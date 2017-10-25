Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor?

Apple'ın Chicago şehrinde açtığı yeni mağazasının açılışında konuşan şirket CEO'su Tim Cook, BuzzFeed News'e verdiği röportajda şirketin yeni CEO'sunun kim olabileceğine ilişkin soruları yanıtladı. Açılış esnasında Perakende Mağazalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Angela Ahrendts ile samimi görüntüler veren Tim Cook, ''Apple'ın bir sonraki CEO'su Angela Ahrendts olabilir mi?'' sorusuna net bir cevap vermese de yeni CEO'ların yetiştirildiğini kaydetti.





Tim Cook'un Davetiyle Apple'a Katılmıştı

''Bir CEO olarak benim görevim olabildiğince çok kişiyi CEO olmaya hazırlamak.'' açıklamasını yapan Cook, şu an yapmakta olduğu işin de insanları CEO'luk görevine hazırlamak olduğunu ve vakit geldiğinde şirketin yönetim kurulunun bu konuda karar vereceğini kaydetti. Röportaj esnasında Cook'un yanında bulunan Angela Ahrendts ise kendisinin gelecekte Apple CEO'su olacağı yönündeki haberleri sahte ve saçma bulduğunu dile getirdi. 2006'dan 2014'e kadar İngiliz moda firması Burberry'nin CEO'luğunu yapan Angela Ahrendts, 2014 yılında Tim Cook'un daveti üzerine Apple'a katılmıştı. Apple'da 60.000'den fazla mağaza çalışanının yönetiminden ve günlük bir milyondan fazla Apple Store ziyaretçisinin deneyiminden sorumlu olan Ahrendts, Fortune'un En Güçlü Kadınlar listesinde 13. sırada yer alıyor.





Öte yandan, Steve Jobs'un hastalığı nedeniyle görevinden istifa ettiği 2011 yılında Apple'ın yeni CEO'su seçilen 56 yaşındaki Tim Cook'un CEO'luk görevinin ne zaman sona ereceği ve bu görev sonrasında ne yapacağı da büyük merak konusu. Cook'un Apple'daki görevinden sonra emekliye ayrılma ihtimali düşük olarak değerlendirilse de Apple CEO'luğu sonrasında siyasete atılacağı da iddia ediliyordu. Cook ise daha önceki açıklamalarında geleceğe yönelik herhangi bir siyasi planının olmadığını açıklamıştı.

http://fortune.com/2017/10/24/apple-ceo-tim-cook-successor-angela-ahrendts/