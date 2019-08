Apple Music’in karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android’e geldi

Apple’ın Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2019 etkinliğinin en önemli ayağı iOS 13 tarafıydı. Şimdilik beta aşamasında olan iOS 13’e, duyusu yapılan özellikler ve daha fazlası yavaş yavaş ekleniyor. Bugün ise Apple Music için aktarılan karanlık mod ve şarkı sözü özelliği Android tarafında görüldü.

Şimdilik bazı kullanıcılar ulaşabiliyor

Elde edilen ekran görüntülerinde hem karanlık mod hem de şarkı sözü özellikleri Android uygulamasına eklenmiş durumda. Yalnız yeni dağıtılmaya başlayan güncelleme, tüm kullanıcılara ulaşmamış gözüküyor. Yani Android bir cihazınız varsa ve bu özellikleri kullanmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekebilir. Her halükarda henüz iOS tarafında yayılmamış bir özelliğin Android’e hızla giriş yapması oldukça ilginç.

Apple Music’in en büyük rakibi olan Spotify, uygulamasıyla takdir toplamayı başarıyor. Özellikle Android tarafında Apple Music uygulaması oldukça geride. Yeni eklenen bu tarz özellikler, rekabeti kızıştırmada firmaya yardımcı olacaktır.

Güncelleme size de ulaştıysa Apple Music’in ayarlar kısmından tema seçeneğini karanlık olarak işaretlerseniz, karanlık moda geçebilirsiniz. Şarkı sözü özelliğini de oynattığınız müziğin içerisinde bulabileceksiniz. Spotify “Behind The Lyrics” isminde bir özellik sunsa da şarkı sözlerini direkt olarak göremiyorsunuz. Behind The Lyrics, popüler şarkıların sözleri ve sanatçılarına yönelik hikaye anlatımı içeriyor. Dolayısıyla senkronize şarkı sözü özelliği Apple Music hanesine önemli bir puan katıyor.

