sitesinde AirPlay 2 uyumlu olarak listelenen televizyonların tam listesi:

LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X serisi (2019)

LG NanoCell SM8X serisi (2019)

LG UHD UM7X serisi (2019)

Samsung QLED Serisi (2019 ve 2018)

Samsung 8 Serisi (2019 ve 2018)

Samsung 7 Serisi (2019 ve 2018)

Samsung 6 Serisi (2019 ve 2018)

Samsung 5 Serisi (2019 ve 2018)

Samsung 4 Serisi (2019 ve 2018)

Sony Z9G Serisi (2019)

Sony A9G Serisi (2019)

Sony X950G Serisi (2019)

Sony X850G Serisi (2019 85 inç, 75 inç, 65 inç ve 55 inç modeller)

Vizio P-Serisi Quantum (2019 ve 2018)

Vizio P-Serisi (2019, 2018 ve 2017)

Vizio M-Serisi (2019, 2018 ve 2017)

Vizio E-Serisi (2019, 2018 ve 2017)

Vizio D-Serisi (2019, 2018 ve 2017)

https://www.apple.com/ios/home/accessories/#section-tv