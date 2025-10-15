Giriş
    Yeni MacBook Pro, Avrupa'da şarj adaptörsüz satılacak

    Apple, M5 işlemcili MacBook Pro modelini tanıttı ancak belirtmediği bir detay var; Avrupa'da satılan yeni MacBook Pro'nun kutusundan güç adaptörü çıkmıyor.      

    M5 MacBook Pro kutusundan güç adaptörü çıkmıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni M5 çipli cihazlarını tanıttı. Yapay zeka performansıyla öne çıkan yeni işlemci, iPad Pro ve Apple Vision Pro’nun yanı sıra 14 inç MacBook Pro’ya güç veriyor. M5 çipli MacBook Pro modelini yurt dışından satın almayı düşünüyorsanız, ek bir masrafınız daha olacak. Yeni MacBook Pro’nun kutusundan güç adaptörü çıkartıldı.

    Apple'ın online mağazasına göre, İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Norveç dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde satılan M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro’nun kutusundan güç adaptörü çıkmıyor. Güç adaptörünü ayrıca satın almanız gerekiyor.

    Türkiye'de 70 W USB-C güç adaptörüyle geliyor

    Neyse ki ABD ve Türkiye’de bu uygulama geçerli değil. M5 işlemcili MacBook Pro, Apple'ın 70 W USB-C Güç Adaptörü ile birlikte geliyor.

    Apple’ın yeni MacBook Pro’nun kutusundan şarj adaptörünü çıkarması şaşırtıcı değil. Kutu içindeki gerekli  2020’de Apple Watch ve iPhone 12 serisinden beri bu uygulamayı sürdürüyor ve hatta en pahalı kulaklıklardan biri olan AirPods Pro 3’ün kutusundan şarj kablosu dahi çıkmıyor.

