Apple'dan gizemli paylaşım: M5 MacBook Pro yakında tanıtılabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre Apple, bu hafta yeni nesil M5 çipini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu işlemcinin ilk olarak 14 inç ‌MacBook Pro modelinde kullanılması bekleniyor. Apple’ın hangi ürünleri tanıtacağı konuşulurken, dün Apple pazarlama müdürü Greg Joswiak, heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yalnızca güçlü bir ürünün geleceğini söylese de yeni M5 MacBook Pro modeli olacağı anlaşıldı.

Tanıtımdan önce, M5 iPad Pro'nun kutu açma videosu yayınlandı 2 hf. önce eklendi

Joswiak'ın tanıtım videosuna eşlik eden kısa video, "yakında" ifadesiyle birlikte bir MacBook Pro'nun kısa bir görüntüsünü gösteriyor. ‌MacBook Pro‌'nun şekli, 5 anlamına gelen Romen rakamıyla V şeklinde. M5 işlemcili MacBook Pro modelinin geleceği kesinleşti. Peki, yeni MacBook Pro’dan neler bekleniyor?

Yeni MacBook Pro, M4 çipinin yerini alacak yeni nesil M5 çipini kullanan ilk yeni cihazlardan biri olacak. M5, TSMC'nin daha gelişmiş 3 nanometre işlemcisi üzerine kurulu, hız ve verimlilik iyileştirmeleri getirecek. Sızdırılan M5 çipli iPad Pro, iki hafta önce kıyaslama testine tabi tutuldu ve M4 çipine kıyasla CPU tarafında %12, GPU tarafında %36 hız artışı sunduğu ortaya çıktı. iPad Pro'daki M5 çipi 9 çekirdekli bir işlemciye sahip ancak yeni MacBook Pro'daki M5, 10 çekirdekli bir işlemciye sahip olabilir.

Apple, çip dışında önemli donanım değişiklikleri planlamıyor. M5 çipli MacBook Pro’nun tasarımda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yalnızca yeni bir renk seçeneği (mavi tonda) sunulabilir. Zayıf bir ihtimal olarak, WiFi 7 ve Bluetooth 6 destekli N1 ağ çipi, iPhone 17 serisindeki 18 megapiksel Center Stage kamera dahil edilebilir.

Apple'ın bu hafta M5 çipli yeni iPad Pro ve Vision Pro’yı tanıtması bekleniyor. Ayrıca yeni Apple TV ve HomePod mini modellerini de görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: