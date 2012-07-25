Apple: Şimdiye kadar 410 milyon iOS cihazı satıldı, App Store 650,000 uygulama barajını aştı





Apple, mali çeyrek raporu duyurusunda her zamanki gibi piyasadaki ürünleriyle alakalı bazı güncel istatistikler paylaştı. Şimdiye kadar iOS mobil işletim sistemli 410 milyon cihazın satıldığı ve uygulama mağazası App Store'un 650,000 barajını devirdiği açıklandı.

Nisan ayında 600,000 olarak açıklanan uygulama sayısı, üç aylık dönemde 50,000 civarında artış göstermiş. Bu uygulamalardan 255 bin kadarının iPad için tasarlandığının altı çizilmiş. Aynı uygulama sayısı iPhone için Eylül 2010'da aşılmıştı. Ayrıca iCloud bulut hizmetinin WWDC 2012'de tekrar 125 milyon olarak duyurulan kullanıcı sayısının 150 milyon'u bulduğu bildirildi.

Yine 2012 yılı ikinci mali çeyrek sonuçlarında, geliştiricilere 4 milyar dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bu miktar, Haziran sonu itibariyle 5.5 milyar dolara ulaşmış. Cihaz sayısına göre değerlendirdiğimizde Apple, her cihaz başına App Store'dan 18.5 dolar gelir elde ediyor ve bunun 5.5 dolarını kendisine ayırara 13 dolarını geliştiricilere dağıtıyor.

iOS platformu ve App Store mağazasının geldiği son noktayı gözler önüne seren Cupertino merkezli şirket, sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil iPhone ve iPod Touch modelleriyle yükselişini çok daha hızlı bir şekilde sürdürecektir.

http://techcrunch.com/2012/07/24/apple-app-store-hits-650000-apps-250000-designed-for-ipad-5-5b-paid-out-to-devs/