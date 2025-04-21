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    iPhone 17 üretiminde bileşen krizi: Tim Cook endişeli

    Apple, iPhone 17 üretiminde bileşen tedariki sıkıntısıyla karşı karşıya. Tim Cook'u endişeye sevk eden cam elyafı kıtlığı, yeni nesil iPhone'ların üretim takvimini olumsuz etkiliyor.

    iPhone 17 üretiminde bileşen krizi: Tim Cook endişeli Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 serisi akıllı telefonlarının üretimi için gerekli bileşenlerin tedarikinde sıkıntı yaşıyor. PhoneArena internet sitesinin haberine göre bu durum başta Tim Cook olmak üzere Cupertino merkezli teknoloji devinin yönetim katında ciddi bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

    En büyük sıkıntılardan biri, düşük termal genleşme katsayısına sahip cam elyaf kumaş malzemesinin yeterince tedarik edilememesi. Bu malzeme, akıllı telefonlarda ısının etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak, sıcaklık değişimlerinin iç bileşenler üzerinde yarattığı yükü azaltmak için kullanılıyor.

    Üstelik bu sorun Apple ile sınırlı değil. Diğer bazı mobil cihaz üreticileri de benzer bir kıtlıkla mücadele ediyor. Uzmanlara göre bu krizin temel nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergileri. Bu vergiler, tedarik zincirini olumsuz etkileyerek üretim süreçlerini zora sokuyor.

    iPhone 17 üretiminde bileşen krizi: Tim Cook endişeli Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir iPhone'dan haber var

    Öte yandan, iPhone 17 serisiyle ilgili başka söylentiler de gündemde. Aktarılan bilgilere göre Apple bu yıl iPhone 17 Plus modelini piyasaya sürmeyecek. Bunun yerine, estetik tasarıma öncelik veren kullanıcı kitlesi için son derece ince bir model olan iPhone 17 Air satışa sunulacak. Hepsi bununla sınırlı değil.

    Katlanabilir iPhone bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekecek gibi duruyor. Bloomberg analisti Mark Gurman ve diğer uzmanlar, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu 2025 yılında değil, büyük ihtimalle 2026'nın sonlarına doğru piyasaya süreceğini öngörüyor. Apple'ın bu tedarik sorunlarını nasıl aşacağını ve yaşananların iPhone 17 lansman takvimini nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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