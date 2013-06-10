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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac Pro modelini yeni tasarımıyla gün yüzüne çıkardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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92
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, Mac Pro modelini yeni tasarımıyla gün yüzüne çıkardı

WWDC 2013 konferansında dikkat çeken sunumlardan birisi Mac Pro modelinin geçirdiği evrim oldu. Bugüne kadar taşıdığı sade kasa tasarımından uzaklaşan Mac Pro, silindir tabanlı daha modern bir görünüme kavuştu. Dış görünüş yanında donanım olarak da güncellenen model Apple'ın deyimiyle bir on yıllık süreç için daha tasarlandı. 

Yeni Mac Pro modelinin merkezinde sunuculara yönelik 12 çekirdekli 256 bitlik Intel Xeon E5 işlemcisi yer alıyor. 60GB/s veri aktarım hızına imkan veren 1866MHz DDR3 RAM yanında, PCI-e tabanlı flash depolama, 4 adet USB 3.0 girişi, 6 adet Lightning 2.0 portu kullanılmış. Bağlantı noktalarını çevresinden aydınlatmayı ihmal etmeyen Apple, gece için de kolay bir kullanımı amaçlamış.

Cihaz ayrıca çift AMD FirePro grafik kartı taşıyan ilk Mac modeli olma ünvanını da ele geçirdi. Böylece 4K çözünürlüğe kadar destek sağlanabiliyor. 

Yeni tasarım ile Mac Pro şimdiki modelin 8'de biri boyutuna indirgenmiş ve yüksekliği yaklaşık 25cm. Apple yeni modelini kısa detaylarla tanıtırken, yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağını açıkladı. Modelin diğer bir dikkat çekici ayrıntısı ise tamamen ABD'de birleştirilecek olması.

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evetbenim 6 yıl en beğenilen
12 çekirdekli xeon haswell işlemci
4k desteği
16 gb ram
2 gb x 2 çift ati grafik kartı
250 gb ssd 2 tb hdd
onun içine nasıl sığdı anlayan var mı
12 çekirdekli xeon haswell işlemci4k desteği16 gb ram2 gb x 2 çift ati grafik kartı250 gb ssd 2 tb hddonun içine nasıl sığdı anlayan va...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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12 Angry Men 6 yıl
elektrık supurgesının motoruna benzıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Çakma tasarım. tvshop.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
Zordion 6 yıl
Ram degistirilebilir zaten, kasanin ici kolayca acilabiliyor sayfasinda da gorursunuz kasada kilit var acinca butun ust kapak geliyor. 4 tane DIMM slotu var.
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Melikşah 6 yıl
Hızı iMac'lere göre nasıl?
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Zordion 6 yıl
Buna her turlu parca eklenir, 6 tane Thunderbolt portu var tanesi 20 Gbps ve PCI Express gorevi de goruyor. Istediginiz her seyi takarsiniz. Tek kablo uzerinden 6 cihaz calisabiliyor, 36 cihaz baglanabilir.
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dreampowder 6 yıl Zordion
Zordion

Buna her turlu parca eklenir, 6 tane Thunderbolt portu var tanesi 20 Gbps ve PCI Express gorevi de goruyor. Istediginiz her seyi takarsiniz. Tek kablo uzerinden 6 cihaz calisabiliyor, 36 cihaz baglanabilir.

Yazdığınızdan sonra araştırdım, gerçekten birçok insan thunderbolt portunu sadece hızlı harddisklerin be monitörlerin takılabileceği bir giriş olarak görüyor, halbuki piyasada thunderbolt üzerinden bağlanan external gpu kutuları bile çıkmış. Bu firma resmi thunderbolt geliştirici üyelerinden..

Siz ne dersiniz sizce bu cihazlar ilerde işimize yarar mı?

Bu arada resimdeki pcie1x portu ama bunların gpu için olanları da var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


http://eshop.macsales.com/shop/Thunderbolt/PCIe_Chassis/Mercury_Helios/
2 Yanıt Yanıtla +1
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ozkangen 6 yıl
Ürün inanılmaz bir tasarıma sahip. Ancak güç düğmesi yeri hiç uygun değil. Ethernet portlarının altında olması ve bağlantı birimlerinin kullanılacak olması düğmeye ulaşmayı daha da zorlaştıracak. Güç düğmesi üst orta veya yanlarda olsa idi hem daha fonksiyonel ham de daha estetik olabilirdi.
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Felina. 6 yıl
Ben bu aleti yeni Macbook Pro sandım bakıyorum bakıyorum diyorum lan nasıl kullanılıyor bu
Meğer iMac'lerin kasasıymış.
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Steve Jobs 6 yıl
Şunu açıkça söyleyebilirim: Steve Jobs'tan sonraki en başarılı ürünü Apple'ın. 7 teraflob grafik işlem kapasitesine sahip bir PC'yi biz high-tower kasalara bile sığdıramazken adamların yaptıklarına çöp kutusu gibi demek bence biraz yanlış. Ayrıca bu bir workstation. Bu ancak bunun kadar güçlü bir workstation ve onun tasarımıyla karşılaştırılabilir.
Bunlarda Dell'in workstationları. Bunlarla karşılaştıracaksınınz tasarımları.
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1 Yanıt Yanıtla +1
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bocekgrafik 6 yıl Steve Jobs
(eren)

Şunu açıkça söyleyebilirim: Steve Jobs'tan sonraki en başarılı ürünü Apple'ın. 7 teraflob grafik işlem kapasitesine sahip bir PC'yi biz high-tower kasalara bile sığdıramazken adamların yaptıklarına çöp kutusu gibi demek bence biraz yanlış. Ayrıca bu bir workstation. Bu ancak bunun kadar güçlü bir workstation ve onun tasarımıyla karşılaştırılabilir.
Bunlarda Dell'in workstationları. Bunlarla karşılaştıracaksınınz tasarımları.

İyi yazdın, güzel yazdın ama Dell'in serverlarında donanımsal değişikliğe mani yok. Yeni Pro'da da diğer yeni maclerde olduğu gibi parça değişimi yapılamayabilir.

Ayrıca, konu sunucunun az yer kaplamasıysa şunun gibi ürünleri de var Dell'in. Yeni Pro'nun tasarımında estetik dışında bişey yok kısaca.


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serdarcenk 6 yıl
Apple'a laf atıp yazmaktan yorulmayan, sivrizekalı insanlara sözüm ki; onlar iş, fikir üretip para kazanmaktan, siz de oturduğunuz yerden atıp tutmaktan vazgeçmeyeceksiniz gibi görünmekte. Bu tasarımı gördükten sonra hala evlerindeki kasalarında biraz olsun tasarım olduğunu düşünen varsa helal olsun derim, tekrar düşünmeye davet ederim.
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dreampowder 6 yıl
Hala forumdaki kimi bilgisiz arkadaşar bu bilgisayarı masaüstü pc lerle karşılaştırıyor. arkadaşım, bu bilgisayarların içeriği server grade. masaüstünde kullandığınız donanımları kullanmıyor. Örnek vermek gerekirse:

işlemci: XEON (server işlemcisi)
Ram: 1866Mhz, Quad Channel ECC RAM (yine server rami, normal ramlerden farklı olarak error correction var)
GPU: AMD FirePro (Oyun gpusu olmadığını belirtmeme gerek var mı?)
Haliyle anakart ta buna uygun bir anakart..

Harddiskine diyecek zaten birşey yok, adamlar pci-express ssd kullanmış. Evinizdeki SSD'lere hızlı diyorsanız bu harddiskler ışıkhızında falan çalışıyor öyle söyleyim


Ekran kartı konusunda zaten çift amd ekran kartı herşeyi özetliyor bence.

Bu kadar şeyi 25cm yüksekliğinde bir kasaya yerleştirdiklerinden bahsetmeme gerek yok sanırım.

Bu kadar özelliğin üstüne bu sistemi öyle dolap kadar kasa yerine silindir bir kasaya yerleştirmişer (içini görürseniz anakart ve ekran kartı konfigürasyonu üçgen prizma şeklinde). Bu sayede hem herden tasarrıf etmişler, hem de bu üçgen prizmanın ortasına merkezi bir soğutma bloğu yerleştirerek standart anakart/kasa konfigürasyonlarına göre çok daha sessiz ve verimli bir soğutma sağlamışlar.

Bu bilgisyarın en önemli özellikerinden birisi aynı anda hem sunucu hemde iş istasyonudur.

Fiyatı konusunda açıkası yuarıda yazdığım hiçbirşey ucuz değil aksine piyasadaki en pahalı parçalar. Zaten bu bilgisayarın ucuz olmasını beklemek te hayalcilikten öteye gitmez, bana kalırsa amerika satış fiyatı "en az" 4000-5000 dolardan başlar. sadece pci express harddisk bile tek başına 1000 dolar seviyelerinde satılıyor diye biliyorum. FirePro ekran kartlarını falan hesaba katmıyorum.

Ama lütfen cahilce bu bilgisayar ile ilgili fiyat karşılaştırması yaparken "i7, amd phenom x6" gibi donanımlarla karşılaştırma yapmayın, onların dengi olan "inten xeon, amd opteron" içeren sistemlerle karşılaştırın..

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DH Misafiri 6 yıl
Vay be! Benimkiyle aynı boyda.
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EddyCue 6 yıl
su asiri sacma tasarimli gamer kasalari koymayin suraya arkadas. bir de ciddi ciddi hakli oldugunu sanarak koymus cok komik.

apple dizayn olarak tokatlar herkesi. goz var nizam var.
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blk 6 yıl
arkadaşlar çıkmasını beklemenize gerek yok.ben hemen bir tane aldım.sadece 100 tl. isteyene link atabilirim...


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UK. 6 yıl
Isyerinde yere yorulsa millet coplerini atar .
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histogram 6 yıl
apple'ı gerçekten tebrik ederim harika bir tasarım olmuş kesinlikle. O kadar büyük bir gücü bu kadar küçük bir kasaya sığdırmak çok zor olsa gerek. Benim takoza bakınca gülesim geliyor =)
Şimdi bir kaç soru sormak istiyorum
1. Bunun fiyatı ne kadar olur tahminen ?
2.En önemlisi Apple mühendisleri böyle şeyleri başarabiliyorken diğer firmaların mühendisleri ne halt ediyor ? Dell Lenovo fln filan burda çalışan insanlar neler yapıyor yahu. Sonra pcnin satışları neden düşüyor. İşte bu yüzden =))
3. Isınma sorununu nasıl halletmişler bunda ?
apple sevmeyen bir insan olarak bunu yapan mühendisleri alkışlıyorum bu adamlar biraz daha böyle ürünler çıkarmaya devam ederse elveda microsoft dell lenovo flnlar filanlar =)
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musa_unsal2005 6 yıl
bence mükemmel bir ürün. 1 kasa yerine bu üründen 4 kasa konabilir. ileride de 4 kasayı raid teknolojisiyle birleştirse süper bilgisayar ortaya çıkar :))
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