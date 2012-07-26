Apple, Safari 6'yı duyurdu





https://developer.apple.com/technologies/safari/whats-new.html

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Mountain Lion OS X'in indirmeye sunulmasının ardından Apple, tarayıcı yazılımı Safari'nin de 6. sürümünü resmen duyurdu.Safari 6'da Apple'ın sunduğu yenilikler şöyle sıralanıyor:İnteraktif web uygulamalarında kullanabileceğiniz kişisel ses efektleri için Web Audio API'si, gelişmiş filtre ve efektler için CSS filtreleri, web sitelerinden gelen bildirimleri gösterecek HTML5 web bildirimleri, çoklu medya içerikleriyle entegrasyonu gerektiren web sayfalarının hızlı kodlanması için HTML5 medya senkronizasyonu, gelişmiş Javascript desteği, gizli gezinti esnasında uzantıların bunu farkederek tarayıcı özelliklerine erişimi ertelemesi, Mountain Lion için iCloud sekmeleri ve URL çubuğu ile arama çubuğunu birleştiren akıllı arama özelliği, çevrimdışı Reading Lists özelliği, web sitelerinin sizi takip etmesini engelleyen Do Not Track özelliği.Şu anda Mac App Store'da indirmeye sunulan Safari 6'nın Windows versiyonunun ise yayınlanmadığı farkedilmiş. Tahminler Windows'un Safari 6'dan mahrum kalacağı yönünde. Ancak Metro arayüzüne uygun bir Safari'nin de yayınlanabileceği belirtiliyor.