Tim Cook: İnsanlığa en büyük katkımız sağlık konusunda olacak

Apple CEO'su Tim Cook, CNBC kanalından Jim Cramer ile yaptığı röportajda, Cupertinolu teknoloji devinin 2019 yılı ve sonrasına yönelik stratejileri hakkında bazı bilgiler verdi. Cook, şirketin bu yıl yeni hizmetler sunmayı hedeflediğini söyledi.

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Deneyimli yönetinin ifadesine göre söz konusu hizmetler sadece Apple cihazlarına odaklı olmayacak. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni sağlık hizmetlerinin başlatılması planlanıyor. Cook ayrıca hayli iddialı bir açıklama yaparak "Gelecekte, Apple'ın insanlığa en büyük katkısının ne olduğu sorulduğunda, cevap "sağlıkla" ilgili olacak" dedi.

Apple sağlık hizmetlerine önem veriyor

Apple'ın son dönemde cihazlarında sunduğu sağlık hizmetlerine öncelik verdiğine tanık olduk. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri kullanıcıların bileklerinden EKG çekmelerine olanak sağlamasıydı.

Akıllı saat bu özelliği sayesinde kalpte ritim bozukluğu belirtileri olup olmadığını gösterebiliyor. iPhone’un Sağlık uygulaması da en son iOS 12.2 sürümünde güncellenmişti.

https://www.engadget.com/2019/01/09/apple-health-services-2019/