Yeni MacBook Pro, Avrupa'da şarj adaptörsüz satılacak

Apple'ın online mağazasına göre, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Norveç dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde satılan M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro’nun kutusundan güç adaptörü çıkmıyor. Güç adaptörünü ayrıca satın almanız gerekiyor.
Türkiye'de 70 W USB-C güç adaptörüyle geliyor
Neyse ki ABD ve Türkiye’de bu uygulama geçerli değil. M5 işlemcili MacBook Pro, Apple'ın 70 W USB-C Güç Adaptörü ile birlikte geliyor.
Apple’ın yeni MacBook Pro’nun kutusundan şarj adaptörünü çıkarması şaşırtıcı değil. Kutu içindeki gerekli 2020’de Apple Watch ve iPhone 12 serisinden beri bu uygulamayı sürdürüyor ve hatta en pahalı kulaklıklardan biri olan AirPods Pro 3’ün kutusundan şarj kablosu dahi çıkmıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: