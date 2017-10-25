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Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor?

Apple'ın CEO'su Tim Cook, CEO olarak görevinin olabildiğince çok insanı CEO olmaya hazırlamak olduğunu kaydetti. Cook'un bu açıklaması görevinden ayrılacağı yönünde yorumlanıyor.
1 yıl
2,8b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Apple'ın Chicago şehrinde açtığı yeni mağazasının açılışında konuşan şirket CEO'su Tim Cook, BuzzFeed News'e verdiği röportajda şirketin yeni CEO'sunun kim olabileceğine ilişkin soruları yanıtladı. Açılış esnasında Perakende Mağazalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Angela Ahrendts ile samimi görüntüler veren Tim Cook, ''Apple'ın bir sonraki CEO'su Angela Ahrendts olabilir mi?'' sorusuna net bir cevap vermese de yeni CEO'ların yetiştirildiğini kaydetti.


Tim Cook'un Davetiyle Apple'a Katılmıştı  

''Bir CEO olarak benim görevim olabildiğince çok kişiyi CEO olmaya hazırlamak.'' açıklamasını yapan Cook, şu an yapmakta olduğu işin de insanları CEO'luk görevine hazırlamak olduğunu ve vakit geldiğinde şirketin yönetim kurulunun bu konuda karar vereceğini kaydetti. Röportaj esnasında Cook'un yanında bulunan Angela Ahrendts ise kendisinin gelecekte Apple CEO'su olacağı yönündeki haberleri sahte ve saçma bulduğunu dile getirdi. 2006'dan 2014'e kadar  İngiliz moda firması Burberry'nin CEO'luğunu yapan Angela Ahrendts, 2014 yılında Tim Cook'un daveti üzerine Apple'a katılmıştı. Apple'da 60.000'den fazla mağaza çalışanının yönetiminden ve günlük bir milyondan fazla Apple Store ziyaretçisinin deneyiminden sorumlu olan Ahrendts, Fortune'un En Güçlü Kadınlar listesinde 13. sırada yer alıyor.


Öte yandan,  Steve Jobs'un hastalığı nedeniyle görevinden istifa ettiği 2011 yılında Apple'ın yeni CEO'su seçilen 56 yaşındaki Tim Cook'un CEO'luk görevinin ne zaman sona ereceği ve bu görev sonrasında ne yapacağı da büyük merak konusu. Cook'un Apple'daki görevinden sonra emekliye ayrılma ihtimali düşük olarak değerlendirilse de Apple CEO'luğu sonrasında siyasete atılacağı da iddia ediliyordu. Cook ise daha önceki açıklamalarında geleceğe yönelik herhangi bir siyasi planının olmadığını açıklamıştı.


http://fortune.com/2017/10/24/apple-ceo-tim-cook-successor-angela-ahrendts/ Yorum Yaz
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İstinyeBoy 1 yıl en beğenilen
Steve Jobs’un cesur ve yenilikçi kararları vardı , Tim Cook geldikten sonra markanın büyümesi ve gelir artışı varsa ne olursa olsun önemli değil anlayışı geldi . Bundan dolayı da piyasaya yön veren bir marka anlayışı tamamen silindi , bence Tim Cook yeterince başarılı bir CEO değil . İstifa etmesi iyi bir hamle olur
Steve Jobs’un cesur ve yenilikçi kararları vardı , Tim Cook geldikten sonra markanın büyümesi ve gelir artışı varsa ne olursa olsun önemli değil anlayışı geldi ...
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dr20mouse 1 yıl
Daha iyisi gelir diyenlere "gelen gideni aratır" diyorum.
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kadirirdem 1 yıl
Steve Jobs'tan sonra şirketin imajını değiştirdi bu adam,tek elle kullanım ve kalem konusu önemliydi tükürdüklerini yaladılar,bence gitmesi yanlış olmaz.
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dr20mouse 1 yıl
İnşallah yerine gelecek olan en azından ios'u itunes belasından kurtarıp istediğimiz gibi yönetebileceğimiz bir dosya yöneticisi dosyalama sistemi koyar da android dünysından geçmek isteyip geçemeyen büyük bir kitleyi rahatlatır.
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darkaura 1 yıl
Tim cook cok iyi bir yonetici, duzgun isleyen oturmus bir sirketin basina konabilcek en iyi ceolardan biri. Nitekim simdiye kadar apple i cok iyi idare etti. Gelgelelim kesinlikle yenilikci, vizyoner ve atilimci degil. Coca colayi yonetse hic sorun yok ama bir teknoloji sirketinde inovatif degilsen heyecan yaratan isler yapamiyorsan oyle yada boyle piyasadan yavas yavas silinirsin. Teknoloji sirketinde jeff bezos, elon musk gibi surekli proje ureten, surekli farkli seyler arayan, ceo demiyorum, vizyoner lider gereklidir
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Afodfrea 1 yıl
Phil Schiller. Ya o CEO olur ya da emekli. Apple ürünlerinin felsefesi en iyi anlayan adam o şu anda. Ya da öyle görünüyor diyelim.
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dr20mouse 1 yıl
Daha iyisi gelir diyenlere "gelen gideni aratır" diyorum.
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TheLastNinja 1 yıl
nine kılıklı, sevimsiz
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nForcer 1 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
nine kılıklı, sevimsiz

Nine kılıklı deyince aklıma geldi de, ben hep Canan Karatay hocaya benzetiyorum kendisini.
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deoks 1 yıl
ios 11 skandalı yeterdi zaten işi bırakması için.
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Steve Jobs u özletti bize gitsin artık ah Steve erken öldün
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12 Angry Men 1 yıl
Umarım ayrılır, daha yenilikçi genç bir ceo gelsin.
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İstinyeBoy 1 yıl en beğenilen
Steve Jobs’un cesur ve yenilikçi kararları vardı , Tim Cook geldikten sonra markanın büyümesi ve gelir artışı varsa ne olursa olsun önemli değil anlayışı geldi . Bundan dolayı da piyasaya yön veren bir marka anlayışı tamamen silindi , bence Tim Cook yeterince başarılı bir CEO değil . İstifa etmesi iyi bir hamle olur
1 Yanıt Yanıtla +9
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Exterminio 1 yıl
Ben Tim Cook'un CEO'luk görevini tercih eden birisi olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Steve Jobs teknoloji dünyası için harika bir CEO olsa da, Tim Cook'un başarılarının ve yönetiminin farkında olmadan böyle yorumlar yapmak doğru değil.
Tim Cook, Steve Jobs'un istediği Apple'ın yaratılmasında önemli pay sahibi bir kişiliktir. iPad projesi gibi devrim noktalarının gerçeğe dönüşmesindeki gizli dehalardandır. Ayrıca Apple'a hem yenilikte, hem gelişimde hem de karlılıkta zirve yıllarını yaşatmıştır.
Yenilikte neden zirveyi yaşattığına gelirsek; iPad, rakipleri karşısında hem saf işlem gücünde hem de diğer alanlarda hiç bu kadar zirvede olmamıştı. iPhone'u daha önce hiç bu kadar fazla kişiye hitap eder şekilde ve bu kadar güçlü görmemiştik. Mac konusu tartışmaya açık ama, değişim ve toparlanma içerisinde gibi görünüyor vesaire.
Tim Cook'a başarısız bir CEO demek kesinlikle doğru değil. Ama göründüğü kadarıyla, bu şirket zirvede olmanın bunalımını yaşıyor ve içerisinde bazı kilit noktalarda eksiklikler var. Tim Cook, Steve Jobs kadar sert ve odaklanmış bir insan değil bana kalırsa. Apple'ın içinde başlamış olan çözünme, yavaşlama ve başıboşluğu pek de farkedememiş gibi görünüyor. Zaten halihazırdaki başarılar da sorunları gizliyordu.
Buradan kaç kişi bilir bilmiyorum. Tim Cook göreve geldikten sonra, birbiriyle anlaşamayan iki değerli insan arasında seçim yapması gerekiyordu. Jonathan Ive ve Scott Forstall. Forstall bazı diğer üst düzey yöneticilerle de anlaşamamış ve Steve Jobs'ın desteğiyle şirkette kalmış olduğu için, vazgeçilen taraf olmuştu. Ancak Forstall'ın rolü, baştan aşağı iOS ile ilgilenmekti. Onun ayrılmasından sonra iOS'in tasarım kısmı Ive'a devredildi ve iOS 7 ile gelen flat tasarıma geçişi gördük. Ancak Ive, efsanevi bir tasarımcı olsa da ailesine de bağlı bir kişilik ve son yıllarda ailesine vakit ayırmak için Apple'daki görevinin neredeyse tamamını devretmiş ve pasif bir pozisyon üstlenmiş durumda.
Şimdi, buradan neye varmaya çalışıyorum; Forstall zamanı, bizim iOS'te neredeyse hiç sorun göremediğimiz zamana denk geliyor. Şimdiki her yeni sürümde olan yığınla hata, o dönemde yaşanmıyordu. Jonathan (Jony) Ive ise, Apple'ı Apple yapan cihazların tasarımında en çok söz sahibi kişiydi. Apple'ın dönüm noktası olan ilk iMac'i ve sonraki nesilleri, iPod'ları, iPhone'ları, iPad'leri Jony ve onun ekibi tasarlamıştı. Yani, o sizin yenilik yerine sorun gördüğünüz alanlar şuanda "yeni yetme" sayılabilecek yetersiz kişilere ait. Bu yüzden iPhone'ların tasarımları yıllardır değişemiyor, veya iOS doğru düzgün gelişme gösteremeden sorunlar yığını olarak yayınlanıp duruyor.
Sonuç olarak; Tim Cook'u, Steve Jobs gibi benzeri zor bulunacak ve şirketine aşık bir insanla karşılaştırmak zaten doğru değilken, bir de diğer kilit insanların yokluğunu sanki Tim Cook'un yeteneksizliğiymiş gibi yorumlamamanızı rica ederim.
@dr20mouse @TheLastNinja @deoks
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Exterminio 1 yıl
Ben Tim Cook'un CEO'luk görevini tercih eden birisi olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Steve Jobs teknoloji dünyası için harika bir CEO olsa da, Tim Cook'un başarılarının ve yönetiminin farkında olmadan böyle yorumlar yapmak doğru değil.
Tim Cook, Steve Jobs'un istediği Apple'ın yaratılmasında önemli pay sahibi bir kişiliktir. iPad projesi gibi devrim noktalarının gerçeğe dönüşmesindeki gizli dehalardandır. Ayrıca Apple'a hem yenilikte, hem gelişimde hem de karlılıkta zirve yıllarını yaşatmıştır.
Yenilikte neden zirveyi yaşattığına gelirsek; iPad, rakipleri karşısında hem saf işlem gücünde hem de diğer alanlarda hiç bu kadar zirvede olmamıştı. iPhone'u daha önce hiç bu kadar fazla kişiye hitap eder şekilde ve bu kadar güçlü görmemiştik. Mac konusu tartışmaya açık ama, değişim ve toparlanma içerisinde gibi görünüyor vesaire.
Tim Cook'a başarısız bir CEO demek kesinlikle doğru değil. Ama göründüğü kadarıyla, bu şirket zirvede olmanın bunalımını yaşıyor ve içerisinde bazı kilit noktalarda eksiklikler var. Tim Cook, Steve Jobs kadar sert ve odaklanmış bir insan değil bana kalırsa. Apple'ın içinde başlamış olan çözünme, yavaşlama ve başıboşluğu pek de farkedememiş gibi görünüyor. Zaten halihazırdaki başarılar da sorunları gizliyordu.
Buradan kaç kişi bilir bilmiyorum. Tim Cook göreve geldikten sonra, birbiriyle anlaşamayan iki değerli insan arasında seçim yapması gerekiyordu. Jonathan Ive ve Scott Forstall. Forstall bazı diğer üst düzey yöneticilerle de anlaşamamış ve Steve Jobs'ın desteğiyle şirkette kalmış olduğu için, vazgeçilen taraf olmuştu. Ancak Forstall'ın rolü, baştan aşağı iOS ile ilgilenmekti. Onun ayrılmasından sonra iOS'in tasarım kısmı Ive'a devredildi ve iOS 7 ile gelen flat tasarıma geçişi gördük. Ancak Ive, efsanevi bir tasarımcı olsa da ailesine de bağlı bir kişilik ve son yıllarda ailesine vakit ayırmak için Apple'daki görevinin neredeyse tamamını devretmiş ve pasif bir pozisyon üstlenmiş durumda.
Şimdi, buradan neye varmaya çalışıyorum; Forstall zamanı, bizim iOS'te neredeyse hiç sorun göremediğimiz zamana denk geliyor. Şimdiki her yeni sürümde olan yığınla hata, o dönemde yaşanmıyordu. Jonathan (Jony) Ive ise, Apple'ı Apple yapan cihazların tasarımında en çok söz sahibi kişiydi. Apple'ın dönüm noktası olan ilk iMac'i ve sonraki nesilleri, iPod'ları, iPhone'ları, iPad'leri Jony ve onun ekibi tasarlamıştı. Yani, o sizin yenilik yerine sorun gördüğünüz alanlar şuanda "yeni yetme" sayılabilecek yetersiz kişilere ait. Bu yüzden iPhone'ların tasarımları yıllardır değişemiyor, veya iOS doğru düzgün gelişme gösteremeden sorunlar yığını olarak yayınlanıp duruyor.
Sonuç olarak; Tim Cook'u, Steve Jobs gibi benzeri zor bulunacak ve şirketine aşık bir insanla karşılaştırmak zaten doğru değilken, bir de diğer kilit insanların yokluğunu sanki Tim Cook'un yeteneksizliğiymiş gibi yorumlamamanızı rica ederim.
@dr20mouse @TheLastNinja @deoks
1 Yanıt Yanıtla
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Exterminio 1 yıl
Ben Tim Cook'un CEO'luk görevini tercih eden birisi olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Steve Jobs teknoloji dünyası için harika bir CEO olsa da, Tim Cook'un başarılarının ve yönetiminin farkında olmadan böyle yorumlar yapmak doğru değil.
Tim Cook, Steve Jobs'un istediği Apple'ın yaratılmasında önemli pay sahibi bir kişiliktir. iPad projesi gibi devrim noktalarının gerçeğe dönüşmesindeki gizli dehalardandır. Ayrıca Apple'a hem yenilikte, hem gelişimde hem de karlılıkta zirve yıllarını yaşatmıştır.
Yenilikte neden zirveyi yaşattığına gelirsek; iPad, rakipleri karşısında hem saf işlem gücünde hem de diğer alanlarda hiç bu kadar zirvede olmamıştı. iPhone'u daha önce hiç bu kadar fazla kişiye hitap eder şekilde ve bu kadar güçlü görmemiştik. Mac konusu tartışmaya açık ama, değişim ve toparlanma içerisinde gibi görünüyor vesaire.
Tim Cook'a başarısız bir CEO demek kesinlikle doğru değil. Ama göründüğü kadarıyla, bu şirket zirvede olmanın bunalımını yaşıyor ve içerisinde bazı kilit noktalarda eksiklikler var. Tim Cook, Steve Jobs kadar sert ve odaklanmış bir insan değil bana kalırsa. Apple'ın içinde başlamış olan çözünme, yavaşlama ve başıboşluğu pek de farkedememiş gibi görünüyor. Zaten halihazırdaki başarılar da sorunları gizliyordu.
Buradan kaç kişi bilir bilmiyorum. Tim Cook göreve geldikten sonra, birbiriyle anlaşamayan iki değerli insan arasında seçim yapması gerekiyordu. Jonathan Ive ve Scott Forstall. Forstall bazı diğer üst düzey yöneticilerle de anlaşamamış ve Steve Jobs'ın desteğiyle şirkette kalmış olduğu için, vazgeçilen taraf olmuştu. Ancak Forstall'ın rolü, baştan aşağı iOS ile ilgilenmekti. Onun ayrılmasından sonra iOS'in tasarım kısmı Ive'a devredildi ve iOS 7 ile gelen flat tasarıma geçişi gördük. Ancak Ive, efsanevi bir tasarımcı olsa da ailesine de bağlı bir kişilik ve son yıllarda ailesine vakit ayırmak için Apple'daki görevinin neredeyse tamamını devretmiş ve pasif bir pozisyon üstlenmiş durumda.
Şimdi, buradan neye varmaya çalışıyorum; Forstall zamanı, bizim iOS'te neredeyse hiç sorun göremediğimiz zamana denk geliyor. Şimdiki her yeni sürümde olan yığınla hata, o dönemde yaşanmıyordu. Jonathan (Jony) Ive ise, Apple'ı Apple yapan cihazların tasarımında en çok söz sahibi kişiydi. Apple'ın dönüm noktası olan ilk iMac'i ve sonraki nesilleri, iPod'ları, iPhone'ları, iPad'leri Jony ve onun ekibi tasarlamıştı. Yani, o sizin yenilik yerine sorun gördüğünüz alanlar şuanda "yeni yetme" sayılabilecek yetersiz kişilere ait. Bu yüzden iPhone'ların tasarımları yıllardır değişemiyor, veya iOS doğru düzgün gelişme gösteremeden sorunlar yığını olarak yayınlanıp duruyor.
Sonuç olarak; Tim Cook'u, Steve Jobs gibi benzeri zor bulunacak ve şirketine aşık bir insanla karşılaştırmak zaten doğru değilken, bir de diğer kilit insanların yokluğunu sanki Tim Cook'un yeteneksizliğiymiş gibi yorumlamamanızı rica ederim.
@dr20mouse @TheLastNinja @deoks
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