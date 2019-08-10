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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Music’in karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android’e geldi

iOS 13 tanıtılırken duyurulan Apple Music özellikleri, Android tarafında kendini göstermeye başladı. Bazı Android kullanıcıları karanlık mod ve şarkı sözü özelliğine kavuştu.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple Music’in karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android’e geldi
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Apple’ın Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2019 etkinliğinin en önemli ayağı iOS 13 tarafıydı. Şimdilik beta aşamasında olan iOS 13’e, duyusu yapılan özellikler ve daha fazlası yavaş yavaş ekleniyor. Bugün ise Apple Music için aktarılan karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android tarafında görüldü.

Şimdilik bazı kullanıcılar ulaşabiliyor

Elde edilen ekran görüntülerinde hem karanlık mod hem de şarkı sözü özellikleri Android uygulamasına eklenmiş durumda. Yalnız yeni dağıtılmaya başlayan güncelleme, tüm kullanıcılara ulaşmamış gözüküyor. Yani Android bir cihazınız varsa ve bu özellikleri kullanmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekebilir. Her halükarda henüz iOS tarafında yayılmamış bir özelliğin Android’e hızla giriş yapması oldukça ilginç.

Apple Music’in en büyük rakibi olan Spotify, uygulamasıyla takdir toplamayı başarıyor. Özellikle Android tarafında Apple Music uygulaması oldukça geride. Yeni eklenen bu tarz özellikler, rekabeti kızıştırmada firmaya yardımcı olacaktır.

Ayrıca Bkz. "iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir"

Güncelleme size de ulaştıysa Apple Music’in ayarlar kısmından tema seçeneğini karanlık olarak işaretlerseniz, karanlık moda geçebilirsiniz. Şarkı sözü özelliğini de oynattığınız müziğin içerisinde bulabileceksiniz. Spotify “Behind The Lyrics” isminde bir özellik sunsa da şarkı sözlerini direkt olarak göremiyorsunuz. Behind The Lyrics, popüler şarkıların sözleri ve sanatçılarına yönelik hikaye anlatımı içeriyor. Dolayısıyla senkronize şarkı sözü özelliği Apple Music hanesine önemli bir puan katıyor.



https://www.gsmarena.com/apple_music_dark_mode_and_timesynced_lyrics_appear_on_android_before_ios-news-38616.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 25 dk.
bir gün her app karanlık tarafa geçecek
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NakahNiyesuh 46 dk.
Dünyadaki bütün her şey karanlık temaya sahip olsun istiyorum. Bu seçeneği olan tüm uygulamalar, siteler, oyunlar her şey benim gözümde değerli oluyor. Karanlık tema candır.
Telegram mesela. Bir sürü de karanlık seçeneği var. Bir de Whatsapp rezaletine bakın, göz yorucu iğrenç. :D
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Celonfix 3 sa.
Substraumla zaten karanlık modda kullanılabiliyordu ama rootsuz kullanıcılar için iyi oldu.
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