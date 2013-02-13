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"Apple, Alman devi Loewe'i almayı planlıyor"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
63
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Bu iddia bugün Almanya gündeminde bomba etkisi yarattı: Almanya'nın köklü TV üreticisi Loewe AG, Apple tarafından satın alınacak.

1923 yılından bu yana Almanya'nın teknoloji alanındaki en güçlü isimlerinden olan ve özellikle lüks TV'leri ile yakından tanınan Loewe, son iddiaya göre, Apple'ın radarına girmiş durumda.

Uzun süredir hobi olarak TV alanında çalışmalar yapan Apple'ın 2013 sonu ya da 2014 başı itibariyle TV seti ile kullanıcıların karşısına çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. İddiaya göre Apple, bu süreçte, tıpkı yıllar önce P.A. Semi'yi satın alarak işlemci geliştirme konusunda kendisine deneyim kattığı gibi, Loewe'i alarak TV üretiminde kendisine deneyim kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Apple'ın Loewe'in her bir seyreltilmiş hissesi için 4 avroluk bir teklif yapacağı konuşuluyor.

İlk defa geçtiğimiz mayıs ayında ortaya atılan ancak Loewe tarafından yalanlanılan satın alım iddiasının bugün bir kez daha dillendirilmesiyle Loewe'in borsada işlem gören hisseleri, %43'e yakın artış ile 3,63 avroya kadar yükseldi. Loewe'in borsada %48'lik payı işlem görürken; geri kalan %28'lik pay Sharp, %13'ü firma yönetimi ve %11'i ise LaCie'nin elinde bulunuyor.

4.çeyrek itibariyle nakit varlığı 137 milyara yükselen Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook dün katıldığı Goldman Sachs İnternet ve Teknoloji Konferansı'nda "neredeyse her ay küçük ölçüklü bir firmayı kendi bünyelerine kattıklarını; ancak büyük bazı firmaları izlediklerini ve bunu sürdüreceklerini" söyleyerek büyük ölçekli şirket alımlarının gerçekleşebileceğinin sinyalini vermişti.


http://www.macrumors.com/2013/02/13/shares-of-television-set-maker-loewe-jump-as-apple-acquisition-rumors-resurface/ Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

İsmini bile duymadım


Düşünemedi...
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desiya 6 yıl
Yeminlen benim aklıma gelmişti
2 Yanıt Yanıtla +4
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basar_41_14 6 yıl
beyler temiz 82-84 ekran loewe tv satmak isteyen varsa görüşelim.
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omeriyibas 6 yıl
Düşünen Biri
Honanım Daber
Düşünen Biri
Honanım Daber
Düşünen Biri İsmini bile duymadım
çünkü türkiyeye gelse araba fiyatında olur
En iyi açıklama bu olsa gerek
ama sıkıntı şu ki teknolojiye olağan üstü bir ilgim var ama bu firmaya hiç rastlamadım bile
heralde türkiyede yaygn olmadığından.bende hiç duymamıştım.Google a yazdığımda hiç bir türkçe site çıkmadı.Teklonoji sitelerindede yok
O zaman bizde sıkıntı yok hocam

nası duymadın dostum bizim evde var,sen allahbilir grundiğide bilmiyorsundur...
çok kalitelidir, 80 ekran ve 50 ekran tüplüsü var bizde, bir arkadaştada LCD'di vardı, bir capacity electroworld'ta satıyordu yanlış hatırlamıyorsam,
sony kadar kaliteli, samsung kadar renklidir...
ama sony ve samsung gibi teknolojinin gerisinde kaldı led tv'si çok geç çıktı, en azından çıktı sonyle samsungta hala sinema tv yok...
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inexo 6 yıl
bizde tüplü modeli var on yıllık gerçekten on numara tv yapıyor ve çok pahalıdır
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Xagdas 6 yıl
loewe zaten en bahalı televizyon, bir de apple üstüne koyarsa fahiş olur
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icg 6 yıl
Korkarım ki Aplle alırsa Loewe'nin kalitesi düşer.
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
Almanlar işi biliyor
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Erasmus78 6 yıl
enplus.com.tr/...,PR-62.html
12.990 TL cik! :D
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halitozbasli 6 yıl
Lowenin en ucuz tvsi üst seri sharpdan pahalı zaten şuan, içine birde apple süsü girince muhtemelen araba parasına 117 ekran tv satarlar. İki firmada estetikden iyi anlıyor muhtemelen tv kapalıyken bile tablo diye izleyesi gelecek insanın..
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pocemonmutlu 6 yıl
Apple Lowe ile birleşip gerçek bir TV çıkartırsa ilk işim başımı hafif sağa sola eğince 3D etkisi kaybolan Sony TV'mi satmak olacak, gerçekten soğuttu kendisini benden sağolsun...
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Statistik 6 yıl
Sharp en iyimser durumda = cok siradan paneller uretiyor , Gelecek = OLED , onu acik ve yapilan muazzam Ar-Ge calismalari sayesinde cok hizli bir sekilde gelisiyor ve daha da geliseck
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Bouche 6 yıl
Loewe gercekten cok kaliteli bir markadir Applela olan birlikteliklerinden de kaliteli isler cikaracaklardir
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ahmckr 6 yıl
1-2 ay icinde 32lm660s almayi dusunuyordum. Ancak bu haberden sonra belki biraz bekleyebilirim.
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