    M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro 2025 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple yeni MacBook Pro 2025 modellerini tanıttı. M5 çipli yeni MacBook Pro modelleri yapay zeka ve grafik performansı ile dikkat çekiyor. M5 çipli MacBook Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    M5 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple bugün yeni 14 inç MacBook Pro modelini tanıttı ve satışa sundu. Yeni modeller Apple’ın yeni M5 çipinden güç alıyor. M5 çipi ile beraber işlem gücü, yapay zeka ve grafik performansında artış yaşanıyor.

    Apple yeni 14 inç MacBook Pro modellerinde M5 çipini kullanırken 16 inç modellerde herhangi bir değişiklik olmadı. M5 Pro ve M5 Max çipli modeller tanıtılmadı.

    💡 M5 çipli 14 inç MacBook Pro ile gelen yenilikler neler?

    • Yeni M5 çipi
    • Daha hızlı SSD
    • 4 TB SSD seçeneği

    Geçen sene tanıtılan M4 çipli 14 inç MacBook Pro ile bugün tanıtılan M5 çipli 14 inç MacBook Pro modelleri arasında M5 çip, daha hızlı SSD ve 4 TB SSD seçeneği sunulması haricinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. Ekran, tasarım, batarya, kamera, hoparlör ve diğer tüm özelliklerin aynı kaldığı görülüyor.

    M5 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    💰 M5 çipli 14 inç MacBook Pro fiyatı

    • M5 çipli 14 inç MacBook Pro 16 GB RAM, 512 GB SSD: 94.999 TL
    • M5 çipli 14 inç MacBook Pro 16 GB RAM, 1 TB SSD: 94.999 TL
    • M5 çipli 14 inç MacBook Pro 24 GB RAM, 1 GB SSD: 94.999 TL
    • M5 çipli 14 inç MacBook Pro 32 GB RAM, 4 TB SSD: 182.999 TL

    💻 M5 çipli 14 inç MacBook Pro neler sunuyor?

    Yeni MacBook Pro 2025’in M5 çipi 4 adet performans, 6 adet verimlilik çekirdeğine sahip 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’ya sahip M5 çipi geliyor. Apple’ın açıklamasına göre M5 çipi; her çekirdeğinde Neural Accelerator bulunan yeni nesil 10 çekirdekli GPU sayesinde, M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı, kod derleme işlemlerinde %20 daha yüksek performans ve oyunlarda 1,6 kata kadar daha yüksek FPS sunuyor. M1 ipe kıyasla ise 6 kat daha hızlı performans vat ediyor.

    M5, daha hızlı ve verimli bir CPU’ya, gelişmiş Neural Engine’a ve aygıtta uygulamaları başlatmaktan büyük dil modellerini (LLM) çalıştırmaya kadar her şeyi hızlandıran daha yüksek bellek bant genişliğine de sahip.

    M5 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Önceki modelde olduğu gibi bu cihazla birlikte RAM seçeneği olarak 16 GB, 24 GB ve 32 GB RAM seçenekleri sunulduğunu görüyoruz.

    Yeni modelle birlikte 2 kata kadar daha hızlı SSD kullanılıyor. Bu sayede RAW görüntü dosyalarının içe aktarılması veya büyük videoların dışa aktarılması gibi görevler daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Depolama seçeneği olarak yeni 512 GB, 1 TB, 2 TB ve yeni 4 TB SSD seçeneği mevcut.

    M5 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    MacBook Pro’da 14,2 inç boyutunda 3024 x 1964 çözünürlüğünde Liquid Retina XDR ekran yer alıyor. Ekran maksimum 1600 nit parlaklığa ulaşıyor. Standart ekran seçeneğinin yanı sıra 7.500 TL farkla yansıma önleyicili Nano-texture ekran ekran seçeneği sunuluyor.

    Cihazda Wi-Fi 7 desteği mevcut değil. Wi‑Fi 6E (802.11ax) ve Bluetooth 5.3 teknolojilerine yer veriliyor. Önde 12 MP çözünürlüğünde ve 1080p video kaydı yapabilen Center Stage kamera mevcut. Altı hoparlör ve uzamsal ses desteği var. Cihazın ağırlığı ise 1,55 kg olarak belirtiliyor.

    MacBook Pro pil performansı

    M5 çipli MacBook Pro’da batarya ve pil performansı konusunda M4 çipli modelle aynı değerleri görüyoruz. 24 saate kadar online video izleme ve Wi-Fi ile 16 saate kadar internette gezinme süresi vaat ediyor. 72.4 watt-saatlik lityum polimer pil ile geliyor. 96W hızlı şarjı destekliyor fakat kutudan 70W’lık adaptör ile çıkıyor.

    M5 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Yeni Macbook Pro ne kadar hızlı?

    • Topaz Video’da yapay zeka ile video geliştirme performansı, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 7,7 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,8 kata kadar daha hızlı.
    • Blender’da 3D render alma işlemleri, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 6,8 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,7 kata kadar daha hızlı.
    • Oyunlardaki kare hızı, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 3,2 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,6 kata kadar daha yüksek.
    • Xcode’da kod derlerken proje oluşturma performansı, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 2,1 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,2 kata kadar daha hızlı.

    M5 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    M5 çipli MacBook Pro bağlantı yuvaları

    • Üç adet Thunderbolt 4 (USB‑C)
    • HDMI
    • 3,5 mm kulaklık jakı
    • MagSafe 3

    M5 çipli MacBook Pro 2025 Teknik Özellikleri

    • Ekran: 14 inç Liquid Retina XDR, 1600 nit HDR parlaklık
    • İşlemci (CPU): Yeni nesil Apple M5 çipi – daha hızlı, daha verimli, 20% daha yüksek çoklu çekirdek performansı
    • Grafik İşlemci (GPU): 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler
    • Yapay Zekâ Gücü: Her çekirdekte Neural Accelerator, 3.5x daha yüksek AI performansı (M4’e göre)
    • Neural Engine: 16 çekirdekli yeni nesil Neural Engine
    • Grafik İşlemci (GPU): 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler
    • RAM: 16 GB başlangıç kapasitesi, 150 GB/s bellek bant genişliği
    • Depolama: 512 GB başlangıç, 4 TB’a kadar seçenek
    • Kamera: 12 MP Center Stage ön kamera
    • Ses Sistemi: 6 hoparlör, Uzamsal Ses desteği
    • Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, kulaklık girişi
    • Pil Ömrü: 24 saate kadar kullanım, hızlı şarjla 30 dakikada %50
    • Renk Seçenekleri: Uzay Siyahı ve Gümüş
