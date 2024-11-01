OLED ekranlı, ince ve hafif MacBook Pro geliyor

Tam Boyutta Gör 2024 MacBook Pro modeli, daha hızlı M4 çip, Thunderbolt 5 desteği, nano-texture ekran seçeneği ve fazlasını sunuyor. Her ne kadar Apple, bir günde önceki nesil MacBook Pro’ları eskitmiş havası verse de öyle olmadığınız biliyoruz. Tasarımda hiçbir değişiklik olmamakla birlikte eski modellerin performansları hala yeterli. Yeni MacBook Pro’ya geçmeyi düşünmüyorsanız, doğru karar çünkü gelecek modellerde tasarım değişikliğiyle birlikte OLED ekran teknolojisine geçiş bekleniyor.

M4, M4 Pro ve M4 Max çipli MacBook Pro Türkiye fiyatı belli oldu 2 gün önce eklendi

Apple’ın 2026 MacBook Pro modelinde OLED ekran teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple analisti Kuo ve ekran analisti Ross Young, yakın zamanda 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun 2025 yılında mini LED ekrana sahip olmaya devam edeceğini söylüyor.

Mini LED ekranlı mevcut MacBook Pro modelleriyle karşılaştırıldığında, OLED teknolojisinin birçok avantajı var. Bunlardan en önemlisi daha uzun pil ömrü. Apple, M4 çipli MacBook Pro’nun 24 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor. Tabii ki gerçekteki kullanım süresi farklı olacak. OLED, pil ömrünü artırmak dışında daha parlak ekran, daha koyu siyahlarla birlikte daha yüksek kontrast oranı sunacak.

M4 MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı 75.000 TL'den başlıyor

Tasarıma ilişkin olarak, Bloomberg’den Mark Gurman, Apple'ın Macbook Pro’yu daha ince hale getirmek için çalıştığını söylüyor. Daha canlı OLED ekran, daha uzun pil ömrü ve çok daha ince tasarım, bazı kullanıcılar için yeni modele geçmeye değecek geliştirmeler olacaktır. Apple, şu anda M4 çipli MacBook Pro'yu 75.000 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.

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