Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, MacBook Pro'larda güncellemeye gitti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,1b
1
59
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, MacBook Pro'larda güncellemeye gitti
Tam Boyutta Gör
iPhone 4S ile gündemde olan Apple, profesyoneller için hazırladığı MacBook Pro serisi dizüstü bilgisayar modellerinde güncellemeye gitti. İşlemci, sabit disk ve daha yüksek performanslı GPU kullanımına gidilen MacBook Pro'larda, hem 13.3-inç hem de 15-inç ve 17-inç boyutundaki modeller güncellendi.
Mevcut modellerle aynı fiyatlarla sunulan güncellenmiş konfigürasyonlar kapsamında MacBook Pro'nun 13.3-inç ekran boyutundaki modelinin 2.4GHz hızındaki çift çekirdekli Core i5 işlemciye, 4GB bellek kapasitesine ve 500GB kapasiteli sabit diske sahip olan Intel HD 3000 entegre grafik birimli en ucuz versiyon olarak 1199$ seviyesinden pazara sunulurken, 2.8GHz hızında çift çekirdekli Core i7 işlemci ile donatılan 4GB bellekli, 750GB sabit diskli ve Intel HD 3000 grafik birimli konfigürasyon ise 1499$'dan sunuluyor.
15-inç boyutundaki MacBook Pro modelleriyle birlikte konfigürasyon bazında harici ekran kartı kullanımına geçiş yapan Apple, 2.2GHz hızında dört çekirdekli Core i7 işlemci kullandığı, 4GB RAM ve 500GB kapasiteli sabit disk ile birlikte AMD'nin Radeon HD 6750M ekran kartına yer verdiği modeli 2199$, 2.4GHz hızında çalışan işlemci, 4GB RAM, 750GB sabit disk ve Radeon HD 6770M ekran kartına sahip olan konfigürasyon sie 2199$'dan alınabiliyor.
MacBook Pro ailesinin 17-inç boyutundaki üst seviye temsilcisi ise 2.4GHz hızındaki dört çekirdekli Core i7 işlemcisi, 4GB belleği, 750GB kapasiteli sabit diski ve Radeon HD 6770M ekran kartı ile birlikte 2499$ seviyesinden sunuluyor. Apple'ın güncellenmiş konfigürasyona sahip yeni MacBook Pro modelleri, Apple Store'lar üzerinden satışa sunulmuş durumda.
Apple, MacBook Pro'larda güncellemeye gitti
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
veleciraptor 8 yıl
Malzeme kalitesi, stabilite, ergonomi, marka değeri, MacOS X...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 8 yıl en beğenilen
bu laptopun bu kadar pahalı olmasının ana sebebi üretim tekniğinde enjeksiyon kalıpla üretilen plastik parçaların yerine tek blok aluminyumdan tamamen cnc makinesi yardımı ile üretilmesi.enjeksiyon kalıp denilen sistemde saniyeler içinde parça üretilirken cnc işlemede saatler-belki de günler süren bir işleme süreci vardır.bunu yüzbinlerce parçaya yaydıgımızda üretim maliyeti daha yüksek olmakta.ayrıca macbook'ların içini açtıkları konuları incelerseniz standart bilgisayarlardan daha farklı bir iç donanım oldugunu görürsünüz.çok farkedecğini zannetmiyorum ama fiyat farkının bir kısmı da bu sebepten dolayı olabilir.
ama bir de şöyle birşey var,cnc üretimi eskisi kadar maliyetli olmuyor artık.zamanındaki maliyeti kesinlikle düşmüştür ancak görünen o ki fiyata yansıtılmıyor.
diğer bir sebep te alacak kitleye göre fiyat belirlemek olabilir.'laptopların ferrarisi' gibi bir imaj yaratılmak istenmiştir.
sonuç olarak seveni var-alanı da var ancak aynı özellikli laptopu çok ucuza almayı tercih ederim.'mac kullan fikrin değişir' diyebilirsiniz,2 senedir okulumuzda bildiğim kadarıyla i5 işlemcili imac kullanıyorum.asus N53SN i7li laptopumdan bir farkını göremedim.illustrator da kullanıyorum-modelleme programlarıyla render da alıyorum halbuki.
bu laptopun bu kadar pahalı olmasının ana sebebi üretim tekniğinde enjeksiyon kalıpla üretilen plastik parçaların yerine tek blok aluminyumdan tamamen cnc maki...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
Özgür Güneş dostum sen en hızlı giden araba ile güvenlik incik boncugu önemli olan bir arabayı karşılaştırıyorsun işte sorunda burada diyorsunki ben f1 alırım saatte 400 küsür km hız yaparım niye mercedese binip 160 km hız yapayımki hani olaya böyle bakıyorsun örneklendirince
yukarıda arkadaş özetlemiş zaten olayı bunun en büyük özelliği işletim sistemi zaten üreten firma tarafından geliştirilmiş bir işletim sistemi bu sistem cihazda en yüksek performans ile çalışıyor bugün bir macbook pro alırsın 10 saat civarı pili gidiyor ve bu pilde cihazda 3 sene boyunca performansınıda kaybetmiyor üzerindeki sistem öyle bir sistemki çökertilmesi windows a göre zor böylece buna uzun süreler format atmadan yoluna devam edebilirsin şişmeymiş performans kaybıda asla olmaz kaliteli bileşenler kullanılır mesela dış tarafında full aliminyum bloktan yapılır ince ince işlenir kararma yamulma göçme saçma sapan şeyler olmaz menteşesi mesela piyasadaki diger tüm notebooklarda atıyorum tek elle o kapagını açamazsın kapatırsın 2 elle ayırırsın
6 aydan sonra başlar gevşemeye 1 sene sonrada gevşek oynayan bir menteşen olmuş olur bir macbookta bunlar olmaz tek parmagınla otur masanda aç altı üstü kalkmaz 2 elle ayırmak zorunda kalmazsın
birisi hoparlör kalitesinden bahsetmiş orası cidden öyledir yani ufak tefek farklar vardır ama bu farklar aslında kullanılan vede lazım olan şeyler en ufak detay olarak macbook proda şarj kısmı mıknatıslıdır sokup çıkartmazsın kabloya ayagın takılsın aletle düşmez yere kablo çıkar gider dediğim gibi ufak tefek detaylar var ben şahsen tasarım için aldım kullanım ömrü uzun diye aldım ps de 40 50 mb resimlerde yağ gibi geziyorken imzadaki i7 965 li makinada takılarak geziyorum mesela bu bana eksi iş gücü olarak geri dönüyor haliyle yoksa bende bilirim gidip asusun bilmem kaç bitli yok hd5870 li yok 6970 li ekran kartı olan notebook almayı ama gerek yok kucagımda hayvan gibi ısınan aletlemi oyun oynayacağım ? 4 5 kg alet 80 90 dereceden aşşagı düşmeyen işlemci grafik birimiylemi uğraşacağım birton windows sorunlarıyla virüsle falanmı uğraşıcam ? ben alırım işimi yaparım orda burda kullanırım bakarım işime niye gereksiz yere bunlarla uğraşayım ki ?
Özgür Güneş dostum sen en hızlı giden araba ile güvenlik incik boncugu önemli olan bir arabayı karşılaştırıyorsun işte sorunda burada diyorsunki ben f1 alırım ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Macbook pahalı değil ki bu tartışmayı boşuna yapmışsınız. MAcbook Türkiye'de pahalı. Tek sorun bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu modeller 2011 early edition yeni olanlar değil ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ab72 8 yıl
Yeni modelin Turkiyeye ne zaman gelecegi belli degil. Yeni macbook pro alacaklar icin Ekim ayinda Amerikada guncellenen yeni macbook beklenmelimi?, yoksa mevcut su an indirimdeki 15.4" 2.2ghz cihaz alinabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mvc 8 yıl ab72
ab72

Yeni modelin Turkiyeye ne zaman gelecegi belli degil. Yeni macbook pro alacaklar icin Ekim ayinda Amerikada guncellenen yeni macbook beklenmelimi?, yoksa mevcut su an indirimdeki 15.4" 2.2ghz cihaz alinabilir mi?


Macbook prolar en son 2011 şubatta güncellenmedi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
ilk kez mac aldim 13 inç 2.7 ghz olandan 2700e indirimden aldim.mac app storedan kac sene daha verimli bi sekilde yararlanabilirim? maci satip 15'' almali miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 8 yıl
fıyattada guncellemeye gıttı anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 8 yıl
apple amerika'da rakiplerine nazaran yine pahalı ancak makas Türkiye'de çok açık. İthalatçı firmanın pazarlama stratejisi olabilir.
Amerika'da apple store'lar arı gibi insan kaynıyor, cihazlar benzerlerinden 200-300 dolar daha pahalı. Türkiye'de bu fark 2000-3000TL.
Kısaca apple alacaksanız amerika'dan alın/getirttirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 8 yıl
showwmann

apple amerika'da rakiplerine nazaran yine pahalı ancak makas Türkiye'de çok açık. İthalatçı firmanın pazarlama stratejisi olabilir.

Amerika'da apple store'lar arı gibi insan kaynıyor, cihazlar benzerlerinden 200-300 dolar daha pahalı. Türkiye'de bu fark 2000-3000TL.

Kısaca apple alacaksanız amerika'dan alın/getirttirin.

Aslinda rakiplerine gore pahali degil Amerikada.

Yani islemci ve RAM e gore kiyaslarsaniz pahali, ancak kaliteli malzemeden uretilen, ince notebooklarla kiyaslarsaniz (Sony Vaio gibi) ucuz bile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okaliptys 8 yıl
13 lüklerin ekran çözünürlüğü aynimi kaldı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aragorn991402 8 yıl Okaliptys
Okaliptys

13 lüklerin ekran çözünürlüğü aynimi kaldı?

evet aynı kalmış, değişmemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
proyuris 8 yıl
Mac bilgisayarın pahalı olma sebebi işletim sistemi ve içerisinde birlikte gelen yazılımların lisans maliyeti. Yani mac alan bir kişi aslında yazılımları da birlikte satın alıyor. Bunları bana apple storedeki satış temsilcisi söylemişti. Ve şöyle devam etti, bir windowslu bilgisayar aldığınızda içerisinde işe yaramayan bir çok yazılım geliyor. İşin özeti şu biz korsan kullanımı normal gördüğümüz için windows a kuracağımız veya kurduğumuz programlara para ödemediğimiz için bize windowslu makineler ucuz görünüyor. Mesela win 7 ultimate + office + anti virüs + cd yazma program ve buna benzer programları lisanslı alırsanız zaten bilgisayarın size maliyeti bir mac bilgisayarınki ne eşit olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 8 yıl
Duyanda malzeme o kadar kaliteli oldugu icin pahali ki 2000 $'lik cihazin maliyeti 1500 $ sanir.


Apple'in her urunu pahali Apple kullanmak ayri bir ayricalik oldugundan olsa gerek.
Icerisinde bir tane kendi uretimi olmayan parca(cihazlarinin hicbirinde kendi parcasi bulunmaz dizayn kendine, uretim baska firmaya aittir) bulunan cihaza istedikleri tutara bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onboardx 8 yıl
starbucksta aluminyum kasalı ve ısırılmış elma logosunun verdiği hava atma hissi paha biçilemez
apple da bunu biliyor iyi kullanıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
simdi bazilari demis bu kadar para cok diye samsungun yada diger marklarin premium laptoplarida ayni fiyat yada daha pahali bu laptoplarda bile komple aliminyum kasa yok bu laptoplarin kalitesi ve en onemlisi ekran kalitesi tartisilmaz gecenlerde netbooktan bikip 13.3 bi laptop alayim dedim ve 700 dolara acer 13.3 timeline x aldim i5-2430m islemci 4gb ram 2 usb 2.0 1 usb 3.0 hdmi 500gb disk falan var laptopu oldukca guzel yapmislar yok yok hd camera true hd ses herkezin dikkatini cekiyo oldukca ince batarya 9 saat gidiyo ama gel gorku ekran kalitesi berbat laptopta kullanilan malzeme elde kalacak gibi ve fiyati 700 dolar siz hesab edin artik laptopun ekrani 10 derece yatirsaniz usten goruntu direk bozuluyo her zaman yatay konumda tutmak lazim ekrani bundan biraz daha kalitali olan markalar asus sony falan 800-900 dolar ve onlarinda dikey goruntu kaliteleri beklenenden kotu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24125 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Donanım ve
2 etiket daha Apple macbook pro
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Özel Video: İşte Asus Rampage 4 Extreme ve beraberinde gelen yenilikler 8 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 8 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim