Yeni MacBook Pro, Avrupa'da şarj adaptörsüz satılacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni M5 çipli cihazlarını tanıttı. Yapay zeka performansıyla öne çıkan yeni işlemci, iPad Pro ve Apple Vision Pro’nun yanı sıra 14 inç MacBook Pro’ya güç veriyor. M5 çipli MacBook Pro modelini yurt dışından satın almayı düşünüyorsanız, ek bir masrafınız daha olacak. Yeni MacBook Pro’nun kutusundan güç adaptörü çıkartıldı.

Apple, yapay zekada iddialı yeni M5 çipini tanıttı: İşte performa 5 sa. önce eklendi

Apple'ın online mağazasına göre, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Norveç dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde satılan M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro’nun kutusundan güç adaptörü çıkmıyor. Güç adaptörünü ayrıca satın almanız gerekiyor.

Türkiye'de 70 W USB-C güç adaptörüyle geliyor

Neyse ki ABD ve Türkiye’de bu uygulama geçerli değil. M5 işlemcili MacBook Pro, Apple'ın 70 W USB-C Güç Adaptörü ile birlikte geliyor.

Apple’ın yeni MacBook Pro’nun kutusundan şarj adaptörünü çıkarması şaşırtıcı değil. Kutu içindeki gerekli 2020’de Apple Watch ve iPhone 12 serisinden beri bu uygulamayı sürdürüyor ve hatta en pahalı kulaklıklardan biri olan AirPods Pro 3’ün kutusundan şarj kablosu dahi çıkmıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: