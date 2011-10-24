Apple, MacBook Pro'larda güncellemeye gitti

iPhone 4S ile gündemde olan Apple, profesyoneller için hazırladığı MacBook Pro serisi dizüstü bilgisayar modellerinde güncellemeye gitti. İşlemci, sabit disk ve daha yüksek performanslı GPU kullanımına gidilen MacBook Pro'larda, hem 13.3-inç hem de 15-inç ve 17-inç boyutundaki modeller güncellendi.

Mevcut modellerle aynı fiyatlarla sunulan güncellenmiş konfigürasyonlar kapsamında MacBook Pro'nun 13.3-inç ekran boyutundaki modelinin 2.4GHz hızındaki çift çekirdekli Core i5 işlemciye, 4GB bellek kapasitesine ve 500GB kapasiteli sabit diske sahip olan Intel HD 3000 entegre grafik birimli en ucuz versiyon olarak 1199$ seviyesinden pazara sunulurken, 2.8GHz hızında çift çekirdekli Core i7 işlemci ile donatılan 4GB bellekli, 750GB sabit diskli ve Intel HD 3000 grafik birimli konfigürasyon ise 1499$'dan sunuluyor.

15-inç boyutundaki MacBook Pro modelleriyle birlikte konfigürasyon bazında harici ekran kartı kullanımına geçiş yapan Apple, 2.2GHz hızında dört çekirdekli Core i7 işlemci kullandığı, 4GB RAM ve 500GB kapasiteli sabit disk ile birlikte AMD'nin Radeon HD 6750M ekran kartına yer verdiği modeli 2199$, 2.4GHz hızında çalışan işlemci, 4GB RAM, 750GB sabit disk ve Radeon HD 6770M ekran kartına sahip olan konfigürasyon sie 2199$'dan alınabiliyor.

MacBook Pro ailesinin 17-inç boyutundaki üst seviye temsilcisi ise 2.4GHz hızındaki dört çekirdekli Core i7 işlemcisi, 4GB belleği, 750GB kapasiteli sabit diski ve Radeon HD 6770M ekran kartı ile birlikte 2499$ seviyesinden sunuluyor. Apple'ın güncellenmiş konfigürasyona sahip yeni MacBook Pro modelleri, Apple Store'lar üzerinden satışa sunulmuş durumda.