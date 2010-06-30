Apple; AppStore ve iTunes Store'daki başarısını iTunes U'da da tekrarlıyor

Apple, iTunes ve AppStore'da elde ettiği büyük başarıların ardından, üniversitelerin eğitim içeriklerini yayınladıkları iTunes U'da da önemli bir başarının altına imza attı. Resmi olarak açıklanmasa da The Loop, Cupertino'luya dayandırdığı haberinde iTunes U'dan Apple kullanıcıların yapmış olduğu yükleme sayısının 250 milyonu aştığını belirtti.

2005 yılında Apple'ın Standford Üniversitesiyle yaptığı ortaklıkla ortaya çıkan ancak şu anki şeklini 2007 yılında alan iTunes U'dan yapılan yükleme sayısı 6 ay önce 100 milyonu aşmıştı. Anlaşılan 250,000'den fazla eğitimsel içeriğin bulunduğu iTunes U'nun popülerlik ivmesi her geçen gün artmaya devam edecek.