"Apple, Alman devi Loewe'i almayı planlıyor"

Bu iddia bugün Almanya gündeminde bomba etkisi yarattı: Almanya'nın köklü TV üreticisi Loewe AG, Apple tarafından satın alınacak.

1923 yılından bu yana Almanya'nın teknoloji alanındaki en güçlü isimlerinden olan ve özellikle lüks TV'leri ile yakından tanınan Loewe, son iddiaya göre, Apple'ın radarına girmiş durumda.

Uzun süredir hobi olarak TV alanında çalışmalar yapan Apple'ın 2013 sonu ya da 2014 başı itibariyle TV seti ile kullanıcıların karşısına çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. İddiaya göre Apple, bu süreçte, tıpkı yıllar önce P.A. Semi'yi satın alarak işlemci geliştirme konusunda kendisine deneyim kattığı gibi, Loewe'i alarak TV üretiminde kendisine deneyim kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Apple'ın Loewe'in her bir seyreltilmiş hissesi için 4 avroluk bir teklif yapacağı konuşuluyor.

İlk defa geçtiğimiz mayıs ayında ortaya atılan ancak Loewe tarafından yalanlanılan satın alım iddiasının bugün bir kez daha dillendirilmesiyle Loewe'in borsada işlem gören hisseleri, %43'e yakın artış ile 3,63 avroya kadar yükseldi. Loewe'in borsada %48'lik payı işlem görürken; geri kalan %28'lik pay Sharp, %13'ü firma yönetimi ve %11'i ise LaCie'nin elinde bulunuyor.

4.çeyrek itibariyle nakit varlığı 137 milyara yükselen Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook dün katıldığı Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferansı'nda "neredeyse her ay küçük ölçüklü bir firmayı kendi bünyelerine kattıklarını; ancak büyük bazı firmaları izlediklerini ve bunu sürdüreceklerini" söyleyerek büyük ölçekli şirket alımlarının gerçekleşebileceğinin sinyalini vermişti.

http://www.macrumors.com/2013/02/13/shares-of-television-set-maker-loewe-jump-as-apple-acquisition-rumors-resurface/