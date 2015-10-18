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Apple, MacBook ve MacBook Pro modellerindeki ekran kaplaması için kalite programı başlatıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, MacBook ve MacBook Pro modellerindeki ekran kaplaması için kalite programı başlatıyor

Bir süredir Apple'ın Retina ekranlı MacBook Pro ve MacBook modellerinde bulunan yansıma önleyici ekran kaplamasında sorunlar yaşandığından bahsediliyordu. Gelen şikayetlerin artması üzerine Apple, sorunları incelemek amacıyla bir kalite programı başlatıyor. 

Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre bahse konu dizüstü modellerinin ekran kaplamaları bazı durumlarda kalkıyor veya katmanlara ayrılıyor. Her iki sorunda da kullanıcılar cihazlarını kullanırken oldukça zorlanıyor. Şikayetler Mart ayından bu yana gelmekteydi. Apple'ın kendi müşteri destek forumlarının yanında Facebook ve farklı mecralarda da kullanıcılar şikayetlerini dile getiriyor. Staingate adındaki veritabanında da yaklaşık 6000 kullanıcı cihazlarındaki sorunun fotoğrafını çekerek paylaşmıştı. Hatta Change.org platformunda da konu ile ilgili bir imza kampanyası başlatıldı.

Ekran kaplamasındaki problemlere; cihaz kapatıldığında klavye ile trackpad'in ekranla olan teması ve üçüncü taraf onaylanmamış mikrofiber bezlerle ekranın silinmesi ana sebepler olarak gösteriliyor. Kalite programı daha öncede iSight kamera, iPhone 5, Beats Pill XL gibi bileşen veya cihaz sorunlarında da başlatılmıştı. Apple gerekli incelemelerden sonra müşterilerine değişim veya tamir imkanı sunuyor. 

MacBook Pro ve MacBook için kalite programı 16 Ekim 2015 tarihinde başladı. Bu tarihten geriye doğru 1 senelik süre içerisinde satın alınmış cihazlar veya satın alındığı tarihten itibaren 3 yılını doldurmamış cihazlar program kapsamında incelenecek. 

Sorundan etkilenen müşterilerin Apple yetkili servis sağlayıcılara cihazlarını götürmeleri gerekiyor. Apple henüz resmi olarak programın duyurusunu yapmadı ancak doğrudan bazı müşterilerle irtibata geçmeye başladı. Bununla birlikte bazı müşterilerin cihazlarını ücretsiz olarak tamir ettirdikleri bazılarından ise sorun garanti dışı kabul edilerek belirli bir ücret talep edildiği haberleri geliyor.  

http://www.macrumors.com/2015/10/17/apple-mbp-ar-coating-quality-program-staingate/ Yorum Yaz
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Erasmus78 4 yıl en beğenilen lido
lido
geçen hafta maclere yapılan zam haber yapıldı mı donanımhaber de ? yeğenim için macbook air takip ediyordum son bir aydır cihaz geçen hafta birden bire 3000 liradan 3600 liraya fırladı hiç dolar kuru falan demeyin

Ne diyelim? Sen ne duymak istiyorsun?
lidogeçen hafta maclere yapılan zam haber yapıldı mı donanımhaber de ? yeğenim için macbook air takip ediyordum son bir aydır cihaz geçen haf...
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lido 4 yıl
geçen hafta maclere yapılan zam haber yapıldı mı donanımhaber de ? yeğenim için macbook air takip ediyordum son bir aydır cihaz geçen hafta birden bire 3000 liradan 3600 liraya fırladı hiç dolar kuru falan demeyin
geçen hafta maclere yapılan zam haber yapıldı mı donanımhaber de ? yeğenim için macbook air takip ediyordum son bir aydır cihaz geçen hafta birden bire 3000 li...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 4 yıl
Aynısı başka bir markanın ürünü olsa apple hastaları kalitesiz, kötü gidin apple alın diye demediklerini bırakmazlar. Apple'ın kaçıncı kalitesizlik skandalı oldu belli değil...
Aynısı başka bir markanın ürünü olsa apple hastaları kalitesiz, kötü gidin apple alın diye demediklerini bırakmazlar. Apple'ın kaçıncı kalitesizlik skandalı old...
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V4LKyR 4 yıl
Kaplamasınlar olsun bitsin.
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Godvater 4 yıl
Bu ne demek allah askina? beyin.exe ?
Bu tarihten geriye doğru 1 senelik süre içerisinde satın alınmış cihazlar veya satın alındığı tarihten itibaren 3 yılını doldurmamış cihazlar program kapsamında incelenecek.

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tahir40 4 yıl
Rahmetli hayatta olsaydı malum anteni sorunlu çekmeyen iphonelerde yaptıkları gibi suçu müşteriye atar, "siz yanlış kullanıyorsunuz, dokunmadan elleyin şu ekranları" gibi bir çözümle gelirdi. Muhtemelen alaşımını değiştirip sonraki serilerde cepte yamulma sorununda yaptıkları gibi sessizce sorunu yeni serilerde düzeltip, eski müşterilere geçmiş olsun derler... ki bazı kullanıcıların cihazlarını garanti dışı bırakarak çözmüşler :) Şimdi bu dandikliğin samsungda yaşandığını düşünün.
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deoksiriboz1000 4 yıl tahir40
tahir40
Rahmetli hayatta olsaydı malum anteni sorunlu çekmeyen iphonelerde yaptıkları gibi suçu müşteriye atar, "siz yanlış kullanıyorsunuz, dokunmadan elleyin şu ekranları" gibi bir çözümle gelirdi. Muhtemelen alaşımını değiştirip sonraki serilerde cepte yamulma sorununda yaptıkları gibi sessizce sorunu yeni serilerde düzeltip, eski müşterilere geçmiş olsun derler... ki bazı kullanıcıların cihazlarını garanti dışı bırakarak çözmüşler :) Şimdi bu dandikliğin samsungda yaşandığını düşünün.

samsungda sıradan olaylra bunlar dostum
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OverClocK1ng 4 yıl
Apple. Epic Faillerin firması.
Bilmem kaçıncı aynı mesajım...
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kadirirdem 4 yıl
fiyatlara yansıtırlar...
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MK* 4 yıl
Ne kaplaması bu, her modelde panelin içinde mevcut mu, yoksa telefonlara ekran filmi gibi sonradan çekilen bir şey mi?
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DH Misafiri 4 yıl
Aynısı başka bir markanın ürünü olsa apple hastaları kalitesiz, kötü gidin apple alın diye demediklerini bırakmazlar. Apple'ın kaçıncı kalitesizlik skandalı oldu belli değil...
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Turkforce 4 yıl
Çok yakında Apple Macbook mikro fiber bezlerini mağazalardan sadece 29$ karşılığında alabilirsiniz. :-)
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AtiMX4 4 yıl
Bu sorun retinalarda var mi
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rorschach_ 4 yıl
Üçüncü taraf onaylanmamış mikrofiber bez :)
Sanki zımpara, bez işte onaylanmış onaylanmamış ne farkediyormuş bide ekrana gore bez mi alınacak :)
Bazi cihazlari bunun için garanti dışı ettilerse apple servis kalitesine büyük leke sürer.
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lido 4 yıl
geçen hafta maclere yapılan zam haber yapıldı mı donanımhaber de ? yeğenim için macbook air takip ediyordum son bir aydır cihaz geçen hafta birden bire 3000 liradan 3600 liraya fırladı hiç dolar kuru falan demeyin
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Patren 4 yıl
adamlar mis gibi yeni cihaz sahipleri olcaklar yapamazlarsa
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