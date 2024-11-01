OLED ekranlı, ince ve hafif MacBook Pro geliyor

Apple’ın 2026 MacBook Pro modelinde OLED ekran teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple analisti Kuo ve ekran analisti Ross Young, yakın zamanda 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun 2025 yılında mini LED ekrana sahip olmaya devam edeceğini söylüyor.
Mini LED ekranlı mevcut MacBook Pro modelleriyle karşılaştırıldığında, OLED teknolojisinin birçok avantajı var. Bunlardan en önemlisi daha uzun pil ömrü. Apple, M4 çipli MacBook Pro’nun 24 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor. Tabii ki gerçekteki kullanım süresi farklı olacak. OLED, pil ömrünü artırmak dışında daha parlak ekran, daha koyu siyahlarla birlikte daha yüksek kontrast oranı sunacak.
M4 MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı 75.000 TL'den başlıyor
Tasarıma ilişkin olarak, Bloomberg’den Mark Gurman, Apple'ın Macbook Pro’yu daha ince hale getirmek için çalıştığını söylüyor. Daha canlı OLED ekran, daha uzun pil ömrü ve çok daha ince tasarım, bazı kullanıcılar için yeni modele geçmeye değecek geliştirmeler olacaktır. Apple, şu anda M4 çipli MacBook Pro'yu 75.000 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über