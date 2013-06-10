Apple, Mac Pro modelini yeni tasarımıyla gün yüzüne çıkardı





WWDC 2013 konferansında dikkat çeken sunumlardan birisi Mac Pro modelinin geçirdiği evrim oldu. Bugüne kadar taşıdığı sade kasa tasarımından uzaklaşan Mac Pro, silindir tabanlı daha modern bir görünüme kavuştu. Dış görünüş yanında donanım olarak da güncellenen model Apple'ın deyimiyle bir on yıllık süreç için daha tasarlandı.





Yeni Mac Pro modelinin merkezinde sunuculara yönelik 12 çekirdekli 256 bitlik Intel Xeon E5 işlemcisi yer alıyor. 60GB/s veri aktarım hızına imkan veren 1866MHz DDR3 RAM yanında, PCI-e tabanlı flash depolama, 4 adet USB 3.0 girişi, 6 adet Lightning 2.0 portu kullanılmış. Bağlantı noktalarını çevresinden aydınlatmayı ihmal etmeyen Apple, gece için de kolay bir kullanımı amaçlamış.





Cihaz ayrıca çift AMD FirePro grafik kartı taşıyan ilk Mac modeli olma ünvanını da ele geçirdi. Böylece 4K çözünürlüğe kadar destek sağlanabiliyor.





Yeni tasarım ile Mac Pro şimdiki modelin 8'de biri boyutuna indirgenmiş ve yüksekliği yaklaşık 25cm. Apple yeni modelini kısa detaylarla tanıtırken, yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağını açıkladı. Modelin diğer bir dikkat çekici ayrıntısı ise tamamen ABD'de birleştirilecek olması.