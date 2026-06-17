Japon devi, iki ürünle giyilebilir cihaz pazarına girdi

Sharp Karada Mate Watch, otomatik kalori takibi yapıyor
Sharp, kalori alımı ile yakılan kalori arasında grafiksel bir karşılaştırma sunarak, kullanıcıların bir bakışta fazla kalori mi aldıklarını yoksa kalori açığı mı oluşturduklarını görmelerini sağlıyor; bu da kilo almak veya vermek isteyenler için oldukça kullanışlı. Saat ayrıca yeterince su içmediğinizde de sizi uyarıyor.
Sharp, 11.9 mm kalınlığındaki ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı kasaya, 466 x 466 piksel çözünürlüklü sürekli açık ekran özellikli yuvarlak 1.32 inç OLED ekran, ivmeölçer, GPS modülü, ortam ışığı sensörü, cilt sıcaklığı sensörü, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü entegre etmiş. Saat, hem Apple iPhone'lar hem de Android akıllı telefonlarla uyumlu.
Sharp Karada Mate Watch (MH-W01), 9 Temmuz 2026'da Japonya'da 59.400 yen (370 dolar) fiyatla satışa sunulacak.
Sharp Karada Mate Ring: Titanyum akıllı yüzük
Yüzük, boyutuna bağlı olarak 2.1 ile 3.1 gram arasında değişen ağırlıkta titanyum bir kasaya sahip ve 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı; bu da yüzerken yüzüğü çıkarmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Duratect kaplama, yüzeyi özellikle çizilmeye karşı dayanıklı hale getirmek için tasarlanmış. Yüzükte toplam dört sensör bulunuyor: ivmeölçer, kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü ve cilt sıcaklığı sensörü. Bu sensörlerin yardımıyla yüzük adım ve yakılan kalori dışında uyku takibi yapabiliyor.
Oura Ring, özellikleri abonelikle sunarken Sharp abonelik sistemi uygulamıyor ancak beslenme takibi aylık 600 yen (4 dolar) karşılığında aylık ücretlendiriliyor. Bu özellik sayesinde akıllı telefon kameranızı yiyecekleri tutarak besin değerlerini kaydedebiliyorsunuz. Yüzük, Bluetooth 5.0 üzerinden iPhone/Android telefona bağlanıyor.
Sharp Karada Mate Ring (MH-R01), akılı saatle birlikte 9 Temmuz’da 44.800 yen (279 dolar) satışa sunulacak.Kaynakça https://corporate.jp.sharp/news/260616-b.html https://corporate.jp.sharp/news/260616-c.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: