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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir

Yeni iPhone’ların, kare lans alanı içerisine yerleştirilen üçlü arka kamerayla geleceği biliniyor. Ortaya çıkan raporlar iPad Pro’nun da üçlü arka kamerayla gelebileceğine işaret ediyor.
5 sa.
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4
iPad
Onur Emre Karadağ
Yazar
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iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir
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Sıradaki iPhone modelleri hakkında en çok merak edilen nokta yeni kamera modülü oluyor. Uzun zamandır tasarımı da sızdırılan üçlü arka kamera paketi, kare lens alanı içerisinde cihazın arkasındaki yerini almış gözüküyor. Yeni iPhone’lar için bekleyiş devam ederken, iPad Pro hakkında önemli bir iddia ortaya çıktı. Bu yıl çıkacak iPad Pro modeli de üçlü arka kamera paketi ile gelebilir.

iPad için önemli değişiklik

iPad Pro şu an için yalnızca 12 MP çözünürlüğünde tekli arka kameraya sahip. Tek sensörden üçlü sensöre geçmek, iPad Pro için oldukça büyük bir değişim yaşatacaktır. Apple bu kamera modülü sayesinde başta artırılmış gerçeklikte olmak üzere iPad Pro’ya önemli gelişmeler katabilir. Ayrıca portre modu gibi yeteneklerin geldiğini görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek"

Diğer bir sızıntı ise 2018 9.7 inç iPad’in yerine geçecek 10.2 inç iPad modelinin de çift arka kamerayla geleceğine yönelik. Kısacası iPad’ler özellikle kamera tarafında ilginç gelişmeler yaşayabilir.

iPad Pro da üçlü arka kamerayla güncellenebilir
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Sızıntının kaynağı Çin’de bulunan bir tedarikçi. Kendisinin iPad Pro hakkında aktardığı bilgiler oldukça iddialı. Ancak yeni iPhone’lara üçlü arka kamerayla katılacak ek özelliklerin, iPad Pro’da da kendine yer bulması şaşırtıcı olmayacaktır. Sızıntıların doğruluğu önümüzdeki günlerde anlaşılmaya başlanır.



https://9to5mac.com/2019/08/09/2019-ipad-pro-camera/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 4 sa. en beğenilen
Bunun yerine kamera çıkıntısı olmasa...
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Johan Elmander 3 sa.
Bunun yerine çıkıntı yapmayan 8mp tek kamera koysalar daha faydalı olur.
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mck94 4 sa.
Ipadde 10 tane kamera olsa ne olur
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esmerbuyucu 4 sa. en beğenilen
Bunun yerine kamera çıkıntısı olmasa...
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danlabilic 4 sa.
gereksiz
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