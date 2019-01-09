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Tim Cook: İnsanlığa en büyük katkımız sağlık konusunda olacak

Apple'ın patronu Tim Cook, bu yıl sağlık sektörüne yönelik yeni hizmetler sunmaya odaklanacaklarını söyledi. Deneyimli yönetici insanlığa en büyük katkılarının "sağlık" konusunda olacağını söylüyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple CEO'su Tim Cook, CNBC kanalından Jim Cramer ile yaptığı röportajda, Cupertinolu teknoloji devinin 2019 yılı ve sonrasına yönelik stratejileri hakkında bazı bilgiler verdi. Cook, şirketin bu yıl yeni hizmetler sunmayı hedeflediğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone XS ve XR üretimini yüzde on daha azalttı"
Deneyimli yönetinin ifadesine göre söz konusu hizmetler sadece Apple cihazlarına odaklı olmayacak. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni sağlık hizmetlerinin başlatılması planlanıyor. Cook ayrıca hayli iddialı bir açıklama yaparak "Gelecekte, Apple'ın insanlığa en büyük katkısının ne olduğu sorulduğunda, cevap "sağlıkla" ilgili olacak" dedi.

Apple sağlık hizmetlerine önem veriyor

Apple'ın son dönemde cihazlarında sunduğu sağlık hizmetlerine öncelik verdiğine tanık olduk. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri kullanıcıların bileklerinden EKG çekmelerine olanak sağlamasıydı.
Akıllı saat bu özelliği sayesinde kalpte ritim bozukluğu belirtileri olup olmadığını gösterebiliyor. iPhone’un Sağlık uygulaması da en son iOS 12.2 sürümünde güncellenmişti.

https://www.engadget.com/2019/01/09/apple-health-services-2019/ Yorum Yaz
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Ryukk6193 4 ay en beğenilen
Çok isabetli bir hamle yakın gelecekte iphone fiyatları biraz daha artarsa buna para yetiştirmeye çalışan insanları tedavi etmeye odaklansalar çok iyi olur kazan-kazan tam applea göre.....
Çok isabetli bir hamle yakın gelecekte iphone fiyatları biraz daha artarsa buna para yetiştirmeye çalışan insanları tedavi etmeye odaklansalar çok iyi olur kaz...
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10ff 4 ay
Yav he he... Millet böbreğini satıyor iphone almak için. böbrek nakli sayısını arttırdığınız için faydalı denebilir ancak...
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Cute Hentai 4 ay
Her zaman kasa kazanır, pardon Apple :)
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astegon 4 ay
Apple çok uzun zamandır sağlık üzerine çalışıyor. Amerika'da Apple Campus'de çalışan arkadaşım da bu ekibin dolaylı bir parçası. Hiç yabana atmayın.
Herkes fiyatlara odaklanmış ama bu cihazlar bizim gibi gelişmemiş ülkelerde yüksek. Yurt dışında 1000-1200-1500 hadi en fazla 2000 birim paraya alınabilirken bizde 3-5-10-15 gidiyor.
ECG konusunda daha çok iyi değiller ama giderek kendilerini geliştiyorlar. (ECG=EKG)
Omron'da pek yakında akıllı bir cihaz çıkaracak bildiğim kadarıyla. Tansiyon'u ölçecek.
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terimer 4 ay
apple ve insanliga fayda!
Son derece zit iki kavram...
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time58 4 ay
“Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş “ tam olarak böyle yorumlarla dolu burası, kardeşim yok pahalı yok kazıkçı , adama sorarlar sen ne yapıyorsun! sen neyi üretiyorsun !!!böyle eleştirme yapacağınıza tüketmeyi bırakıp üretmeye yönelin, hiç kimseye zorla satmıyorlar ürünlerini isteyen alır istemeyen almaz , alana bile laf söyleyen bir millet var burda bu kafayla ancak , ona buna mundar der aç kalırız , bu kafa değişmeden bu ülkeden apple gibi samsung gibi intel gibi vs marka asla çıkmaz!!
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LuqueTr 4 ay time58
Aynen katılıyorum
gizli hayranlık duyanlar dolu
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DH Misafiri 4 ay
Çok güvenilir olmasa da EKG güzel hoş. Bu fiyatlarla önce milletin kalp ritmini bozarız sonra tanı koyarız mı demek istedi. Satışların düşmesi ABD de de doğruysa şapkalarını önlerine koysunlar. Bir iPhone şarj aleti 350 tl olur mu
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swat882 4 ay
Iphone telefonlarına pahalı dedi 3. dünya ülkesinde 1 amerikan parası 5.5 türkiye parasına eş değer ülkede yaşayan adam
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Sucre Maricruz 4 ay
Heralde bu sefer kutu içeriğinden kulaklığı kaldıracaklar,sonra diyecekler ki; Bakın kulaklığı kaldırdık,kulak sağlığına destek verdik,telefonun hoparlörü var onla dinleyin diye.
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LGatakan 4 ay
Yalan yok. Apple Watch şuanda çok iyi bir saat. Samsung Gear Sport kullanıyorum. Bana yetiyor, adım sayıyor, stabil kalp ölçüyor ama apple watch'un hızı, hissiyatı, kullanım kolaylığı, 3. parti yazılım desteği ve stabilitesi gayet iyi. Eğer bir gün apple watch android ile uyumlu olursa saat olarak apple watch alırdım sanırım.
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Redunay 4 ay
Eeeeyyy apple sen kimsin yahu, ama ben inanıyorumki bu ülkenin insanı dik duruşuyla bu fırsatçı şirkete prim vermeyecek.
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tugares 4 ay
İnsanlığa en büyük katkıları ne olur bilemem ama bugün itibari ile insanlardan haksız yere aldıkları ücretler çoktan boylarını aştı...
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Eric Cartman. 4 ay
Daha önce yapılmış bir şeyi tekrar yapıp, “Devrim yaptık.” diyecekler. Görürsünüz.
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tim cook, sağlık hizmetleri ve
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