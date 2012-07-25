Apple: Şimdiye kadar 410 milyon iOS cihazı satıldı, App Store 650,000 uygulama barajını aştı

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Apple, mali çeyrek raporu duyurusunda her zamanki gibi piyasadaki ürünleriyle alakalı bazı güncel istatistikler paylaştı. Şimdiye kadar iOS mobil işletim sistemli 410 milyon cihazın satıldığı ve uygulama mağazası App Store'un 650,000 barajını devirdiği açıklandı.
Nisan ayında 600,000 olarak açıklanan uygulama sayısı, üç aylık dönemde 50,000 civarında artış göstermiş. Bu uygulamalardan 255 bin kadarının iPad için tasarlandığının altı çizilmiş. Aynı uygulama sayısı iPhone için Eylül 2010'da aşılmıştı. Ayrıca iCloud bulut hizmetinin WWDC 2012'de tekrar 125 milyon olarak duyurulan kullanıcı sayısının 150 milyon'u bulduğu bildirildi.
Yine 2012 yılı ikinci mali çeyrek sonuçlarında, geliştiricilere 4 milyar dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bu miktar, Haziran sonu itibariyle 5.5 milyar dolara ulaşmış. Cihaz sayısına göre değerlendirdiğimizde Apple, her cihaz başına App Store'dan 18.5 dolar gelir elde ediyor ve bunun 5.5 dolarını kendisine ayırara 13 dolarını geliştiricilere dağıtıyor.
iOS platformu ve App Store mağazasının geldiği son noktayı gözler önüne seren Cupertino merkezli şirket, sonbaharda piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil iPhone ve iPod Touch modelleriyle yükselişini çok daha hızlı bir şekilde sürdürecektir.
http://techcrunch.com/2012/07/24/apple-app-store-hits-650000-apps-250000-designed-for-ipad-5-5b-paid-out-to-devs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google Play de düzen yok , bilinen 20000 e yakın uygulamanın virüslü olduğu antivürüs şirketleri tarafından söyleniyor ki cinsel içeriği çok olan sadece erotik fotoğraflardan oluşan çok fazla gereksiz uygulama var. Maalesef şu bir gerçek , AppStore kalitesinin yanından geçemeyecek kadar basit Google Play umarım daha fazla gelişir.
Hocam zaten ben fandroid değilim iphone kullanıcısıyım yani benimde işime gelir Ama geçenlerde gördümde 600.000 olmuş diye söyleyeyim dedim.
JB ne kadar faydalı olsa da stabilitenin içine ediyor. Bikaç oyun uğruna yok hatalar yok ugraş ugraş sonra riskleri de var bildiğim kadarıyla. Mesela ben JB yapabilceğim halde yapmıyorum. Kafası yetmeyen sensin. Ülkemizde fiyatı yüksek olduğu için Iphone'un yok diye kıskanma insanları. İsteyen istediği telefonu alır, kullanır! Zevk meselesidir.
Bu bilgiyi verme amacınız
Sen sanıyorsun ki; Apple kullanıcıları aptal ama android kullanıcıları deha. Hiç alakası yok. Android kullanıcılarının da %93 i cihazı kutusundan çıktığı gibi kullanıyor. Root oranı sadece %7 Androidde de.
Ben cafede arkadasima rootun var mi diye sormustum.Bana sigara uzatmisti.Bu yuzden olabilir.
JB kavramı çok karışık ne için jb yaptığına bağlı,uygulamaları bedava yükleyeceğim diyende jb yapıyor,simlock olanda kurtulmak için jb yapabiliyor,tema incik boncuk gibi sistemin kararlılığını bozan şeyleri kurcalamak isteyende jb yapıyor,jb yapmak istemeyen adamında sebebi vardır,para vererek uygulama satın alıyordur,simlock derdi yoktur,sistemi incik boncukla kullanmak istemiyordur,hackerların ağına düşmek istemiyordur vs. sen kalkıp jb yapmayanları topyekün tek bir kalıba sokmaya çalışıyorsan bence kendi mantığını sorgulaman lazım.
O kadar JB?
Tüm iOs cihazlarının sadece %5'i JB li olarak kullanılıyor. Ne o kadarı?
Donanımhaber gibi bir sitenin üyeleri arasında bile JB oranı %50. Gerisini sen düşün.
Apple cihazi alanların aklı jb yapmaya yeter mi? JBsiz ayfonu nasıl kullanırlar anlamıyorum arkadaş
Şaka bir yana şimdi sormak lazım :
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