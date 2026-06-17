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    Japon devi, iki ürünle giyilebilir cihaz pazarına girdi

    Sharp, bugün yaptığı açıklamada giyilebilir cihaz pazarına tam anlamıyla giriş yaparak, ilk akıllı saatini ve akıllı yüzüğünü önümüzdeki ay piyasaya süreceğini belirtti.

    Sharp Karada Mate Watch & Karada Mate Ring Tam Boyutta Gör
    Sharp, ilk akıllı saati “Karada Mate Watch” ve akıllı yüzüğü “Karada Mate Ring’i 9 Temmuz’da satışa sunacaklarını, böylelikle rekabetçi giyilebilir cihaz pazarına tam anlamıyla giriş yapacaklarını duyurdu. Karada Mate Watch, yemek yediğinizde kalorileri otomatik olarak takip ediyor, alınan kalorileri yakılan kalorilerle karşılaştırıyor ve yeterince sıvı tüketmiyorsanız sizi uyarıyor. Karada Mate Ring ise dayanıklı titanyum kasaya yerleştirilmiş dört sensör ve olağanüstü uzun pil ömrüyle rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

    Sharp Karada Mate Watch, otomatik kalori takibi yapıyor

    Sharp akıllı saat Karada Mate Watch Tam Boyutta Gör
    Sharp Karada Mate Watch, kalp atış hızı takibi, adım sayma ve uyku takibi gibi tipik akıllı saat özelliklerine ek olarak, sıra dışı bir özelliğe sahip: kalori takibi. Saat, yalnızca aktif ve pasif aktivite yoluyla yakılan kalorileri değil, daha da önemlisi, yiyecek ve içecek şeklinde tüketilen kalorileri de takip ediyor. Vücuttaki su ve şeker seviyelerindeki değişiklikleri ölçmek için bir biyoelektrik empedans sensörü (BIA) tasarlanmış. Bu, akıllı saatin kaç kalori tüketildiğini ve ne kadar sıvı içildiğini tahmin etmesini sağlıyor.

    Sharp, kalori alımı ile yakılan kalori arasında grafiksel bir karşılaştırma sunarak, kullanıcıların bir bakışta fazla kalori mi aldıklarını yoksa kalori açığı mı oluşturduklarını görmelerini sağlıyor; bu da kilo almak veya vermek isteyenler için oldukça kullanışlı. Saat ayrıca yeterince su içmediğinizde de sizi uyarıyor.

    Sharp, 11.9 mm kalınlığındaki ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı kasaya, 466 x 466 piksel çözünürlüklü sürekli açık ekran özellikli yuvarlak 1.32 inç OLED ekran, ivmeölçer, GPS modülü, ortam ışığı sensörü, cilt sıcaklığı sensörü, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü entegre etmiş. Saat, hem Apple iPhone'lar hem de Android akıllı telefonlarla uyumlu.

    Sharp Karada Mate Watch (MH-W01), 9 Temmuz 2026'da Japonya'da 59.400 yen (370 dolar) fiyatla satışa sunulacak.

    Sharp Karada Mate Ring: Titanyum akıllı yüzük

    Sharp akıllı yüzük Karada Mate Ring Tam Boyutta Gör
    Sharp, yeni Oura Ring 5'e ciddi bir rakip oluyor; yeni Karada Mate Ring, ücretli abonelikleri büyük ölçüde ortadan kaldırmakla kalmıyor, normal kullanımda 14 güne kadar daha uzun pil ömrü vaat ediyor.

    Yüzük, boyutuna bağlı olarak 2.1 ile 3.1 gram arasında değişen ağırlıkta titanyum bir kasaya sahip ve 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı; bu da yüzerken yüzüğü çıkarmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Duratect kaplama, yüzeyi özellikle çizilmeye karşı dayanıklı hale getirmek için tasarlanmış. Yüzükte toplam dört sensör bulunuyor: ivmeölçer, kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü ve cilt sıcaklığı sensörü. Bu sensörlerin yardımıyla yüzük adım ve yakılan kalori dışında uyku takibi yapabiliyor.

    Oura Ring, özellikleri abonelikle sunarken Sharp abonelik sistemi uygulamıyor ancak beslenme takibi aylık 600 yen (4 dolar) karşılığında aylık ücretlendiriliyor. Bu özellik sayesinde akıllı telefon kameranızı yiyecekleri tutarak besin değerlerini kaydedebiliyorsunuz. Yüzük, Bluetooth 5.0 üzerinden iPhone/Android telefona bağlanıyor.

    Sharp Karada Mate Ring (MH-R01), akılı saatle birlikte 9 Temmuz’da 44.800 yen (279 dolar) satışa sunulacak.

    Kaynakça https://corporate.jp.sharp/news/260616-b.html https://corporate.jp.sharp/news/260616-c.html
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