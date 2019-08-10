iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir

Sıradaki iPhone modelleri hakkında en çok merak edilen nokta yeni kamera modülü oluyor. Uzun zamandır tasarımı da sızdırılan üçlü arka kamera paketi, kare lens alanı içerisinde cihazın arkasındaki yerini almış gözüküyor. Yeni iPhone’lar için bekleyiş devam ederken, iPad Pro hakkında önemli bir iddia ortaya çıktı. Bu yıl çıkacak iPad Pro modeli de üçlü arka kamera paketi ile gelebilir.

iPad için önemli değişiklik

iPad Pro şu an için yalnızca 12 MP çözünürlüğünde tekli arka kameraya sahip. Tek sensörden üçlü sensöre geçmek, iPad Pro için oldukça büyük bir değişim yaşatacaktır. Apple bu kamera modülü sayesinde başta artırılmış gerçeklikte olmak üzere iPad Pro’ya önemli gelişmeler katabilir. Ayrıca portre modu gibi yeteneklerin geldiğini görebiliriz.

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Diğer bir sızıntı ise 2018 9.7 inç iPad’in yerine geçecek 10.2 inç iPad modelinin de çift arka kamerayla geleceğine yönelik. Kısacası iPad’ler özellikle kamera tarafında ilginç gelişmeler yaşayabilir.

Sızıntının kaynağı Çin’de bulunan bir tedarikçi. Kendisinin iPad Pro hakkında aktardığı bilgiler oldukça iddialı. Ancak yeni iPhone’lara üçlü arka kamerayla katılacak ek özelliklerin, iPad Pro’da da kendine yer bulması şaşırtıcı olmayacaktır. Sızıntıların doğruluğu önümüzdeki günlerde anlaşılmaya başlanır.

https://9to5mac.com/2019/08/09/2019-ipad-pro-camera/