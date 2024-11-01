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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı, ince ve hafif MacBook Pro geliyor

    M4 MacBook Pro, güçlü ve yetenekli olsa da yeni tasarım bekleyenler için hayal kırıklığı yarattı. Yeni rapor, gelecek MacBook Pro'nun tasarımına ve ekran teknolojisine dikkat çekiyor.
    OLED ekranlı MacBook Pro geliyor Tam Boyutta Gör
    2024 MacBook Pro modeli, daha hızlı M4 çip, Thunderbolt 5 desteği, nano-texture ekran seçeneği ve fazlasını sunuyor. Her ne kadar Apple, bir günde önceki nesil MacBook Pro’ları eskitmiş havası verse de öyle olmadığınız biliyoruz. Tasarımda hiçbir değişiklik olmamakla birlikte eski modellerin performansları hala yeterli. Yeni MacBook Pro’ya geçmeyi düşünmüyorsanız, doğru karar çünkü gelecek modellerde tasarım değişikliğiyle birlikte OLED ekran teknolojisine geçiş bekleniyor.

    Apple’ın 2026 MacBook Pro modelinde OLED ekran teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple analisti Kuo ve ekran analisti Ross Young, yakın zamanda 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun 2025 yılında mini LED ekrana sahip olmaya devam edeceğini söylüyor.

    Mini LED ekranlı mevcut MacBook Pro modelleriyle karşılaştırıldığında, OLED teknolojisinin birçok avantajı var. Bunlardan en önemlisi daha uzun pil ömrü. Apple, M4 çipli MacBook Pro’nun 24 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor. Tabii ki gerçekteki kullanım süresi farklı olacak. OLED, pil ömrünü artırmak dışında daha parlak ekran, daha koyu siyahlarla birlikte daha yüksek kontrast oranı sunacak.

    M4 MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı 75.000 TL'den başlıyor

    Tasarıma ilişkin olarak, Bloomberg’den Mark Gurman, Apple'ın Macbook Pro’yu daha ince hale getirmek için çalıştığını söylüyor. Daha canlı OLED ekran, daha uzun pil ömrü ve çok daha ince tasarım, bazı kullanıcılar için yeni modele geçmeye değecek geliştirmeler olacaktır. Apple, şu anda M4 çipli MacBook Pro'yu 75.000 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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