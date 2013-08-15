Apple, TV şov ve film öneri uygulaması matcha.tv'yi satın aldı

Gelecek nesil ürünleri ya da servislerini hayata geçirme konusunda kendisine önemli katkı sağlayacağını düşündüğü küçük çaplı şirketleri satın almasına birçok defa şahit olduğumuz Apple’ın son olarak Matcha.tv isimli bir şirketi satın aldığı ortaya çıktı.

Apple tarafından yapılan açıklamada zaman zaman küçük çaplı şirketleri aldıklarını ancak hangi amaç ya da plan dahilinde bu alımları gerçekleştirdikleri hakkında bilgi veremeyecekleri belirtilirken; Matcha.tv’nin kurucularının en az 2 sene Apple bünyesinde aktif rol alacağı ifade edildi. Apple, satın alımın net tutarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, gelen bilgiler satın alımın 1 ile 1,5 milyon dolara tamamlandığını göstermekte.

Apple’ın son aldığı şirket olan Matcha.tv, kısa bir süre önceye kadar kullanıcılara, Netflix, iTunes, Hulu, ve Amazon Prime gibi internet bazlı video izleme servislerindeki, kendi profillerine en uygun TV şovları ya da filmleri öneren, App Store’da aynı isimli uygulaması ile hizmet vermekteydi. Ancak mayıs ayında bu servisini durduran firmanın, servisini farklı bir yöne taşımak için yeni çalışmalar içerisinde olduğu firmanın CEO’su Guy Piekarz tarafından açıklanmıştı.

Hatırlanacağı gibi Apple, yakın zamanda konum bazlı servisleri için Locationary ve HopStop ile yarıiletken alanında elini daha da güçlendirmek için düşük güç tüketimli kablosuz yonga üreticisi Passif Semiconductor’ı satın almıştı.