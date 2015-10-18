Apple, MacBook ve MacBook Pro modellerindeki ekran kaplaması için kalite programı başlatıyor

Bir süredir Apple'ın Retina ekranlı MacBook Pro ve MacBook modellerinde bulunan yansıma önleyici ekran kaplamasında sorunlar yaşandığından bahsediliyordu. Gelen şikayetlerin artması üzerine Apple, sorunları incelemek amacıyla bir kalite programı başlatıyor.





Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre bahse konu dizüstü modellerinin ekran kaplamaları bazı durumlarda kalkıyor veya katmanlara ayrılıyor. Her iki sorunda da kullanıcılar cihazlarını kullanırken oldukça zorlanıyor. Şikayetler Mart ayından bu yana gelmekteydi. Apple'ın kendi müşteri destek forumlarının yanında Facebook ve farklı mecralarda da kullanıcılar şikayetlerini dile getiriyor. Staingate adındaki veritabanında da yaklaşık 6000 kullanıcı cihazlarındaki sorunun fotoğrafını çekerek paylaşmıştı. Hatta Change.org platformunda da konu ile ilgili bir imza kampanyası başlatıldı.





Ekran kaplamasındaki problemlere; cihaz kapatıldığında klavye ile trackpad'in ekranla olan teması ve üçüncü taraf onaylanmamış mikrofiber bezlerle ekranın silinmesi ana sebepler olarak gösteriliyor. Kalite programı daha öncede iSight kamera, iPhone 5, Beats Pill XL gibi bileşen veya cihaz sorunlarında da başlatılmıştı. Apple gerekli incelemelerden sonra müşterilerine değişim veya tamir imkanı sunuyor.





MacBook Pro ve MacBook için kalite programı 16 Ekim 2015 tarihinde başladı. Bu tarihten geriye doğru 1 senelik süre içerisinde satın alınmış cihazlar veya satın alındığı tarihten itibaren 3 yılını doldurmamış cihazlar program kapsamında incelenecek.





Sorundan etkilenen müşterilerin Apple yetkili servis sağlayıcılara cihazlarını götürmeleri gerekiyor. Apple henüz resmi olarak programın duyurusunu yapmadı ancak doğrudan bazı müşterilerle irtibata geçmeye başladı. Bununla birlikte bazı müşterilerin cihazlarını ücretsiz olarak tamir ettirdikleri bazılarından ise sorun garanti dışı kabul edilerek belirli bir ücret talep edildiği haberleri geliyor.

http://www.macrumors.com/2015/10/17/apple-mbp-ar-coating-quality-program-staingate/