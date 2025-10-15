M5 çipli yeni 14 inç MacBook Pro 2025 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Apple bugün yeni 14 inç MacBook Pro modelini tanıttı ve satışa sundu. Yeni modeller Apple’ın yeni M5 çipinden güç alıyor. M5 çipi ile beraber işlem gücü, yapay zeka ve grafik performansında artış yaşanıyor.

Apple yeni 14 inç MacBook Pro modellerinde M5 çipini kullanırken 16 inç modellerde herhangi bir değişiklik olmadı. M5 Pro ve M5 Max çipli modeller tanıtılmadı.

💡 M5 çipli 14 inç MacBook Pro ile gelen yenilikler neler?

Yeni M5 çipi

Daha hızlı SSD

4 TB SSD seçeneği

Geçen sene tanıtılan M4 çipli 14 inç MacBook Pro ile bugün tanıtılan M5 çipli 14 inç MacBook Pro modelleri arasında M5 çip, daha hızlı SSD ve 4 TB SSD seçeneği sunulması haricinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. Ekran, tasarım, batarya, kamera, hoparlör ve diğer tüm özelliklerin aynı kaldığı görülüyor.

💰 M5 çipli 14 inç MacBook Pro fiyatı

M5 çipli 14 inç MacBook Pro 16 GB RAM, 512 GB SSD: 94.999 TL

M5 çipli 14 inç MacBook Pro 16 GB RAM, 1 TB SSD: 94.999 TL

M5 çipli 14 inç MacBook Pro 24 GB RAM, 1 GB SSD: 94.999 TL

M5 çipli 14 inç MacBook Pro 32 GB RAM, 4 TB SSD: 182.999 TL

💻 M5 çipli 14 inç MacBook Pro neler sunuyor?

Yeni MacBook Pro 2025’in M5 çipi 4 adet performans, 6 adet verimlilik çekirdeğine sahip 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’ya sahip M5 çipi geliyor. Apple’ın açıklamasına göre M5 çipi; her çekirdeğinde Neural Accelerator bulunan yeni nesil 10 çekirdekli GPU sayesinde, M4 çipe kıyasla 3,5 kata kadar daha fazla yapay zeka performansı, kod derleme işlemlerinde %20 daha yüksek performans ve oyunlarda 1,6 kata kadar daha yüksek FPS sunuyor. M1 ipe kıyasla ise 6 kat daha hızlı performans vat ediyor.

M5, daha hızlı ve verimli bir CPU’ya, gelişmiş Neural Engine’a ve aygıtta uygulamaları başlatmaktan büyük dil modellerini (LLM) çalıştırmaya kadar her şeyi hızlandıran daha yüksek bellek bant genişliğine de sahip.

Tam Boyutta Gör Önceki modelde olduğu gibi bu cihazla birlikte RAM seçeneği olarak 16 GB, 24 GB ve 32 GB RAM seçenekleri sunulduğunu görüyoruz.

Yeni modelle birlikte 2 kata kadar daha hızlı SSD kullanılıyor. Bu sayede RAW görüntü dosyalarının içe aktarılması veya büyük videoların dışa aktarılması gibi görevler daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. Depolama seçeneği olarak yeni 512 GB, 1 TB, 2 TB ve yeni 4 TB SSD seçeneği mevcut.

Tam Boyutta Gör MacBook Pro’da 14,2 inç boyutunda 3024 x 1964 çözünürlüğünde Liquid Retina XDR ekran yer alıyor. Ekran maksimum 1600 nit parlaklığa ulaşıyor. Standart ekran seçeneğinin yanı sıra 7.500 TL farkla yansıma önleyicili Nano-texture ekran ekran seçeneği sunuluyor.

Cihazda Wi-Fi 7 desteği mevcut değil. Wi‑Fi 6E (802.11ax) ve Bluetooth 5.3 teknolojilerine yer veriliyor. Önde 12 MP çözünürlüğünde ve 1080p video kaydı yapabilen Center Stage kamera mevcut. Altı hoparlör ve uzamsal ses desteği var. Cihazın ağırlığı ise 1,55 kg olarak belirtiliyor.

MacBook Pro pil performansı

M5 çipli MacBook Pro’da batarya ve pil performansı konusunda M4 çipli modelle aynı değerleri görüyoruz. 24 saate kadar online video izleme ve Wi-Fi ile 16 saate kadar internette gezinme süresi vaat ediyor. 72.4 watt-saatlik lityum polimer pil ile geliyor. 96W hızlı şarjı destekliyor fakat kutudan 70W’lık adaptör ile çıkıyor.

Yeni Macbook Pro ne kadar hızlı?

Topaz Video’da yapay zeka ile video geliştirme performansı, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 7,7 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,8 kata kadar daha hızlı.

Blender’da 3D render alma işlemleri, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 6,8 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,7 kata kadar daha hızlı.

Oyunlardaki kare hızı, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 3,2 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,6 kata kadar daha yüksek.

Xcode’da kod derlerken proje oluşturma performansı, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro’ya kıyasla 2,1 kata kadar ve M4 çipe sahip 14 inç MacBook Pro’ya kıyasla 1,2 kata kadar daha hızlı.

M5 çipli MacBook Pro bağlantı yuvaları

Üç adet Thunderbolt 4 (USB‑C)

HDMI

3,5 mm kulaklık jakı

MagSafe 3

M5 çipli MacBook Pro 2025 Teknik Özellikleri

Ekran: 14 inç Liquid Retina XDR, 1600 nit HDR parlaklık

İşlemci (CPU): Yeni nesil Apple M5 çipi – daha hızlı, daha verimli, 20% daha yüksek çoklu çekirdek performansı

Grafik İşlemci (GPU): 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler

Yapay Zekâ Gücü: Her çekirdekte Neural Accelerator, 3.5x daha yüksek AI performansı (M4’e göre)

Neural Engine: 16 çekirdekli yeni nesil Neural Engine

RAM: 16 GB başlangıç kapasitesi, 150 GB/s bellek bant genişliği

Depolama: 512 GB başlangıç, 4 TB’a kadar seçenek

Kamera: 12 MP Center Stage ön kamera

Ses Sistemi: 6 hoparlör, Uzamsal Ses desteği

Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, kulaklık girişi

Pil Ömrü: 24 saate kadar kullanım, hızlı şarjla 30 dakikada %50

Renk Seçenekleri: Uzay Siyahı ve Gümüş

