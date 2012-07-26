Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Safari 6'yı duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
36
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mountain Lion OS X'in indirmeye sunulmasının ardından Apple, tarayıcı yazılımı Safari'nin de 6. sürümünü resmen duyurdu.

Safari 6'da Apple'ın sunduğu yenilikler şöyle sıralanıyor:

İnteraktif web uygulamalarında kullanabileceğiniz kişisel ses efektleri için Web Audio API'si, gelişmiş filtre ve efektler için CSS filtreleri, web sitelerinden gelen bildirimleri gösterecek HTML5 web bildirimleri, çoklu medya içerikleriyle entegrasyonu gerektiren web sayfalarının hızlı kodlanması için HTML5 medya senkronizasyonu, gelişmiş Javascript desteği, gizli gezinti esnasında uzantıların bunu farkederek tarayıcı özelliklerine erişimi ertelemesi, Mountain Lion için iCloud sekmeleri ve URL çubuğu ile arama çubuğunu birleştiren akıllı arama özelliği, çevrimdışı Reading Lists özelliği, web sitelerinin sizi takip etmesini engelleyen Do Not Track özelliği.

Şu anda Mac App Store'da indirmeye sunulan Safari 6'nın Windows versiyonunun ise yayınlanmadığı farkedilmiş. Tahminler Windows'un Safari 6'dan mahrum kalacağı yönünde. Ancak Metro arayüzüne uygun bir Safari'nin de yayınlanabileceği belirtiliyor.


https://developer.apple.com/technologies/safari/whats-new.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakki.sert 7 yıl
Apple sitesinde windows için eski yeni hiçbir indirme bağlantısı koymamışlar. Demek ki Apple yavaş yavaş windows'u alaşağı etme ihtimali olduğuna inanmaya başladı. Microsoft fazla boşı boş ilerliyordu, sıkı rakip gelmesi iyi olacak. Şöyle windows ve OSX kullananlar en azından %40-%60 dengesine gelse acaip rekabet oluşur aralarında.
Bunca yıl Apple kastı en iyi hizmeti vermek için biraz da microsoft kassın bakalım. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 7 yıl
Safari ayni sayida tab acikken (ayni siteler) Chrome'dan kat kat fazla kaynak kullaniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunlab 7 yıl
bende mbpro var ve chrome kullaniyorum, safariye bi turlu ısınamadım.
iphone da ama safari rakipsiz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Deneme fırsatım olmadı ancak şunu söyleyebilirim ki eminim mevcut tarayıcılardan daha iyi çalışır durumdadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Provisional 7 yıl
Kim ne derse desin Internet Explorler!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 7 yıl Provisional
abdullahkhan

Kim ne derse desin Internet Explorler!


Windows kullanıcıları için iyidir tabi.

Safari 6'yı denedim fena değil ama bütün özellikler Mountain Lion'a ayarlı ve tarayıcıda bazı sorunlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Mac os tabaninda nasil bir tarayicidir bilmiyorum ama windows icin bence su ana kadar yapilmis en kotu tarayici safaridir cok acik ve net.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreedevil 7 yıl
zaten mountain lion ile birlikte geldi resemen duyudu demek biraz garip değil mi ?
(safari 6.0 ile yazıldı misal.... )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 7 yıl
safari 6 kesinlikle mukemmel olmus, diger tum tarayicilardan cok daha hizli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
logitech_5 7 yıl
yukleyemiyorum hicbir sekilde yukleme linkine ulasamadim icimden bir ses safari 6nin snow leopardda calismayacagini soyluyor

........ zaten oyleymis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr Worldwide 7 yıl
BEYLER WİNDOWS İÇİN ÇIKARMAZ.APPLE , WİNDOWS'A GÖRE ÇOK AZ OLAN MAC OS KULLANICILARINI ARTTIRMAK İÇİN ÇIKARMAYACAKTIR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
visivo
Bir gün herkes safari kullanacak.

onuda nasılmış diye bakmak için :).geriye kalan günler de maxthon firefox chrome opera gibi tarayıclar kullanılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Kim ne derse desin Dolphine HD.




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3142 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, safari ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell Maxiplus5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim